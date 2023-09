Libros recomendados

Os segredos das relacións amorosas

Francisco Martínez Bouzas

O QUE QUEDA DE NÓS (2023) Marina Mayoral, Vigo, Galaxia, PVP.19,95€

Marina Mayoral (Mondoñedo 1942) é unha autora consolidada no eido da narrativa, tanto en castelán como en galego. No seu haber podemos achar unha obra narrativa de gran valor literario que se inaugura no ano 1979 con Cándida otra vez, e polo de agora, remata con La única mujer en el mundo (2019). Estudosa ademais de Emilia Pardo Bazán e de Rosalía de Castro, á que lle dedicou un ensaio en 1974 que foi posiblemente o se debut na escrita. Editorial Galaxia ofrece xuntas arestora Unha árbore, un adeus (1988) e Ao pé do magnolio (2004). Nun amplo limiar a autora expón a orixe da escrita da primeira novela. Unha pantasma literaria xurdida nas vacacións de verán ao ver unha parella de veraneantes nórdicos cos seus fillos da mesma idade: un neno branco e louro e unha meniña negra coma o carbón. Ao pé do magnolio xurdiulle de vez porque os personaxes Laura e Paco demandaban unha continuación. Xa que logo, deben lerse as dúas novelas coma capítulos da mesma historia.

Nunha breve sinopse da primeira novela, Marina Mayoral preséntanos a Laura, a protagonista, na metade da súa vida e que se afastara do seu pai, dos amigos da nenez e do vello pazo familiar, coa finalidade de iniciar a súa propia existencia, o seu propio sendeiro vital. O lector soamente atopará a voz de Laura que responde ás persoas que falan con ela ou que medita verbo da súa existencia. E diríxese a Paco, mentres intenta plantar unha árbore, un magnolio. Lembra a común nenez e o ben que o pasaban. Tamén a súa propia situación actual e a da súa familia. O fío condutor e os eixos da novela son o desexo de ter unha vida propia, o retorno ás súas raíces e a urxencia de reflexionar verbo do amor e a amizade. A novela remata co magnolio plantado e o rogo de que Paco o coide. E Laura ensumida nos seus recordos.

Ao pé do magnolio fecha a órbita desta historia. Marina Mayoral pretende coñecer o que pensa Paco sobre os acontecementos: cales foran os motivos para quedar no pazo postergando a súa vocación de arquitecto, adecuando a súa existencia aos lindes do mundo no que nacera e viviu, porque coida que Laura non é imparcial, e debería terlle dado antes a oportunidade de ofrecer a súa versión dos feitos.

Así pois,unha novela sobre unha determinación vital, adoptada por un home que se amalgama coa tomada por Laura. Como a narrativa de Marina Mayoral, estas dúas novelas que forman un todo, salientan a singular concepción do amor e da morte como elementos que determinan o destino humano. Excelentes análises psicolóxicas, naturalidade da súa prosa e o xogo de perspectivas, son algunhas das marcas da súa escrita.

Promesas de terra cocida

Os universos da olaría

Lucía Seoane

UN RESPLANDOR DE LÚA. A OLA (2023) Emilio Araúxo, Noia, Toxosoutos, PVP. 19€

Emilio Araúxo naceu, 1946, no concello ourensán de Coles. Porén, na actualidade reside en Lalín, localidade onde leva a cabo o seu labor como escritor – poeta, narrador e ensaísta-, tradutor, etnógrafo e fotógrafo. Fundador da revista literaria Amastra-N-Gallar (2001), leva publicados, no ámbito da lírica e da prosa de ficción, títulos como As chairas da letra (1998), Seica si (2017), Ceo cerca da terra (2019) ou Había vontade e repartíase co Señor Afranio (2022). Xa no terreo do ensaio, contamos con esoutros como Chancras (2027) ou O filósofo do arado (2021). A todos eles vén xustarse agora estoutro: Un resplandor de lúa. A ola, editado pola noiesa Toxosoutos.

Tras do “Limiar” dos “Tres poemas da ola” -da autoría, respectivamente, de Wallace Stevens, Francis Ponge e José Angel Valente-, Araúxo leva adiante unha senlleira, detallada e moi amena viaxe polas terra da olaría de noso; un percorrido, ademais, que se amosa acompañado dunha importante contribución fotográfica que ha de incitar os lectores para estes procurarencoñecer aqueles espazos polos que transcorre o volume: Bonxe, Buño, Niñodaguia, Rubiá, Samos, Vilar de Nantes... En fin, o último capítulo, “Aquí e acolá”, dá noticia aínda de utilidades –“a xente metía as castañas en olas”-, anécdotas –“non pode ir por unha ola de auga”-, costumes –“ó casrse tiñan que dr unha ola de viño”- tiradas da tradición culta e popular. En fin, un fermoso volume para os amantes da etnografía, desde logo, pero así mesmo por todos aqueles interesados no mundo rural galego e na proxección das súas (nosas) tradicións e vivencias.

