“Xa hai quen fala dos millenials como 'xeración perdida'”

A xeración millenial medrou na España que "vai ben", e estaba chegando á idade adulta cando o país figuraba na "Champions da economía". Todo parecía ir de cor de rosa, mais a realidade truncou o seu futuro... Raquel C. Pico aborda a problemática dunha xeración, á cal ela mesma pertence, en Millennials. Unha xeración entre dúas crises (Galaxia).

–Que foi aquilo que a motivou para escribir este libro?

–Foi unha mestura de deformación profesional e do momento no que estaba. Levaba toda a década dos 10 escribindo sobre millenials como xornalista —o de por que as marcas non os entenden, era un tema favorito neses anos!— e lendo estudos sobre a cuestión. Sendo eu millenial, tratábase de algo que me tocaba próximo. Cando empezou a crise económica derivada do COVID, foi como un volver comezar para a xente da miña xeración. E tiña moito interese en profundar sobre o que iso supoñía. Tamén estaba como punto atractivo o de que somos como a mocidade eterna, cando xa estamos na mediana idade.

–No primeiro capítulo do libro dá Vde. resposta á pregunta “Quen veñen sendo os millenials?”. Eu fágolle a mesma pregunta agora, para que a responda máis brevemente, claro, e deste xeito os lectores/as saiban de que estamos a falar.

–E non é unha pregunta doada de responder, como ben sabes! No libro afinei a mostra aos nacidos entre 1981 e 1995, porque son os anos máis habituais nas mostras dos estudos das consultoras.

–Estamos a tratar dunha xeración con certa “mala fama”. Aos millenials hai moita xente que os identifica cos ninis; as anteriores xeracións obxectan que “peor panorama tiñamos nós”. Estase a ser moi inxusto?

–Tamén sempre se fala de que somos unha “xeración de cristal”. Penso que o da mala fama e esas reaccións negativas veñen porque o tema se tende a ver como unha especie de guerra xeracional. O certo é que o de que aos millenials lles tocou unha mala época ten base en datos estatísticos extraídos por organismos de todo o espectro ideolóxico. Na comparativa, teñen menos oportunidades ou menos riqueza que as xeracións previas á mesma idade. E son datos económicos, non percepcións emocionais.

–Supoño que se para os millenials homes a “cousa” se puxo complicada, moito máis para as mulleres, non?

–Si, porque a fenda de xénero non está resolta, así que teñen —temos— que afrontar tanto os problemas da súa xeración como os conectados a ser mulleres, como son salarios máis baixos ou teitos de cristal.

–En Galicia, unha das consecuencias padecidas polos millenials foi a de buscar saída na emigración. Emigrar é algo xeralizado ou só se dá no noso país?

–No conxunto de España deuse noutras comunidades autónomas, pero certo é que para Galicia foi —e é— un problema de perda de talento. Hai que pensar por que marchaban eses millenials e por que agora que algúns queren volver, non o fan. Falei deste tema cos millenials aos que entrevistaba e falaban de oportunidades (como traballos que fóra si existen e aquí non) ou da escaseza de redes de apoios (como servizos públicos que axuden á conciliación).

–Moitos millenials comezaron os seus estudos con métodos analóxicos e tiveron que rematalos ou adaptarse aos seus primeiros traballos xa coas Novas Tecnoloxías (nomeadamente Internet). En que medida afectou ese cambio radical á súa formación e ao acceso aos seus primeiros postos de traballo?

–Moitísimo! Porque a dixitalización tamén trouxo unha importante precarización —algo que nos levou algún tempo comprender— e foi a xeración millenial a que a estreou. Fomos o campo de experimentación da chamada gig economy, esa que os estudos das consultoras din que amamos e odiamos a partes iguais. Eu creo que sobre todo, a estas alturas, a odiamos, porque nos condenou á incerteza, a estar todo o tempo pensando no traballo e a esa cultura do escaparate profesional que son as redes sociais. Eu víao como xornalista tecnolóxica nos meus primeiros traballos, cando a xente que levaba décadas me contaba como era todo antes. Era El Dorado!

–Na xeración que describe no libro, a universidade, é dicir, conseguir unha licenciatura universitaria era algo así como un deber. Neste sentido, hai un antes e un despois? Perdeu a universidade prestixio e xa non está tan sacralizada?

–Si, hai. Para a xente dos 80 aínda había esa idea de que tiñas que pasar por ela para ter un traballo de prestixio, esa de que se ías, terías unha boa ocupación si ou si. Os dos 90 xa viron o que nos estaba pasando ao buscar traballo a nós e percibían a FP como unha opción válida e positiva. Hoxe as alternativas á universidade teñen un prestixio que non tiñan para nós e creo que é algo conectado co que nós vivimos.

–A vida dos novos depende, en gran medida, da clase social familiar da que proveñen. Hoxe fálase dunha caída das clases medias. Pódese dicir que esa caída comezou coa crise de 2008, que padeceron os millenials?

–Posiblemente, porque para eles, o do ascensor social xa era un mito e a dependencia da riqueza familiar moito maior que a das xeracións precedentes. Isto é, para os millenials vivir mellor que os seus pais foi, e é, complicado, e a gran diferenza entre conseguilo ou non está en que che poidan axudar dende a túa familia a conseguir cousas como mercar un piso ou mesmo alugalo.

MILLENIALS. UNHA XERACIÓN ENTRE DÚAS CRISES Raquel Campos Pico, Galaxia, Vigo, 2023. PVP. 19,50€

–O caso é que á xeración millenial estalle a tocar a quenda de acadar os postos importantes da política, a economía, a ciencia, a empresa, a cultura…Cre que se vai notar que, efectivamente, acabarán por demostrar que son a xeración máis e mellor preparada que tivemos no noso país?

–Isto daría para un bo debate! Porque un dos temores da nosa xeración —e un dos que as análises están sinalando— é o de que poidan quedar en terra de ninguén. Isto é, agora están chegando ao poder a Xeración X, a dos 70, e por detrás vén xa con moita forza a Z. As medidas que intentan corrixir problemas xa non os teñen realmente en conta —pensa en todas esas de axuda á compra ou ao aluguer para a mocidade, unha parte importante dos millenials queda fóra— así que temen quedaren atrapados por sempre no ciclo no que están. De feito, hai quen fala de nós como unha xeración perdida, mesmo se iso me parece excesivamente dramático.