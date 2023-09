“Canto ao programa”

Cando o exército de Chile, comandado polo xeneral Augusto Pinochet, se ergueu en armas o 11 de setembro de 1973, non se produciu un simple putsch como os que de sempre houbo en Latinoamérica. A ofensiva contra o goberno da Unidade Popular que Salvador Allende lideraba constituíu unha anomalía na historia do país sudamericano, onde os militares sempre observaran a hexemonía do poder civil. Co golpe de estado non só pretendían salvagardar os privilexios dos poderosos senón tamén das empresas estadounidenses e, a medio prazo, ensaiar o neoliberalismo que diversos sectores xa anunciaban en Occidente. Pero a diferenza daquela conxunción astral de ditaduras que foi a Operación Cóndor, e a diferenza de Arxentina e do Uruguai, onde operaban grupos armados, o goberno chileno era legal e lexítimo, elixido segundo o mandato constitucional.

O movemento da Unidade Popular contaba co apoio de importantes sectores da cultura e moi especialmente do ámbito da música. Eran os Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, Aparcoa, Patricio Manns, Isabel e Ángel Parra, co apoio da DICAP (Discoteca del Cantar Popular, vinculada ás Xuventudes Comunistas) que tamén integrou grupos de rock como os Blops. Tratábase dos herdeiros da recuperación da música popular –autóctona e crioula- que iniciaran a familia Parra, con Violeta como principal expoñente, ou Atahualpa Yupanqui na Arxentina. O movemento da Nova Canción Chilena apoiou sen condicións a candidatura de Allende e o seu tránsito nos anos que gobernou. De feito, en 1970 Inti Illimani publicou Canto al programa, onde musicaban os obxectivos da Unidade Popular, e Quilapayún a Cantata de Santa María de Iquique ou a coñecida “El pueblo unido jamás será vencido” tres meses antes do golpe.

Conformábase así un movemento musical que, antes das ditaduras, tiña o seu paralelismo na Arxentina con Mercedes Sosa, Soledad Bravo ou Los Calchakis; no Uruguai con Daniel Viglietti; no Brasil con Chico Buarque, Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Nos últimos sesenta en América aínda sopraban os ventos da revolución cubana e de músicos como Carlos Puebla (ao que seguiron Pablo Milanés ou Silvio Rodríguez) ou da traxedia olímpica de 1968, que denunciou Judith Reyes (Crónica mexicana). Un movemento plural pero que evidenciaba que en América non só habían tangos, boleros e chachachás.

Mais coa ruptura que as ditaduras impuxeron, as cancións de combate pasaron a cancións de exilio se os músicos puideron escapar da represión, cousa que non sucedeu con Víctor Jara, detido, torturado e asasinado no Estadio Nacional de Santiago de Chile. E como en todos os exilios, as novas xeracións deixaron de ter a referencia dos que estaban fóra. A distancia con Europa era moita e a censura pinochetista impedía que os seus traballos fosen coñecidos en Chile. A canción de combate a prol do socialismo pasou a ser contra a ditadura e ata a caída desta non foi posible o regreso.

Pero polo signo dos tempos, con democracia ou sen ela, o desinterese da industria e dos consumidores empezou a deixar de banda a canción de combate. En España, poucos artistas sobreviviron con éxito á Transición e unicamente aqueles que tiñan calidade dabondo (Raimon, Lluís Llach) ou se situaban en posicións políticas extremas (xa que logo, identitarias) mantiveron certo público. A alternativa foi a recreación do folclore tradicional (Milladoiro, Luar na Lubre, Carlos Núñez, Al Tall, Nuevo Mester). Igual sucedeu en terras como Bretaña e Córcega con Alan Stivell, I Muvrini ou A Filetta.

Volvendo á América Latina, e sen ter resoltas as graves inxustizas que afectan as súas poboacións, xa non hai espazo para a música reivindicativa. Naturalmente, non por parte dos exiliados cubanos nos Estados Unidos. E excepción feita de intérpretes con certa sensibilidade social (Juanes, Rubén Blades, Juan Luís Guerra), hoxe boa parte da música latina está dominada polo reguetón e ritmos semellantes que, en xeral, non fan senón exercer a superficialidade verbo dos valores persoais, como denunciaron o mexicano Aleks Syntek ou o colombiano J. Balvin.