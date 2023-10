Ardén: na estrea deMondra

Aquilo que está a pasar nos últimos anos dentro da nova música galega constitúe de certo un regalo tan gozoso como, probablemente, pouco agardado. Quen nos ía dicir, hai aínda ben pouco, que nestes tempos un bo número de propostas musicais deste país ían acadar esa relevancia!: relevancia incluso par alén das nosas fronteiras, asemade de acadaren esa popularidade que as leva a esgotar billetes e a captar a tan sempre difícil atención dun público galego que raramente mira para o noso. Co común denominador de ser xente ben nova, de apostaren pola diversidade e polo compromiso e, sobre todo, de exhibiren un talento sobresaínte e mais un dominio total dos códigos cos que chegar á súa xeración pero tamén para colleitar un público heteroxéneo e ben variado. Así, desde xeito, chega onde nós Ardén, o traballo discográfico que significa a estrea de Mondra e que xa podemos escoitar en todas as plataformas de música en internet dende mediados deste pasado setembro.

Guillermo Mondragón, artista, cantareiro e bailador, comezou a tocar a pandeireta cando era un neno na Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, no concello de Teo, e hai agora tres anos fíxose profesional como cantareiro e bailador, formando parte do elenco da compañía de danza de Fran Sieira. Agora, Guillermo preséntasenos como un dos nomes máis prometedores e efervescentes da nova escena galega, presentando un disco que chama aos catro ventos por esa diversidade ateigada de dimensión, de orgullo humano, de afectos e de apoderamento. Un traballo cargado de luminosidade e na que a base da nosa música de raíz carga de indentidade unha colección de cancións que se moven sen prexuízos entre atmosferas tamén electrónicas, e modernas, nun diálogo realmente equilibridado e fenomenalmente construído entre o máis tradicional e o máis contemporáneo.

Porque cómpre sinalar que é precisamente iso o que o propio Mondra sinala que nos quere mostrar, estética e conceptualmente, nesa celebración activa e reflexiva na que a xente nova berra por esa liberdade ás veces tan cuestionada ou maquillada. Coa produción de Berto, outro nome propio da nosa nova escena, contan que ambos atoparon un camiño común, no que todo converxeu, para darlle ese resultado no que tamén chama moito a atención o seu carácter tan orgánico.

En Ardén viaxamos,daquela, polas vivencias dun mozo deste tempo e mais a súa realidade, con todo o respecto polo amor propio, por aceptarse e coidarse a un mesmo mais tamén por saber aproveitar a parte festiva e de celebración incluída nunha “Folía das Ardentes”, que é como se chama o espectáculo no que todo acontece neste proxecto de Mondra: un espazo libertario onde se reúnen as ardentes, onde cadrarmos, vernos, respectarnos e sentirnos libres mentres a música, o performativo, o estilismo e mais a danza hipnotizarán un público cada vez máis convencido de que algo importante e extraordinario está a acontecer nestes tempos na nosa escena musical.

Don Letts en Compostela

Hai un par de venres, tivemos a sorte de escoitar unha sesión de música picada por Don Letts. Foi na vella Compostela, na Sala Capitol e dentro do Festival Maré. Alí chegamos con certas ansias de mostrarnos en débeda cos vellos gurús do 77, con aqueles que nos ensinaron o que podería chegar a ser unha banda de rock tamén como bandeira social e do compromiso humano e diverso, para darlle unha volta ao mundo e facelo un sitio mellor. Don, igual máis que músico, que tamén, foi protagonista detrás da cámara e aseguran que foi quen de influenciar -coma bo gurú, co seu xeito de entender o movemento- xente coma os propios Clash, mostrándolles os camiño da música xamaicana, o reggae ou o dub que Strummer e os seus tanto adoraban. Coas súas rastas aínda resistentes e xa case rispando os setenta de idade, continúa con ese oficio de DJ mentres deixa no seu rastro unha cantidade ben xenerosa de videos e traballos documentais tan imprescindibles como “The Punk Rock Movie”, onde nos ensina desde dentro como nacía o punk no Reino Unido, ou aquela premiada e tremendamente popular “Westway to the World” na que facía repaso, como non, da historia e lenda dos Clash e da súa carreira. Traballou cos Pretenders, cos Jam, con Elvis Costello, con Franz Ferdinand e un longo etc. Escoitalo picar cancións con incrible gusto, neste 2023, é un deses agasallos que calquera persoa á que lle preste a música agradecerá como auténtico alimento para a súa alma. Don Letts amigos, el estaba alí no centro do furacán cando case todo comezaba, algo saberá.