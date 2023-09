O acceso da muller aos máis altos niveis de instrución e ao mundo da creación artística, como é dabondo coñecido, estivo moi limitado até datas ben recentes. A excepcionalidade é o que teñen en común todas as mulleres artistas ou escritoras de moi diferentes séculos e contextos culturais. Porén, a presenza de pintoras converteuse ao longo de todo o século XIX en algo cada vez máis habitual, feito que testemuñaba que o debuxo e a pintura se foran transformando en parte da formación das mulleres da aristocracia e da burguesía. Alén diso, desde a segunda metade do século foron suavizándose os condicionantes que pexaban a proxección pública das mulleres e que seguían a impedir a plenitude de desenvolvemento do talento feminino; con todo, cando pasamos da afección á vocación, as facilidades para se dedicaren ás Belas Artes eran moito menores.

A mostra Pinceladas de esquecemento. Elina Molíns e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX, que se pode contemplar na Pinacoteca Fernández del Riego de Vigo, permite seguir este proceso por medio da obra de dúas pintoras viguesas que desenvolveron o seu labor creativo nos anos finais do XIX e primeiros do XX. A exposición é froito dun importante traballo de investigación do historiador da arte José Luis Mateo Álvarez que descobre dúas creadoras que deben ser recuperadas para un equilibrado coñecemento dos distintos contextos artísticos en que desenvolveron as súas traxectorias, mais que superan, de lonxe, o puro interese local.

O comisario, no seu traballo de investigador, sérvese como alicerce deste proxecto expositivo dos fondos das familias das artistas, con obras e documentación totalmente descoñecidas, quer das autoras, quer doutros pintores, que exemplifican o contexto, como é o caso dos seus mestres Maximino Peña e José García y Ramos ou artistas relacionados coas familias Molins e Fernández Chao, como os irmáns Serafín e Teodomiro Avendaño e Francisco Pradilla, o que nos sitúa nun cadro local enormemente relevante e de nítida vontade cosmopolita, onde estas destacadas familias da burguesía liberal tiveron un papel senlleiro.

Desde a perspectiva da creación artística, a mostra descobre para o grande público as figuras de Elina Molins Fernández e Blanca Chao Sedano, mulleres de excelente formación artística e de notabilísimas calidades que, vítimas dos condicionantes que dificultaban o proxección das mulleres no ámbito laboral, creativo e público, non desenvolveron unhas carreiras artísticas á altura dos seus méritos e formación, sirvan como exemplos do valor da súa creatividade a extraordinaria Cabeza de aldeá (1893) de Elina Molíns, un óleo alleo á afectación, plasticamente sobrio e que destaca psicoloxicamente pola caracterización interior da moza retratada ou Patou (1897) de Blanca Chao, primeiro plano dun can que segue brillantemente os modelos das representacións de animais da famosa pintora francesa Rosa Bonheur. Estes traballos, o mesmo que as naturezas mortas, retratos e pintura de flores, presentan a calidade da súa pintura e tamén informan da dificultade das mulleres de accederen a outras temáticas como a pintura de historia, mitolóxica ou relixiosa de grandes formatos que precisaba unha formación académica, vedada ás mulleres. Neste sentido, é ben significativo que o escritor Victor Said Armesto, gabando o obra de Elina Molins na revista Galicia Moderna (1897), fale do seu “alento varonil”,querendo, sen dúbida, marcas distancias cos convencionais tópicos femininos do seu tempo, mais sen afastarse deles á hora de cualificar o seu valor como artista.

Mediatizadas por este contexto, tanto Elina Molíns e Blanca Chao, despois dos seus matrimonios, foron abandonar a súa proxección pública como pintoras, o que nos leva de novo, sendo ambos uns exemplos ben relevantes da conxuntura vivida, aos condicionantes que pexaban a proxección pública das mulleres e que, en consecuencia, viñan impedir acadar a plenitude de desenvolvemento do talento feminino.

O Vigo de finais do XIX A exposicición Pinceladas de esquecemento. Elina Molins e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX ten un interese histórico notábel ao recrear, por medio da vida das pintoras, das súas familias e do seu círculo e relacións, a vida cultural da burguesía ilustrada do Vigo de finais do XIX e reconstrúe o ambiente social e cultural do seu tempo por medio de obxectos, fotografías, roupa e obras de arte.Diciamos que a excepcionalidade é o elo que une as mulleres artistas e en moitos casos esa singularidade vai acompañada por unha situación familiar que se sae dos parámetros comúns do seu tempo e que favorece a formación destas mulleres, con familias que dalgún xeito rompen cos modelos máis duros dos esquemas patriarcais. Este é o caso de Elina Molins e Blanca Chao que, con todo, non puideron completar unha proxección pública do seu traballo á altura dos seus méritos e que o labor do historiador José Luis Mateo recupera e visibiliza para o noso presente.

Pinceladas de esquecemento. Elina Molíns e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX.

Comisario: José Luis Mateo Álvarez. Local: Pinacoteca Fernández del Riego, Rúa Abeleira Menéndez 8, Vigo.

Até o 21 de xaneiro de 2024.