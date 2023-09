Aquela Década Ominosa

Se hai unha constante na historia española contemporánea, é que calquera período de avance político e social resultou breve pola acción dos que exercían a hexemonía económica a prol de dominaren tamén a política. Sucedeu co chamado Trienio Liberal (1820), co período entre a Revolución Gloriosa e a Primeira República (1868-1874) e coa Segunda República (1931-1939).

En ausencia de gobernación pola defección de Carlos IV, primeiro, e do seu fillo Fernando VII, despois, en favor da ocupación de España polas tropas napoleónicas, as diversas xuntas locais opostas á súa presenza converxeron nunha Xunta Central Suprema que convocou a cortes. Constituídas estas, en 1812 aprobaron a primeira constitución española. Tras a derrota de Bonaparte, este recoñeceu a Fernando VII como rei lexítimo de España. Regresado o monarca, ben axiña planeou un golpe de estado -executado en maio de 1814- para abolir as obras das Cortes de Cádiz e restaurar o absolutismo pero sen sacar ao país da súa penuria.

Unha situación -que sumada á represión- levou a un pronunciamento militar en 1820 que impuxo ao monarca a aceptación da constitución. Comezaba o Trienio Liberal, que causou fonda preocupación nas chancelarías europeas, sobre todo nas dos reinos que formaban a Santa Alianza. E mentres que unha parte das tropas realistas se enfrontaba ás constitucionalistas en 1822, o rei seguía a conspirar para restablecer o absolutismo co concurso de Rusia e Francia.

En 1823 un corpo expedicionario, comandado polo sobriño de Luis XVIII, Luís Antonio de Borbón, duque de Angulema, foi acantonado no occidente da zona pirenaica francesa. Eran os chamados os Cen mil fillos de San Luís e contaron co apoio duns trinta mil realistas españois. Sen declaración de guerra e coa escusa de “liberar a Fernando VII do cativerio liberal”, en poucos días (entre abril e xuño) avanzaron polo territorio peninsular español pero sen apenas ocupar cidades. O certo é que os invasores tan só atoparon resistencia militar ou civil, tal vez pola impopularidade dalgunhas medidas económicas e fiscais dos liberais.

Os realistas seguidores de Fernando VII exerceron unha violencia tal que o propio duque de Angulema tivo que intervir se ben despois houbo de rectificar por presión da Santa Alianza. O goberno e mais a familia real trasladáronse a Sevilla e a Cádiz mentres que os franceses nomeaban unha rexencia en Madrid. Asediada Cádiz, moitos liberais comezaron a fuxir; outros, como Rafael del Riego, foron apresados. O monarca español asinou un manifesto de concordia e amnistía pero en canto se viu liberado, renegou del e proclamou de novo un réxime absolutista. Tras un derradeiro combate nos Monegros, en novembro de 1823 a expedición francesa retirouse pero deixou unha tropa de protección, pagada con impostos españois.

Comezaba así un segundo período de tiranía, máis duro que o que seguira á marcha de Napoleón. Cando isto sucedeu e se asociou liberal á condición de “afrancesado”, ergo cómplices dos invasores, España -malia estar representada- non contaba no concerto europeo dos vencedores que deseñaron o continente en Viena en 1814. Agora, a restauración absolutista tiña o respaldo aberto das monarquías hexemónicas, o que daba carta branca a Fernando VII para aplicar unha política represiva sen precedentes.

Mais en paralelo, o monarca tivo que solucionar o asunto da descendencia a partir de 1829, casado daquela con María Cristina de Borbón. En ausencia de herdeiros, en 1830 promulgou a Pragmática Sanción -aprobada polas cortes en 1789- que anulaba a Lei Sálica e permitía que unha muller cinguise a coroa. Nacida a princesa Isabel uns meses despois, logo da morte do rei en 1833 a raíña rexente deulle ao novo goberno unha orientación liberal e unitarista, unha vez perdida a protección francesa tras da revolución de 1830. Isto provocou a escisión de Carlos María Isidro de Borbón, que encabezaba o sector reaccionario, o que conduciu á Primeira guerra carlista e á resistencia fronte á asimilación de matriz castelanista.

O rei felón

Un dos problemas intrínsecos a calquera monarquía é a familia, a liñaxe, está sempre por riba da identidade nacional que a coroa respectiva di representar. Sucedeu cos Habsburgo e sucedeu (e sucede) cos Borbóns ou cos Windsor. Controlado un territorio, un monarca destinado a Nápoles era intercambiable para reinar en España, como foi o caso de Carlos III de Anjou. E iso que este monarca foi innovador en asuntos de goberno e administración do Estado.

Pero tal excepción foi iso, excepción. Os seus descendentes apenas cotizarían nun suposto Ibex35 das monarquías. E se tivésemos que salientar un activo tóxico, ese sería sen dúbida Fernando VII. Comezando porque co seu concurso o seu pai Carlos IV cedeu os dereitos dinásticos a Napoleón. Exiliado en Francia, cando regresou en 1814 restaurou o antigo sistema. Cando se veu forzado a aceptar a primeira constitución (“Marchemos e eu o primeiro pola senda constitucional”) en 1820, apenas tardou tres anos en volver ao absolutismo máis duro.

Uns antecedentes -como os que lles seguiron con Isabel II ou Afonso XIII- que nunca mereceron a máis mínima autocrítica (histórica ou familiar) por parte dos seus sucesores, incluso cando fixeron da democracia o escudo para preservar a coroa. Cando o sangue está por riba da liberdade non queda máis opción que preferir esta e esquecer aquela.