Para rememorar a terra

Cántico de esperanza e ledicia

María Navarro

O CARBALLO DE PADROSO (2023) VV. AA, Vigo, Ir Indo, PVP. 14,25€

Rememorar a terra, rememorar o noso patrimonio natural implica preservar a memoria e a través dela protexer e promocionar a riqueza da biodiversidade e, por extensión, da nosa cultura. Dicía Igor Stravisnky que unha tradición verdadeira non é testemuño dun pasado caduco, senón forza viva que anima e informa o presente e, lonxe de implicar a repetición do que foi, a tradición supón a realidade do que perdura, un patrimonio que recibe a condición de facelo frutificar antes de transmitilo aos descendentes.

Pois ben, o Carballo de Padroso, árbore centenaria -en palabras de Bieto Ledo, “símbolo egrexio da nosa variada e farturenta natureza”-, ten reunido en torno á súa figura a un monllo de autores aos que o citado editor deu a palabra para que coas súas plumas honrasen en forma de lembranza, conto, ficción, explicación ou poema o “vetusto exemplar de grosas pólas”, o Quercus robur, o carballo das apertas e tantos outros apelativos cos que se coñece este senlleiro símbolo no que constitúe unha homenaxe a un dos elementos máis máxicos e significativos da nosa flora autóctona.

As coplas ao xeito popular en louvor do carballo de Padroso transcritas por Xesús Alonso Montero, A lenda de Catuxo de Miguel Ángel Martínez Coello, a Homenaxe ao carballo de Padroso que escribe Xosé Luis Méndez Ferrín, o texto sobre O abrazo do vello camiñante asinado por Antonio García Teijeiro e as impresións en forma de emotivos, rebeldes e rítmicos versos de César Luis Santamarina, de Rochi Nóvoa, Avelino Jácome ou Maurizio Polsinelli entre moitos outros, fan do volume un interesante diálogo entre pasado e presente e auguran longa vida ao faro de Abeleda convertido en cántico de esperanza e de ledicia. Toda unha honra para nós e para os centos de viaxeiros anónimos que teñen a ben visitalo.

Ambicioso proxecto

Para o presente e para o futuro

Héitor Mera

BUENO CARALLO BUENO (2023) Alberto Avendaño/José Freixanes, Vigo, Elvira, PVP. 30€

Elvira publica, posiblemente, un dos proxectos poéticos máis ambiciosos deste ano. Bueno carallo bueno conxuga a arte creativa de dous grandes persoeiros da nosa cultura: Alberto Avendaño e José Freixanes. De todos é coñecido o labor inxente de Avendaño como xornalista, traballador do audiovisual e, desde logo, pola súa traxectoria poética. Canto a José Freixanes, é posuidor dunha carreira artística de longo percorrido, cun sólido activo na pintura do noso País.

A unión nun único proxecto destes dous homes dá como resultado este poemario-catálogo que en verdade é poliédrico, un estoupido de experiencias que se mergullan e complementan con intensidade catárquica. Todos e todas somos conscientes da tendencia nas últimas décadas a fusionar a poesía con outras manifestacións artísticas. Hai exemplos arreo e con resultados fantásticos que, como no libro que nos ocupa, dá a posibilidade de variadas lecturas, sexan estas un todo, lectura contextual ou panorámica ou a interpretación focalizada nun dos aspectos concretos, con todos os seus matices inmersos, tamén, nesa lectura ou interpretación parcelaria.

Isto é, pois, o que acontece con este libro. Lembra unha agrupación de jazz con todos os seus compoñentes traballando coralmente, mais coa marabillosa posibilidade de, quen quixer centrar a súa atención nun único instrumento, poder focalizar con maior precisión aquilo que lle interesa ou o conmove con maior intensidade.

Proxectando o foco, como acabamos de dicir, na parte poética, as propostas e matices que percibimos son moitos e complementarios. Partimos da raíz fonda do sentimento. Con ela anotamos unha serie de ramificacións que van dende a poesía amatoria ata a puramente ontolóxica e catárquica, toda ela nun formato ou disposición versal tan diversa que, dende os tankas, como non hai moito desenvolveu nun seu poemario X.H. Rivadulla Corcón, os haikus, ambos de xenia oriental, ata a disposición figurativa propia da poesía de vangarda ou máis clásica. É un traballo moi poderoso, capaz de chamar a tención do lector pola forza poética de seu e pola ampliación semántico-conceptual promovida pola pintura de Freixanes. Verdadeiramente unha obra de importancia presente pero tamén para o tempo futuro.