Nos mundos do tebeo

Coa morte de Francisco Ibáñez o pasado xullo, remata o período dourado das historias gráficas de humor destinadas ao público infantil en España. Ibáñez foi o pai de personaxes como “Mortadelo e Filemón”, “Rompetechos”, “El botones Sacarino”, “Anacleto, agente secreto” ou aquel mosaico inesquecible que era “13 rue del Percebe”.

En España os nenos comezaron a ser consumidores de revistas axeitadas á súa idade coa chegada do século XX. E nese senso, Barcelona foi pioneira con En Patufet (1904), revista que animou a aparición doutras, tamén en catalán, e dando nome xenérico a estas publicacións. Cousa semellante sucedeu tamén con TBO, aparecida en castelán en 1917 tamén na capital catalá. Estas publicacións e outras tiveron unha aparición regular ata a Guerra Civil.

Despois da contenda, o novo réxime foi consciente da necesidade de dar resposta ás necesidades infantís e xuvenís e, asemade, adoutrinalos coas ideas dos vencedores, papel que foi encomendado a FET y de las JONS, que publicou Flechas y Pelayos (1938-1949). Ao amparo de como se entendía o patriotismo naquela altura, e desde Valencia, apareceron as series de aventuras Roberto Alcázar y Pedrín (1940-1976) e El guerrero del antifaz. Desde Barcelona, e a maneira de resposta menos patrioteira, Editorial Bruguera publicou El Capitán Trueno (con guións de Víctor Mora e debuxos de Ambrós, 1956) e, en autocompetencia, El Jabato (V. Mora e Darnís, 1958). A condición progresista dos seus autores resultaba evidente cando non exercían o maniqueísmo, defendían a ciencia por riba das crenzas, suavizaban a violencia ou empregaban con disimulo as armas de Aragón no peito do protagonista.

Volvendo ás historietas de humor gráfico, TBO recuperou a publicación en 1941, se ben irregularmente ata 1952, deica 1972. Unha aposta importante (incorporando algúns exiliados) foi a feita por editorial barcelonesa Bruguera, que xa publicara revistas infantís antes da guerra. Entre elas, Pulgarcito, que a partir de 1947 apareceu de maneira regular, e á que seguiron DDT (1951) e Tio Vivo. Unha verdadeira canteira de debuxantes, veteranos e novos: Escobar, Conti, Cifré, Peñarroya, Cifré, Giner, Jorge, Vázquez (recentemente levado ás pantallas por Santiago Segura) ou Ibáñez. Unha empresa, en fin, que Terenci Moix (Los cómics. Arte para el consumo y formas pop, 1968) definiu como “escola Bruguera”: un proxecto industrial sen precedentes nos máis diversos xéneros (imprescindibles as súas coleccións de novela clásica e negra) pero que acabou fracasando por adversidades tanto externas como internas. Os cómics de Bruguera non eran –en comparación cos doutros países- de gran calidade literaria pero, en ausencia de traducións, eran os únicos alcanzables.

O espírito da “escola Bruguera” podería facerse extensivo a publicacións coetáneas, que incorporaban a sátira ao simple humor, como TBO na súa segunda época ou ás publicacións da chamada Escola Valenciana (moi castigada pola censura nos anos sesenta). Os textos (“bocadillos”) eran escritos a man e cando en 1960 pasaron a ser mecanografados, perderon parte da súa expresividade. Obviamente, as expresións de adversidade tiñan que manifestarse con eufemismos, tanto pola condición do público lector como polas normas morais da época.

Os xefes eran despóticos, as aspiracións dos protagonistas sempre quedaban frustradas, os nenos eran tremendos, sen esquecer a transgresión de certos personaxes, especialmente os situados en ambientes familiares. Outras situacións eran as cotiás, con traballos rutineiros e vidas grises. Tal vez por iso, os personaxes de máis éxito (incluso para seren levados ao cine) foron aqueles que excedían estes parámetros, como “Mortadelo e Filemón” e “Anacleto, agente secreto” (Ibáñez) ou “Súper López” (Jan). Personaxes paródicos da mellor tradición de detectives e espías ou dos heroes do cómic americano.

En catalán tamén houbo unha considerable recuperación editorial con Cavall Fort (1961), na que colaboraron escritores de primeira liña e que introduciu en España as historietas franco-belgas (por exemplo, “Els barrufets” xa en 1967).

Críticas encubertas

Malia que na teoría e en aparencia has historietas cómicas que comentamos estaban destinadas aos nenos, tal circunstancia permitía incorporar certa crítica social, o que facilitaba que estas publicacións tamén fosen lidas polos adultos. Incluso unha sátira estreitamente vinculada á sociedade de creación das historietas. Así, a “Familia Ulises” (Benejam, TBO) exercía en clave costumista as peripecias familiares, que colleron forza cando a popularización dos coches modificou os hábitos nas fins de semana. Ou “Zipi e Zape” (Escobar, Pulgarcito), que narraba as travesuras de dous xemelgos, enfrontados ao autoritarismo do seu pai. Ou o desgaste cognitivo dos vellos en “A familia Cebolleta” (Vázquez, DDT), cuxo avó sempre contaba batallas das que os netos fuxían.

Máis cruel resultaba a sátira da soltería, como a sinistra “Doña Urraca” (Jorge, Pulgarcito) ou as entrañables “Irmás Gilda” (Vázquez, Pulgarcito). Ou aquel “Rigoberto Picaporte” (Segura, Pulgarcito), que sempre fracasaba nos seus intentos de matrimonio.

Pero tal vez, a crítica social máis ácida (se ben suavizada pola censura: na España de Franco non había fame) era a que protagonizaba Carpanta (Escobar, Pulgarcito), co seu continuo onírico de polos asados con guarnición (cando era o summum de comer). Un personaxe na mellor tradición da novela picaresca.