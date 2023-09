Barcos de noso

Hai uns anos, celebrabamos nestas páxinas a declaración das técnicas construtivas de carpintería de ribeira como ben de interese cultural do patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Aquel 9 de maio de 2019 dábase un paso importante na preservación e salvagarda dos sistemas de reparación e construción tradicional das embarcacións. O obxectivo de protexer ditas técnicas, polo que múltiples colectivos levaban tempo traballando arreo, adquiría un apoio importante para favorecer a custodia dun modelo de fábrica e navegación que, de non ser por estes grupos, non tería chegado aos nosos días.

Dornas, gamelas, bucetas, racús, botes, traíñas, galeóns, goletas, faluchos,… poboaban as nosas rías e o noso mar antes de que o poliéster reforzado con fibra de vidro (PRFV) viñese cambiar a morfoloxía das embarcacións, as técnicas construtivas e, en definitiva, a vida, costumes e tradicións do mundo do mar. Certo é que non só o plástico tivo a culpa, faltaron tamén políticas forestais de produción de madeira de calidade na nosa terra e unha aposta da Administración pola propia madeira fronte a outros materiais; todo iso, unido ao devalo da pesca artesanal ou ao baixo interese da xuventude por estas técnicas, entre outros factores. Mais sexa como for, a carpintería de ribeira e, xa que logo, as embarcacións tradicionais chegaron ao século XXI en claro perigo de extinción. De aí que a declaración como BIC chegou tarde pero chegou, e fixo moito ben a un mundo que agonizaba. Entre as medidas a seguir contemplábase a elaboración dun censo de embarcacións. Para ese fin, en 2021 constituiuse o órgano de xestión e avaliación que poría en marcha o censo, e hoxe é xa unha realidade. Oito foron as primeiras embarcacións apuntadas, e ata un total de vinte e tres están xa recoñecidas desde hai meses.

O carpinteiro de ribeira tiña o seu taller moi perto do mar, conformado por un pequeno pendello onde gardaba o material e onde elaboraba as pezas pequenas; as grandes, facíaas no exterior. A madeira utilizada nas embarcacións era fundamentalmente o carballo- aínda que ás veces botaba man do piñeiro, bidueiro ou castiñeiro- que deixaba curar mergullada na auga salgada durante un ano aproximadamente antes de ser empregada para a construción.

Calquera que se teña achegado a un dos nosos portos, terá visto, por exemplo, a dorna, a embarcación máis tradicional nas Rías Baixas. A súa orixe sitúase nas invasións viquingas dos séculos IX e XII e as súas similitudes morfolóxicas coas embarcacións nórdicas son palpables. Utilizouse as máis das veces para pescar, aínda que tamén en menor medida para o transporte de carga ou pasaxeiros. As máis populares: a dorna polbeira, adicada ao polbo e ao marisqueo; e a dorna xeiteira, para a pesca da sardiña á arte do xeito.

Dos obradoiros de ribeira do sur de Galicia e do norte de Portugal saía tamén a gamela, con proa e popa cadradas e fondo chato. Nela practicábanse toda clase de artes. A gamela guardesa, de orixe moi antiga e apta para traballar a mar aberto; ou a coruxeira, na ría de Vigo, máis lixeira e para artes coma o aparello, as nasas, a liña…

Como embarcacións auxiliares das motoras, ou ben ás veces para a pesca de baixura ou o marisqueo, tiñamos botes -con proa afiada e popa cortada-, chalanas -de fondo plano sen quilla – e canoas - con proa e popa curvadas cara fóra-. En Bueu foi moi típico o bote polbeiro, para a pesca do polbo a cordel. A súa forma facíao lento, ben fora a vela ou a remo, e nos anos 60 substituiuse pola dorna polbeira.

Procedente da costa cantábrica chegou a Galicia a traíña- hoxe coñecida por cuestións deportivas, pero que en orixe adicábase á pesca do xurel e a sardiña. Nela cabían 14/20 persoas e era unha embarcación moi rápida.Tamén para a pesca de sardiña á arte do xeito, utilizouse o racú, unha evolución da traíña e a dorna xeiteira que aparece tamén nas nosas rías con proa practicamente vertical e popa redondeada, coa cuberta e a popa pechadas.

Nas rías galegas navegaba tamén o galeón, adicado ao transporte de mercancías entre cidades ou vilas; a goleta, de orixe turca, para o comercio, transporte ou pesca; os faluchos, de orixe catalá; a lancha e o bote de xávega,… Unha riqueza do noso patrimonio que temos a obriga de conservar e pasar ás vindeiras xeracións para no esquecermos de onde vimos, quen somos e que queremos ser.