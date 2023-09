Libros destacados da semana

Non hai lugar para a poesía

Pilar Ponte

Consolidado ao longo dos últimos vinte e cinco anos tanto no ámbito da narrativa como do ensaio, chega de novo Manuel Veiga Taboada para ofrecernos unha novela curta de extensión mais dunha fonda intensidade humana.E lévanos, entón, á Galicia da posguerra, e a unha forma de terrorismo de estado moi descoñecida para o gran público: a das contrapartidas ( na novela, “os ateos”), utilizadas pola ditadura para rematar coas partidas de guerrilleiros antifranquistas e que en moitas ocasións mesturaron motivacións políticas con outras que agachaban desavinzas e vinganzas persoais.Avanzamos, entón, polo monte nun grupo de descoñecidos unidos só polas circunstancias, un conxunto humano deshumanizado onde a vida non vale nada. Nun momento determinado un home ben vestido dispara sobre unha muller e di “ela ía morrer igual”, o cal só provoca indiferenza no resto. Estamos ante un mundo inseguro onde a traizón pode vir de calquera e nun segundo estás morta. E aí están as forzas vivas, o exército e a igrexa, encabezando e participando.

A miseria tanto material como espiritual está presente en todas as liñas, é a paisaxe de pobreza dun territorio arrasado pola guerra onde a augardente fai as funcións de ansiolítico, nenos descalzos e epilépticos, mulleres tísicas, maltratadas, asasinadas... rodeados dunha atmosfera opresiva, arquitectura derrubada, paisaxes áridas tras días de arroiada que arranca todo onde mesmo os animais desaparecen ata que chega o esgotamento e a rendición das forzas. E, cando todo o demais desaparece, volven os animais a se achegar e xorde o amor á terra, a pertenza a un lugar por desagradable e inhóspito que este sexa e “sen apenas dárense conta estaban cada vez máis vinculados a aquela terra”.

Veiga amósanos o seu bo facer no oficio literario con numerosas páxinas que son verdadeiros exercicios dun estilo baseado na concisión, que nos obriga a concentrarnos no que realmente importa sen concesións ao adorno da escena. E así o monfortino adiántanos pinceladas dos capítulos a través dos seus títulos que constitúen resumos telegramáticos do seu contido e que ben poderían ser a chuleta para un exame dun estudante de secundaria. Sérvese tamén de descricións compostas por breves planos estáticos a xeito de fotografías de detalle que conseguen transmitirnos o horror dese tempo onde a morte dun remata por ser festa de celebración doutros. Aquí non hai lugar para a poesía, estamos na realidade crúa na súa expresión máis mínima das accións.

Antes de comezar, o autor xa nos poñía na pista da interpretación do título e mais da novela, “perder as bestas” significa actuar de forma pouco consciente ou insensata, perder o xuízo, acaso non foi iso o que aconteceu, a perda de calquera tipo de moral que mantivese o respecto á vida?

Perder as bestas Manuel Veiga Taboada

Xerais, Vigo, 2023, PVP.16,10€

Fronte a plastificación

A palabra natural e a palabra depurada

Oriana Méndez

As cunchas baleiras, asinado pola poeta, bailarina e xestora cultural, Branca Novoneyra, recolle poemas escritos ao longo dun proceso de dez anos. Malia a amplitude do tempo externo que abrangue, o tempo interno dos poemas tende a concentrarse, a rescatar a esencia ou a medula de cada dimensión do mundo en que a ollada da poeta reparou ao longo dunha década. A acción política, a vida na polis Compostela, a enfermidade, o amor; a perda, a inmobilidade como condición do corpo ou a concentración sobre o interior, son distintos centros temáticos e de enerxía que se sosteñen a si mesmos e que sosteñen este conxunto. Poemas que orbitaron arredor como agardando por unha forma para se expresar porque, se escoitamos á autora, ela di: “O poema non é a palabra na páxina, iso é o iceberg; senón aquilo que se activa a través da imaxe, do símbolo, da personificación…” E así permite a construción dun pensamento.

N’As cunchas baleiras non temos unha composición pechada, á maneira en que si se conducían os dous libros anteriores -Dentro do labirinto e Cristal escuro- que, dalgún xeito, a autora concibira como pezas escénicas, coma bloques de sentido. As cunchas son, máis ben, un reconto de visións e de reflexións feitas palabra poética que se entrelazan ao ritmo dunha danza sen fronteiras. Ao lérmolo, desenvolvemos un pensamento reticular e arborescente no que os temas e as imaxes se entrelazan e ofrécennos o sentido dunha época. Porén, non se encontra aquí a perífrase dun tempo nin unha crónica, pero si as súas pegadas.

