Tesouros do Camiño

Quen acudía a Santiago entrando pola Cornixa Cantábrica, tiña que seguir o Camiño do Norte, que esconde múltiples recunchos tan fermosos como case incógnitos. Algúns cheos de simbolismo e que aúnan á vez historia, arquitectura e natureza. É o caso de Baamonde, parroquia do concello lucense de Begonte, que agocha varios tesouros pouco coñecidos e, herdados, en parte, por ser desde sempre encrucillada de roteiros e itinerarios de peregrinación.

Entre as súas construcións significativas atópase a igrexa de Santiago, probablemente con orixe no século IX, edificada sobre un templo anterior. Combina a arquitectura gótica con detalles de tradición románica na súa decoración, influxo das peregrinacións a Compostela e en cuxas pedras poden verse aínda as marcas de canteiros. Contan que o proceso de levantamento deste lugar de culto estivo cheo de vicisitudes, pois tivo numerosas interrupcións no tempo. A súa edificación comezou no século IX, a nave principal erixiuse no século XII e a capela maior rematou no século XV. Ademais, a capela derrubouse na Revolta Irmandiña ainda que foi reconstruída pouco despois. Polo demais, os séculos non fixeron senón engadir fermosura á sólida estampa deste templo, cubrindo de musgo as súas pedras ata fundirse coa paisaxe. Os arcos das súas portas son unha constante invitación a traspasalas, adiviñando o bo refuxio que desde sempre foi para os peregrinos. No interior conserva un arco triunfal apuntado e presbiterio abovedado.

No adro atópase un Calvario formado por tres cruceiros realizados en granito, datados no século XVIII. O central consta dunha imaxe de Cristo crucificado no anverso e a Virxe das Dores no reverso; ten capitel cúbico, con volutas nas esquinas e cabezas de anxos aos lados. Os laterais teñen cruz de sección octogonal sen imaxes, fuste poligonal, basa con molduras e tres chanzos de granito.

Preto atópase un castiñeiro ao que lle calculan máis de cincocentos anos de antigüidade ou poida que máis. Catalogado como árbore senlleira de Galicia, sobreviviu a numerosos avatares, entre eles a corta á que estaba abocado nos anos setenta debido ao plan de ampliación da Nacional VI. A actuación do escultor Víctor Corral, que se encerrou no oco da árbore, xunto á resposta veciñal, permitiron a súa supervivencia.

O artista deixou o seu sinal neste monumento natural cunha imaxe da Virxe do Rosario, patroa de Baamonde. Corral, natural desta parroquia begontina, legou aquí a súa casa-museo, levantada pedra a pedra por el mesmo. A exposición que se pode ver en Baamonde ocupa dous ambientes diferenciados: o xardín de dous mil metros con obras en madeira, granito e bronce e, o interior, con esculturas máis pequenas de arte abstracta e relixiosa, en madeira, bronce e marfil. O escultor tamén experimentou coa acuarela e o óleo.

A tríada formada pola igrexa, o castiñeiro e o Calvario está chea de simbolismo e misticismo, unha parada obrigada das moitas que ten o concello de Begonte, pródigo en espazos máxicos como a Pena dos Mouros, na parroquia de Donalbai, e as súas pedras de caprichosas formas. O conxunto está composto por tres enormes piares de seis metros de alto sobre os que asenta unha pedra en forma de ril ou de cranio de can. Seguindo unha liña recta chégase ata as Penas de Rodas, no concello limítrofe de Outeiro de Rei que, segundo algúns investigadores, se utilizarían como observatorio astronómico. A Pena dos Mouros estaría en conexión coas de Rodas, xa que parece que durante os solsticios o sol atravesa unhas e outras. A similitude das rochas con animais ou obxectos levou aos primitivos moradores a darlles nome e identificalas. E a imaxinar tesouros de mouros e feitizos que se repiten noutros lugares da Galicia máxica.

Os templos do círculo

Existen outras igrexas e puntos de interese en Begonte, concello da comarca de Terra Chá onde as pedras dunha das súas parroquias e mais os seus misteriosos petróglifos deron lugar a un roteiro chamado Círculo de Donalbai. Trátase dun itinerario de 26 quilómetros que discorre entre os concellos de Begonte e Outeiro de Rei e que se poden percorrer en varias etapas, xa que se divide en dous tramos adaptados ás capacidades dos camiñantes. O traxecto permite gozar da natureza, á vez que supón un achegamento ao patrimonio arqueolóxico chairego, tanto ao pasado rupestre como a vestixios castrexos, románicos ou medievais. No perímetro hai doce igrexas, todas asociadas a elementos prehistóricos ou a fontes milagreiras como as de Santa Helena ou Santa Marta, en Begonte. E no centro está a igrexa de San Cristobo de Donalbai, moi preto da Pena dos Mouros, erixida entre os séculos XVIII e XIX. Outra das edificacións de culto relevantes é o santuario da Virxe dos Milagres de Saavedra, de gran devoción popular e ao que acoden romeus de Galicia e Asturias, especialmente o día da festa, cada 24 de maio. O recinto, situado sobre unha pequena elevación, permite contemplar unha interesante estampa da paisaxe chairega. O interior ten nave única, presbiterio cuadrangular e unha capela lateral, ademais dunha lápida funeraria do século XVI.