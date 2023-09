De noso e para alén de nós

O 5 de febreiro de 1937, en plena Guerra Civil, unha Orde Circular publicada no BOE marcou o porvir dunha das celebracións con máis tradición da península, que a piques estaba de apagarse durante décadas. Dicía aquel pequeno fragmento de texto impreso: “En atención a las circunstancias por las que atraviesa el país, momentos que aconsejan un retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas (…) este Gobierno General ha resuelto suspender en absoluto las fiestas de Carnaval”. Agora ben, malia as restricións que se viñan de impoñer, o Entroido do interior de Galicia seguiría alumeando na penumbra con pequenos focos, ata que as cores e mais a sátira tomasen de novo as rúas coa chegada da democracia.

A peculiaridade destas festas, cargadas de matices e singulares personaxes, pequena mostra dos costumes de cada lugar en que se festexan, chega ao seu cume na provincia de Ourense e, concretamente, no chamado Triángulo Máxico do carnaval galego: Xinzo de Limia, Verín e Laza son tres dos municipios que máis intensamente viven estas datas; se ben é verdade que son nove os declarados Festas de Interese Turístico en Galicia. Entre eles atopamos tamén o de Viana do Bolo, o de Cobres ou o de Felos de Maceda, cada un coas súas características propias. Deste xeito, a Deputación de Ourense dá os primeiros pasos para que o Entroido da provincia sexa recoñecido pola Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade, nun intento de pór en valor os elementos comúns e a diversidade que lles dá forma.

A cultura que emana nos días que preceden a Coresma e que, en Galicia, se pode alargar durante un mes, abrangue desde a indumentaria tradicional popular ata xogos e actividades lúdicas, como as batallas de fariña, auga ou formigas; e mesmo a gastronomía, con especialidades como as filloas, as orellas, a bica de Trives ou o lacón con grelos. As bromas e as mascaradas son tamén elementos claves destas celebracións, así como os personaxes que chegan ata nós a través da nosa literatura oral. Son usos e costumes que perviven a día de hoxe ben arraizados ás súas orixes incertas. Neste sentido, o Carnaval de Laza sitúase entre os dez máis antigos do mundo e existen diversas teorías de diferentes etnógrafos que o relacionan coas saturnais ou as lupercais, importantes festividades da antiga Roma, ou mesmo coa cultura celta debido á semellanza da súa simboloxía coas forzas da natureza que adoraban os castreños. O peliqueiro é o traxe popular característico deste Entroido, moi similar ao cigarrón de Verín, e que conta con máscara, cinzarras e látigo ou zurriaga... Así o podemos observar nun exemplar dos anos trinta conservado no Museo do Traxe, CIPE, de Madrid, como unha pervivencia do noso pasado ritual. Os peliqueiros percorrían as rúas e camiños da veciñanza, dando saltos para faceren soar os chocallos e visitaban locais públicos e casas, onde eran obsequiados con diferentes alimentos. Na actualidade, a festa concéntrase na praza da Picota, onde estas figuras enmascaradas golpean coa súa zamarra para abrírense paso antes de que comecen as batallas da fariña e das formigas.

O Entroido de Xinzo de Limia, que ten como traxe típico as pantallas e onde podemos atopar o Museo Galego do Entroido, conta co ciclo de carnaval máis longo de toda España, que se estende durante cinco domingos: fareleiro, oleiro, corredoiro, entroido e piñata. No caso do de Viana do Bolo, ao igual que noutros municipios, os festexos comezan dúas semanas antes do Domingo de Carnaval, primeiro co Xoves de Compadres e logo co Xoves de Comadres.

Por mor desta riqueza e diversidade cultural, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), dependente da Deputación de Ourense, adxudicou á empresa Trivium, dedicada á xestión cultural e turística, o proxecto de elaborar un primeiro informe para avaliar a viabilidade da declaración. O intento por darlle a estas festas o recoñecemento de Patrimonio Inmaterial da Humanidade é tamén unha forma de rexistrar a nosa herdanza cultural e visibilizar o papel de cada comunidade na xeración dos usos e costumes que as representan.