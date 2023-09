Castigo (Strafe)

Eu tamén, como o estudante Rodión Raskolnikov, me someto á ética e á xustiza; mais, coma el, tampouco logro comprender por que resulta glorioso aínda a día de hoxe masacrar pobos enteiros mentres se considera unha monstruosidade desmembrar alguén cun machete. Como é posíbel que liquidar unha persoa te convirta nun asasino e matar miles nun heroe? Castigo trata precisamente sobre esa e outras incongruencias relacionadas co exercicio da lei e coa nosa percepción dun mundo xusto. Unha especie de políptico en que se aprecia con claridade a finísima liña que separa os heroes dos canallas, os homicidas das vítimas, a ti de min e a min do criminal.

Presentada no Festival de Cannes de 2022, a serie sitúa o espectador nun universo conformado a partir de desprazamentos, de distanciamentos do familiar, do consabido. Constrúese arredor dos, chamémolo así, desvíos accidentais dunhas personaxes que ben poderíamos ser nós mesmos. Porque chegar a ser o oposto do que somos -como xa o antecipara Heráclito de Éfeso- é unicamente unha cuestión de azar. “Non resulta infrecuente”, dicía o filósofo, “atopar na natureza o férreo xeo transformarse en auga suave”. Converterse en criminal, mal que nos pese, é simplemente unha cuestión de ca(u)sualidade.

Seis son as olladas que sobre a Xustiza compoñen o corpus fílmico desta miniserie baseada nos relatos do escritor e célebre avogado Ferdinand von Shirach. Seis reflexións sobre o delicado exercicio da lei, dirixidas por algúns dos realizadores máis interesantes da cinematografía alemá. Exames en que non faltan alusións á diversidade sociocultural, ao papel da muller na sociedade ou aos traumas infantís como desencadeantes de posteriores condutas turbadoras. Cineastas como Oliver Hirschbiegel (O afondamento), Hüseyin Tabak (Gipsy Queen) ou David Wnendt (Está de volta); actrices do calibre de Cosmina Stratan (Máis alá das colinas), Jule Böwe (Gefangene) ou a kurda Ebru Düzgün forman parte do prestixioso elenco deste traballo que até o momento continúa acumulando eloxios por parte da crítica especializa.

Castigo está construída desde os desprazamentos do familiar, do consabido

A serie arranca con O mergullador, dirixido por Hirschbiegel. Un filme elegante onde o descubrimento dunhas prácticas sexuais perversas motivará a imprevisíbel resposta dunha esposa pudibunda e temerosa de Deus. Hai flashbacks, aliteracións, dilatación dos tempos, texturas, pero sobre todo a presenza en primeiro plano dunha muller angustiada polo medo a que alguén descubra o seu segredo. A escabina, dirixida por Mia Spengler, conta as funestas consecuencias de se conmover sendo xurado ante a dor dunha vítima de maltrato. A espiña, de Hüseyin Tabak, unha das miñas favoritas, supón unha deriva poética dentro desta serie. A acción ten lugar no interior dun museo onde o vixilante dunha das salas menos concorridas acabará perdendo a súa ancoraxe na realidade circundante. A casa do lago baséase no feito verídico dun xubilado ao que lle desgostaba enormemente ter veciños arredor da súa casa. O universo, segundo el, tiña que rematar nos lindes da súa propriedade. Casualidade ou metáfora do que sucede na Europa? A resposta, como a pelota, fica agora na vontade do espectador. E por fin chegamos a Sobotnik, de Helen Hegemann, e Un día azul claro, de David Wnendt. E é precisamente neste punto que todo deixa de ser grácil, se nalgún momento o foi. Sentimos como o harmónico mundo en que críamos vivir estoupa polo ar e a súa onda expansiva nos proxecta a miles de millóns de quilómetros. Estamos noutra dimensión.

A serie vén centrarse, ao cabo, nas urxencias do humano

Castigo podería entenderse como un campo de batalla en que o papel do espectador sería obviar todo o cinematográfico: a complexidade das personaxes, os argumentos interesantes, a forza das imaxes para centrarse nas urxencias do humano, na capacidade desa voz que nos advirte dun futuro que a todo custo debemos evitar.