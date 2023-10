Libros recomendados

Un cabaleiro británico en Galicia

Humor e misterio a partes iguais

Pilar Ponte

Charles Smith é un home solteiro que pasa dos corenta anos; traballa nunha pastelaría ata que o negocio pecha e queda na rúa como tantos e tantas. Pero Mr. Smith, malia todo, ten moita sorte porque lle toca un premio que vai facer o seu soño realidade: realizar unha expedición a un lugar do mundo que lle sirva para sacar adiante unha investigación socioxeográfica ou calquera experimento por pequeno que for, para darse a valer nalgunha das ciencias propias dun cabaleiro británico.

Estamos diante do personaxe principal da nova novela do lucense Paco Martín, membro nuclear dese grupo de ouro de grandes mestres creadores da literatura infantil e xuvenil galega tal e como hoxe a entendemos ao carón de Helena Villar Janeiro, Fina Casalderrey, Xabier Docampo e Agustín Fernández Paz, entre outros.

Entramos en contacto con Mr. Smith a través dun outro narrador, que resulta ser o transcritor dunhas notas a modo de diario traducidas do inglés por unha muller, Anne Elisabeth. Deberemos avanzar na lectura para coñecer a relación entre o expedicionario, a tradutora e o transcritor ademais dunha trama de misterio que se desenvolve en paralelo.

En canto á súa estrutura e atendendo á voz narrativa, a novela divídese en varias partes. A primeira, de presentación, onde o transcritor avisa de que esta historia está recollida grazas ás notas que chegaron ás súas mans. A segunda, constituída pola transcrición das notas en primeira persoa do diario de Smith, de varios días. Vai ser aquí onde o protagonista envorca pensamentos, vivencias e opinións sobre o lugar onde ao final recala, unha cidade galega que quen le non tardará en identificar. A terceira, contén a “Nota indispensable do transcritor”; nela, nun habelencioso xogo, este toma a remuda do protagonista nunha disposición onde se mesturan notas do diario de Smith, transcricións do rexistrado na súa gravadora, observacións da tradutora e mesmo apuntamentos do propio transcritor. Vai pechar a novela unha “Aclaración importante do transcritor”.

Unha obra de personaxes ben trazadas dende o propio Mr. Smith pasando por outras como Irina, pola que se sente atraído, coas que compartirá situacións embarazosas e/ou divertidas. O humor é, xa que logo, protagonista desde as primeiras páxinas, cando Charles chega ao aeroporto, e vaise combinando cunha dose de misterio que vai in crescendo, e que son capaces de tirar de nós ata a páxina derradeira.

Finalmente, a ollada exótica e humorística de seu de Paco Martín fan desta expedición de aventura e misterio unha experiencia de lectura pracenteira e gozosa.

MR.SMITH E A FESTA MURADA (2023):Paco Martín, Vigo, Galaxia, PVP. 16,72€

Poderoso fresco

Nos conflitos da vida adulta

Estro Montaña

Anita Brookner foi unha das escritoras inglesas máis importantes do século XX. Admirada por autores como Julian Barnes e cun número amplo de lectores, a súa formación en Belas Artes levouna a ocupar unha cátedra en Cambrigde e deixou pegada nas súas novelas, entre elas Os tardeiros, publicada en galego por Hugin e Munin e traducida por Antonio Tobar. Esta novela, moi querida pola autora, ata agora non fora publicada en ningún idioma da Península Ibérica. Os tardeiros relata a vida de dous nenos orfos, nados en Alemaña e que polas tráxicas consecuencias do nazismo acaban en Inglaterra, onde a vida os unirá nunha longa amizade. A escola, os negocios e os seus matrimonios fan que compartan un mesmo camiño, coas súas frustracións e anhelos. Hartmann e Fibich comparten traballo e espazos comúns, afectos, nostalxias e esperanzas. Anita Brookner penetra na súa psicoloxía e na dos membros das súas familias con gran profundidade, amósase como unha gran descritora e fainos participar do seu discurso omnisciente, que abarca un amplo arco temporal, despregando ante os nosos ollos un poderoso fresco no que a busca da identidade dos personaxes amosa claros contrastes de personalidade, ás que non é allea a propia infancia. A creación de atmosferas e a importancia do detalle, a facilidade para crear accións secundarias e paseos por xeografías distintas da principal son algúns dos feitos que caracterizan a unha autora intelixente, que enarbola unha voz culta para mergullarnos nos conflitos da vida adulta e por diante dos nosos ollos a soidade existencial. Frases con retranca, períodos de longo percorrido, no que a penas hai diálogos, emprego de termos traídos de outros idiomas son elementos dun festín literario que merece a atención dos lectores. OS TARDEIROS (2023): Anita Brookner (trad. Alejandro Tobar), Santiago, Hugin e Munin, PVP. 15€