En definitiva, no símbolo, na visión que se concreta nun verso xeralmente breve e en poemas que tenden ao disparo esencial, están as forzas e as enerxías da natureza como cadea que se sostén e que se transmite de xeración a xeración. Porque As cunchas baleiras son tamén unha defensa da vida de acordo cunha ecoloxía profunda; da vida en todas as súas posibilidades, con todos os seus alentos, fronte á plastificación capitalista.

As cunchas baleiras Branca Novoneyra

Chan de Pólvora, Santiago, 2023, PVP. 19€

Humor e aprendizaxe

En termos de fantasía

María Navarro

Ir polo pan convértese na excusa perfecta para Manuel que ha vivir unha aventura do máis aventureira. Que sexa certo ou non o que conta é o de menos, o importante é que afronta con ánimo e afouteza todos os atrancos que lle van xurdindo no percorrido cara á panadaría e que lle arrebolan unha substanciosa lección.

Con tradución de O Hematocrítico, presenta Cumio Editorial a colección Esmendrelle destinada aos primeiros lectores e na que a risa está asegurada toda vez que está convencido de que o humor ha de formar parte das aprendizaxes dos cativos e das cativas e por que non doutras que teñen nos adultos os seus destinatarios. Se o factor sorpresa se apodera do texto, se a historia é quen de prender a atención, se os sentidos se ven impresionados é máis doado chegar ao outro, máis gratificante abrazar a maxia e entender que a realidade pode conter múltiples faces todas elas válidas, todas elas efectivas e admisibles.

En termos de fantasía todo é posible: navegar, chegar a unha illa deserta, caer prisioneiro, atopar a saída despois de varios intentos, escapar das lapas dun dragón, verse sometido ao esmagamento dunha serpe ou voar nas gadoupas dun paxaro e de novo voltar a iniciar o camiño nun punto de eterno retorno que lle permitirá ao protagonista seguir soñando.

O autor Jean-Baptiste Drouot, xa coñecido por outros textos como Voici Michel!, N´importe quoi, ces animaux!, Joseph, poulpe en chef, Retourne chercher le pain ou Bonjour le chien no que os animais son protagonistas, amosa os seus dotes de deseñador gráfico que ten explorado o campo dos videoxogos e que introduce o lector nun mundo no que prima a imaxinación e o enxeño que enriquece o espírito e invita a vivir.

Vai polo pan Jean-Baptiste Drouot

Cumio, Vigo, 2023, PVP. 15,67€

Novela histórica e comicidade

Con estilo brillante

Estro Montaña

Raül Garrigasait, ensaísta e poeta catalán, acadou con Els estranys varios premios literarios en 2017. A novela que publica agora Aira editorial, traducida por Isaac Xubín, relata as peripecias dun mozo prusiano que en 1837 acode a España para loitar a prol dos carlistas. Trátase dun aristócrata que acaba na remota localidade leridana de Solsona, onde o seu afán de combate contra o liberalismo vai sufrir unha continua dilación, o que lle permite atopar a amizade, unha visión particular da familia e da relixión, a charla con personaxes variopintos, unha exaltación sublime das sonatas de Bethoveen e quizá o canto segredo dun amor.

O relato, que parte de dous fíos narrativos -o narrador omnisciente que conta o acaecido en 1837 na mitrada Solsona e o narrador que atopa un manuscrito de notas dispersas-, une elementos da novela histórica coa comicidade que nace de situacións absurdas. Falamos de absurdas porque o protagonista principal vive nun permanente desconcerto fronte a aconteceres que carecen de lóxica e de sentido racional. Falamos de novela histórica no sentido de que a Historia serve de inspiración ao autor, e porque a distancia temporal lle permite exercitar unha clara vontade de estilo. Non aparece aquí a evasión dos románticos nin se emprega a minuciosidade descritiva nin a profusión documental de Galdós ou de Tolstoi. O lector participa dunha viaxe fantástica, contada cun estilo brillante, cargado de adxectivos, onde o autor manexa unha grande amplitude de rexistros lingüísticos, reflexións orixinais e unha enunciación da realidade con sorprendentes contrastes.

Estamos diante dun libro lúdico, que non segue os cánones da ficción clásica. Pla, Espriu, Perucho ou Valentín Puig resoan nas páxinas deste potente e divertido artefacto intelectual.