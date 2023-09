“Moitas mulleres do mundo universitario viven nun espazo escravizante”

Estamos diante dunha novela sobre unha fuxida. A súa protagonista foxe da dor, da perda, dunha realidade incerta, da gaiola de ouro que os homes queren construír para pechala e admirala, da opresiva camisa de forza das convencións sociais. E para acadalo emprega a ironía e o seu propio corpo como armas, como camiño cara a unha redención que sospeita imposible. E así a súa pel e a súa mente convértense nun lenzo que, devagar, se vai esgazando polas unllas dos demais, sempre os demais, emerxendo baixo o estigma da loucura ou, quizais, da clarividencia.

–Acerto se digo que Escola de Mulleres é a súa novela máis persoal? En que medida as súas inquedanzas son semellantes ás da protagonista, Gloria?

–Escola de Mulleres é unha novela que, en moitos aspectos, ten que ver cun mundo que eu vivín moi de perto, que é o mundo universitario, do que aínda non sei se fuxín ou fun excluída, como lle pasa a Gloria. Pero, e isto si teño que clarexalo, co que eu non teño case nada que ver é coa trama, que é totalmente ficticia, e sobre a que eu constrúo unha historia inventada. Gloria recolle trazos de moitas mulleres do mundo universitario que eu coñezo e que viven dun xeito traumático nun espazo clasista, convencional e moi escravizante, no que as máis perxudicadas somos as mulleres que vivimos nel. E a todo isto hai que engadir o marco de Santiago de Compostela, no que se acentúan ainda máis todas esas características, todas esas lacras

–Esta obra tamén é unha reflexión sobre a loucura, sobre a loucura cara á que deriva Gloria, pero a min as reflexións que fai ela parécenme moi lúcidas...

–É que quería facer esa reflexión. Eu creo que a loucura ten unha particularidade como enfermidade que é que forma parte de quen a padece. A enfermidade mental, a diferenza da física, determina a túa personalidade, e esa é, precisamente, unha das cousas que fai que sexa tabú. As persoas con enfermidades mentais son moi especiais, e seguramente por iso están moi vencelladas coa creatividade, coa sensibilidade artística, e precisamente unha parte da terapia debe partir de entender iso, de que son persoas moi especiais. Velaí onde quería situar a Gloria, por iso parto da ambigüidade de dubidar se ela está enferma ou non para que, precisamente, quen estea lendo a novela, pense na lucidez da súa loucura que, ao cabo, é a que a fai sentirse ceibe, e a súa maneira de acadar a liberdade é fuxir soltando lastre e liberándose de todas esas convencións, de todas esas culpas que nos colocan nas mochilas a todas as mulleres.

–Ten dito Vde. que esas “tertulias” entre María Casares, Simone de Beauvoire e Zelda Fitzgerald, que intercala no decurso da narración,son básicas no desenrolo da trama. Por que as considera tan importantes?

–Por un motivo de estrutura narrativa. O discurso da novela é o discurso de Gloria, de maneira que o “coro” desas tres grandes mulleres está aí para reflexionar e xulgar o que fai Gloria e para dar un asideiro que permita entender as decisións de Gloria dende tres puntos de vista que, iso si, teñen una cousa en común: que as tres son feministas e reflicten a reacción que a sociedade podería ter ao respecto do que fai Gloria. Ademais, apetecíame colocar esa especie de “coro clásico” para contrastalo co monólogo de Gloria.

–A que se debe esa atracción que confesa sentir pola figura de María Casares?

–É unha muller moi interesante e, ademais, confeso que eu teño unha obsesión tanto por ela como pola época na que viviu. María é un nexo entre todo aquel mundo que estaba a marcar as reflexións de toda unha época na Europa de despois da Segunda Guerra Mundial e do exilio dos republicanos españois. Ela, tamén exiliada, aproveitou a súa posición para darlle voz a todos aqueles exiliados do mundo e introduce incluso un vínculo co galeguismo, e sobre todo coa esquerda española. María Casares sempre me pareceu unha figura a reivindicar. As cartas entre ela e Albert Camus abraiáronme de tal xeito, cando as lin por primeira vez, que marcaron, se non a miña vida, si o meu pensamento.

–Unha parcela que aborda en Escola de mulleres poderíamos definila algo así como a do desencanto pola vida universitaria. É lóxico que a súa novela estea protagonizada por unha muller pero todo iso que conta do “desencanto universitario” tamén valería para os homes, non?

–Si, por suposto. Porque eu creo que a Universidade é un espazo que promove a escravitude e certas formas de corrupción. E o peor de todo é que iso está no ADN de todas as universidades, non só as españolas. E iso sófreo calquera, homes e mulleres, porque é o resultado do traballo que fixo o capitalismo de manter entretida a xente máis brillante para que non fixera política, porque mentres están aí enredando, non están na sociedade real senón moi ocupados en liortas universitarias, a maioría absurdas. E iso tamén o ve Gloria, e forma parte da súa lucidez: “Aquí o que quero facer non o podo facer”, reflexiona ela.

–Alguén podería interpretar Escola de Mulleres como unha apoloxía do empoderamento feminino pola vía da prostitución voluntaria. Deu con lectores/as que o interpretaron así?

–Aínda non (risos). Na novela, o que eu trato é colocar a prostitución noutro lugar, ollala dende outro punto de vista. O da prostitución é un deses temas que hai que tratar devagariño porque está cheo de matices, non é unha cuestión que se preste ao branco ou ao negro,nin a unha cuestión meramente política ou ao dilema de “prostitucion si, prostitución non”. Eu son abolicionsita,claro, iso é obvio, pero o feito é que aínda que a prohíbas, a prostitución vai estar aí mentres exista un home disposto a pagar por violar unha muller. E diso hai que ser moi conscientes: os puteiros existen. De todos os os xeitos, a de Gloria non é unha decisión tomada por unha persoa ceibe, senón que forma parte da súa propia fuxida.