Estimulantes novidades BD

A rentrée literaria xa está aquí, e a sempre prolífica Demo editorial tráenos para ela dúas novidades estimulantes, con diferentes tons e temáticas, así como un fanzine coral que moitas persoas tiveron xa o pracer de descubrir no transcurso da pasada edición -a XXVI deste festival de banda deseñada, desenvolvida entre o 7 e o 13 de agosto, cun cartel deseñado polo propio Cráneo- de Viñetas do Atlántico, obra do historietista (e creador de Demo) Manel Cráneo (A Coruña, 1973).

A primeira destas novidades vén ser, daquela, a crónica social O cárcere da fin do mundo, unha tradución ao galego da obra dos arxentinos Santiago Sánchez Kutika (Buenos Aires, 1987) e Kundo Krunch (Mar del Plata, 1988), publicado orixinalmente pola editorial Hotel de ideas en 2022. A novela gráfica recolle ao longo de 96 follas as notas que o xornalista Juan José Souza Reilly publicou na revista "Caras y Caretas" en 1933 sobre a súa experiencia entrevistando reclusos no cárcere de Ushuaia, famoso pola dureza das súas condicións climáticas e mais o illamento xeográfico que suponía.

O CÁRCERE DA FIN DO MUNDO Santiago Sánchez Kutika / Kundo Krunch, Demo Editorial, 2023, 96 páxs.

Nun ton moito máis relaxado e humorístico, a segunda primicia que vén de presentar Demo, é o último traballo do polifacético Santy Gutiérrez (Vigo, 1972), autor e ilustrador con máis de vinte e cinco anos de traxectoria, Brais e Chisco, extremo risco. Este cómic de cincuenta e dúas páxinas está orientado especialmente ao público infantil e xuvenil aínda que, como di o seu editor, brilla por un “humor gamberro que engancha en todas as idades”. Nel atoparemos unha selección das aventuras de Brais e Chisco, un pingüín e un ieti, que o autor publicara na revista Míster K, editada por "El Jueves", e que contan de forma esaxerada e divertida os perigos dos deportes de risco.

E como xa adiantamos liñas atrás, foi Manel Cráneo o encargado de editar Ibáñez. Un homenaje con bastante personaje, un fanzine recompilación e unha merecida homenaxe a Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936-2023), falecido o pasado mes de xullo, un dos protagonistas principais do mítico festival de BD deste ano, onde a publicación de Coruña Gráfica se repartiu gratuitamente. Forte referente para Cráneo, o editor coordina o traballo de 34 autoras e autores de Galicia e de España que fan unha versión da obra ou dos personaxes do célebre pai de Mortadelo e Filemón, entre outros. Entre os tales historietistas, atopamos ao xa citado Santy Gutiérrez, a Laura Pérez Vernetti (Barcelona, 1958), Carlos Areces (Madrid, 1976), Luís Sendón (A Coruña, 1971), Xulia Pisón (A Coruña, 1985) ou Alberto Guitián (Lugo, 1974).

IBÁÑEZ. UN HOMENAJE CON BASTANTE PERSONAJE VV.AA., Coruña Gráfica, 2023

Demo Editorial cumpre máis de quince anos cunha saúde férrea, apoiada nunha liña de publicación independente cuxos protagonistas son autoras e autores galegos ou tamén traducidos á nosa lingua. Sempre en movemento e crecemento, actualmente conta coas coleccións “Castelao”, formada por títulos relacionados coa figura do gran rianxeiro; “HäinöS”, historietas de ciencia ficción e fantasía; “Eumedievo”, historias e lendas da Galicia Medieval, así como proxectos divulgativos; “Demográfica”, obras cun maior peso na parte gráfica; “BDG13”, volumes recompilatorios de autores desta xeración; e a máis recente, “Demo Pequeno”, colección que ten como público obxectivo as pequenas e pequenos lectores de entre seis e doce anos, estreada xustamente na edición do ano pasado de Viñetas desde o Atlántico.