Abranguer a paisaxe

Un ensaio que achega luz

Lois Alcayde Dans

No mundo actual non é moi frecuente ver en positivo a contaminación. Enténdase ben o recurso: falamos do contaxio, da mestura do aleatorio no que atopamos unha certa orde, unha explicación e incluso, na súa complexidade e diálogo cruzado, achamos o que Alejandro de la Sota, o afamado arquitecto pontevedrés, definía como “atopar a beleza no resultado”. Dos diálogos interdisciplinarios abrolla a natureza humanística da sensibilidade. Porén, un dos defectos do mundo onde a técnica é hexemónica por riba do coñecemento empírico, é precisamente que esta engole e embruteza de xeito implacable todo rastrexo de humanismo, de sinxeleza, de, outra vez, sensibilidade. Lacan en Compostela é un achado ao favor dese espírito que procura tender pontes, que está na misión de algo non moi sinxelo de atopar na Academia de hoxe, que é saber ver as cousas dende outro punto de vista. O ensaio convida a unha lectura distinta do mapa literario debullado por obras como Crime en Compostela, de Carlos Reigosa, unha novela que obtivo o Premio Xerais e foi lanzada ao mundo en 1984. Forcadela emprega para a abordaxe deste e doutros títulos un artefacto lacaniano de disección precisa, que poderá ser de utilidade para os neófitos nunha cuestión que nunca é doada: o pensamento do psicanalista francés Jacques Lacan, home cuxa revolución (tamén performativa) permite ao autor galego poñer ás lecturas seleccionadas as lentes do desexo, da provocación, das faltas constitutivas precisas para rodear, nunca alcanzar, o misterio do Real. A cidade santa é o rueiro onde a natureza humana se desprega, tamén, en Vicente Risco e o seu Dédalus en Compostela (1929). Mais Forcadela estende a ollada ao caso máis interesante dos detallados, o de Álvaro Cunqueiro, autor tratado na súa traxectoria académica e que aquí pon de fronte ao desexo. Aquí afástase das análises máis ortodoxas e o eros, o soño-porta do inconsciente e a pulsión da historia amósanse irresistibles para pechar un ensaio que, malia as distanciadas pontes existentes, achegará luz aos lectores que queiran cambiar, por unha vez, os lentes. LACAN EN COMPOSTELA (2023): Manuel Forcadela, Santiago, Laiovento, PVP. 17,95€

O fútbol permanece

A literatura nos estadios

Francisco Martínez Bouzas

Nun tempo de mudanza no que o fútbol segue a ser o único e grande episodio incombustible, tal como lembra o dito de Camilo Franco: “O tempo pasa, pero o fútbol permanece en formas infinitas”, no se deixaba entender que o xogo do balompé no tivese tirado do maxín dos escritores galegos. A miña acordanza lembra, porén, dúas pezas narrativas que centran a súa trama argumental nas lideiras e lindezas do futbol da autoria de Vázquez Pintor e Xurxo Sierra. Arestora unha desas formas infinitas de permanencia do fútbol na nosa cultura é esta colección de relatos na que once plumas da literatura de noso nos acercan ao fútbol con cadanseu relato de tamaño considerable. Once relatos estruturados a imaxe dun equipo de fútbol: portería, defensa, media e dianteira. Un equipo co único equipamento da literatura e co gol da boa narrativa como único propósito. Os autores e autoras ganduxan as fías das súas narracións de xeito que o fútbol nos semella, ao mesmo tempo, algo cotián e epopeico, no que agroma, xaora, a rivalidade, a paixón, a contrariedade, o abraio ou a mesma éxtase e a euforia. Resulta imposible recuperar nestas liñas as fías ou un pequeno resume das tramas dos once relatos, mais os lectores atoparán o mellor dianteiro centro de toda a historia, o mellor xogador da contorna, caneos brillantes que, porén non permiten xutar, goles cuánticos, mulleres que revolucionaron o mundo do fútbol galego, balóns que lembran traxedias, a violencia do fútbol, cabalgadas de vertixe, o Celta de 1987, porteiras de cento vinte e dous anos, moito fútbol feminino, e nomeadamente distintas tonalidades e selos estilísticos, desenfadados case sempre, que intentan achegarnos ao mundo do fútbol. O LIBRO DO FÚTBOL (2023): VV.AA. Vigo, Galaxia, PVP. 16,70€