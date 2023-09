Libros recomendados

Unha pantasma literaria

César Lorenzo Gil

O ano das mazás é a primeira novela de Montse Ferreira Fervenza. Conta a historia dunha aldea nos anos posteriores á guerra do 1936. É unha obra en aparencia polifónica, aínda que a autora non é nunca capaz de deslindar as voces narrativas nin as coordenadas ideolóxicas (moi marcadas) dos personaxes, polo que en realidade o libro cae no erro (moi común nas letras actuais) de crear moitos narradores en primeira persoa que en realidade usan sempre o mesmo estilo e estrutura.

Ferreira Fervenza, en xeral, consegue o que procura. O ano das mazás é unha novela non literaria, de xénero costumista, cun claro obxectivo: gañar lectores cunha historia clásica, cargada de “substancia”, con evidentes ecos do folletín. O trazado que divide as presenzas na novela entre bos-bos e malos-malos e un evidente equilibrio entre sensacionalismo e contención gramatical permiten que a lectura sexa agradable e satisfactorio para quen queira somerxerse na historia e pasar unhas horas entretida. A autora narra con fluidez e resolve con precisión a trama.

Esta obra ten todos os tópicos que se requiren: nais solteiras, bispos pederastas, revolucionarios luminosos, bravos e cómplices. E non alcanza o brillo literario porque o “que” (a trama, o ambiente) devora calquera vontade estética. A autora abusa dos diálogos, moitos fáticos, moitos discursivos, e en varios momentos da historia patina no ritmo, coma se ela mesma cansase do escenario que creou.

A novela de Ferreira Fervenza, ademais, benefíciase de que o tema e o ambiente (a opresión nacionalcatólica na Galicia mutilada polo golpe militar) xa teñen entre nós unha tradición popular (desde O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas, a Flores de ferro, de María Rei Vilas, entre outros moitos títulos) e polo tanto dispón dunha comunidade lectora que recibe con agrado este tipo de argumentos. O ano das mazás non defraudará a quen procure unha novela dese tipo.

Cada sistema literario ten os seus “pratos nacionais”, grandes éxitos temáticos que van medrando dun xeito xeométrico nas expectativas dos lectores e nos intereses dos autores. A guerra do 36 foi unha obsesión para a primeira xeración que escribiu literatura galega durante o franquismo, mais o seu interese permaneceu, sofistiscouse, conectou con outros territorios afíns (a novela de aldea, a novela popular) e novas tendencias sociais (a memoria histórica). Unha xeración tan distante coma a dos nacidos na década do 1970 segue a escribir daquel tempo (Seique, de Susana Sánchez Aríns; Quen non ten un avó fascista, de Inma López Silva…) con perspectivas novas. A guerra, a última guerra, está a piques de deixar de ser testemuño e experiencia vivida para se converter nunha pantasma literaria.

O ANO DAS MAZÁS Montse Ferreira, Xerais, Vigo, 2023. PVP. 18,52 €

Denunciar con humor

Dario Fo e o terrorismo de Estado

Estro Montaña

En 1999 a compañía Morcego estreou en Galicia Morte accidental dun anarquista. Máis recentemente (en 2022), e baixo a dirección de Cándido Pazó, foi Talía Teatro quen representou unha adaptación da obra que o premio Nobel Darío Fo puxo en escena no 1970 en Milán, peza que el mesmo escribiu para denunciar o terrorismo de Estado. Trátase dunha sátira que se inspira na caída dun inmigrante italiano desde un edificio do FBI (1920) e na defenestración -en sentido real, non figurado- do anarquista Giusseppe Pinelli na xefatura de policía de Milán, acaecida en 1969, en datas próximas ás que Julián Grimau sufriu en Madrid un suceso semellante.

Agora, Galaxia entréganos a obra do que podemos considerar o dramaturgo do teatro italiano máis interesante das últimas décadas. O libro consta dun prólogo do propio Dario Fo, no que insiste na hipocrisía dos que practican ou ocultan o terrorismo de Estado e contextualiza a escrita da obra e mais o seu posterior éxito nas representación levadas a cabo en Italia.

A obra transcorre nunha comisaría de Milán, na que un detido que padece istriomanía, ao quedar a soas accede a unha documentación comprometida para as autoridades porque desvela a morte dun anarquista tras un interrogatorio, e despois fará crer a un comisario e a un comisario xefe que é un inspector enviado polo Ministerio para reabrir a investigación e resolver as dúbidas sen aclarar do caso. Fo escribe unha farsa que provoca grandes risos, que crea situacións grotescas a partir de declaración oficiais e toda unha cadea de situacións equívocas que se manifestan en escenas cunha mestura de comiciade extrema e traxedia. Sen dúbida, unha obra satírica moi recomendable.

