As europeas

A Vila Viardot, en Bougival (Francia), vén de celebrar o seu restauro nas Xornadas Europeas do Patrimonio Cultural Europeo. Alí deuse cita a historia coa música nun evento convocado baixo o Alto Padroado de Monsieur Emmanuel Macron, presidente da República.

O célebre barítono portugués Jorge Chaminé é o corazón deste proxecto. De ascendencia española, é descendente de dúas figuras da vida cultural galega: Alfredo Vicenti e Luís Taboada. Este famoso cantante, coñecido adaíl da cultura, ten daquela unha biografía de auténtico europeo, con moita vinculación con Francia, Portugal, España e tamén Galicia.Dende o ano 2000, Chaminé está a poñer en valor a residencia paladiana que a cantante e compositora francesa de ascendencia española Pauline Viardot-García (1821-1910) e mais o seu marido, o escritor, hispanista, produtor e intelectual Louis Viardot (1800-1883), se fixeron construír en Bougival, non lonxe de París.

Nese lugar campestre os Viardot tiñan de veciño o escritor ruso Ivan Turguénev (1818-1883) quen formaba parte do círculo máis íntimo de Pauline. Tamén a casa do compositor Georges Bizet (1838-1875) está próxima do palacete dos Viardot. Este enderezo en Francia non pode ter máis referencias europeas e hispanistas grazas aos seus egrexios moradores. Alí a composición e interpretación de música e os debates e conversas no salón dos Viardot ocupaban todo o tempo, e ese feito deixou unha forte pegada cultural que agora, co restauro, se procura avivar.

No empeño de recuperar a esencia musical deste grupo de europeos, foise contar asemade co concello de Bougival, coa Asociación de Amigos de Georges Bizet e coa presenza ao longo dos anos, como representante da cultura e profesora maxistral, da mezzosoprano Teresa Berganza (1933-2022) a cuxa memoria se dedicou toda a celebración da inauguración. Todas estas forzas unidas crean o Centro Europeo da Música que ten sede en Bougival e pólas en Lisboa, Mafra, Santiago de Compostela, Madrid, Córdoba, Baden-Baden.

A memoria da saga de músicos, iniciada polo gran cantante de ópera e compositor Manuel del Pópulo Vicente García (Sevilla 1775-París 1832) e continuada pola súa filla María Malibrán (1808-1836), a outra filla Pauline Viardot e outros destacados membros da familia, non podía estar mellor celebrada que con este proxecto de inspiración española, arraigo francés e vocación europea, o Centro Europeo da Música.