MORTE ACCIDENTAL DUN ANARQUISTA Dario Fo (trad. María Alonso Seisdedos), Galaxia, Vigo, 2023. PVP. 13 €

Para os primeiros lectores

Dedicación, sensibilidade, arte

María Navarro

Fondo, forma e contido alíanse no último Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado, convocado polo Concello da Estrada, no que a novel Laura Cid Rascado (Vigo, 1999) se fixo co galardón coa obra Maruchi e os ganchos, un volume que zumega dedicación, sensibilidade e arte a partes iguais.

O texto destinado aos primeiros lectores presenta unha protagonista atarefada que pensa, actúa, rectifica e consegue que o seu traballo sexa proveitoso, non sen antes probar unha e outra vez as súas creacións, achegando deste modo unha interesante lección de vida na que conxuga esforzo, vontade e paixón: precísase actitude para emprender calquera tarefa, desexo para coñecer e disfrutar e emoción para reaccionar e interactuar co que está ao noso redor.

A proposta é sinxela; a galiña Maruchi busca unha actividade para realizar na casa porque as condicións meteorolóxicas non invitan a saír fóra polo que unha mirada ao entorno prende no seu maxín e decide dedicar o tempo en facer ganchos, aí comeza a aventura e a partir de aí desenvólvese o periplo que levará o entrañable personaxe a protagonizar unha historia de ensaio/erro con final feliz porque a perseveranza e a tenacidade arrebolan, neste caso, resultados positivos.

Os relatos onde os protagonistas son animais resultan sempre atractivos á cativada, porque son quen de espertar a imaxinación, a creatividade e o desenvolvemento de diversos valores. Se a isto engadimos que as imaxes tenras e suxerentes permiten unha lectura paralela moi substanciosa, o produto final, ademais de aproximar aos pequenos ao código escrito, introdúceos na arte do trazo e da cor con referentes na realidade e na fantasía.

MARUCHI E O GANCHO Laura Cid Rascado, Galaxia, Vigo, 2023. PVP. 15,10€

A ollada nómade

Evocacións sensoriais

Oriana Méndez

As alas da serpe, primeiro poemario de Sol Mariño, achéganos ás pegadas que deixou na autora a vivencia ao longo dun territorio: América Latina, concretamente, Brasil e Arxentina. Ademais, esta creadora multidisciplinar, orixinaria da Terra de Soneira, fixo coincidir a publicación do seu poemario coa inauguración dunha exposición de fotografías -Nada me pertence. Tudo faz parte de min- que dialoga intimamente co libro. Poemas e imaxes sobre a transformación, quizais universal, que opera na ollada do individuo ao experimentar outras formas de estar no mundo.

Durante seis anos, de 2009 a 2016, Sol Mariño viviu entre Brasil e Arxentina; unha experiencia que lle permitiu trazar, a través da imaxe e da escritura, un vínculo con eses lugares e entre eses lugares e Galicia. Non se atopa nestas páxinas, non obstante, unha sorte de fascinación polo exótico ou polo alleo polo mero feito de selo, senón a ollada detida, curiosa e sutil sobre as pequenas cousas que, aínda sendo foráneas, crean unha nova cotianidade. Dispóñensenos arredor de corenta poemas que se organizan en seis seccións nas que a lingua galega deixa espazo a un certo multilingüismo que encaixa á perfección coa realidade multicultural que o libro nos traslada. Fíltranse algúns versos non só en lingua castelá ou en portugués, senón que tamén atoparemos termos das linguas amerindias que designan realidades autóctonas: “a Mata silandeira trae o seu agoiro / o wakatai faise amarco cando ferve / e a herba dos vermes no reverso é prata”.

Nos poemas de Sol Mariño, os corpos atravesan unha fonda viaxe que recala tamén noutros portos, coma Barcelona ou Marrocos, deixándonos imaxes cheas de evocacións sensoriais ou de posicionamentos políticos libertarios: “namentres queriamos loitar contra o Estado / os saqueos acontecían / o capitalismo brincaba o seu xogo de cartas”.

E, como xa lle acontecera, doutra maneira e noutro tempo, ao Adrián Solovio de Arredor de si, tamén aquí a viaxe pecha co regreso o seu sentido.