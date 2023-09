Atalaia da Limia

O Concello de Porqueira atópase na comarca da Limia Alta, sede en tempos dun mosteiro e dun castelo do que se conserva unha torre de séculos. Esvelta e altiva, a súa silueta divísase ao lonxe sobre o extenso Val do río Limia, como vixía permanente da fronteira da raia. A torre é todo un símbolo dun municipio que conta tamén cun abundante legado monumental estendido ao longo das súas seis parroquias, á parte dun interesante patrimonio natural.A torre da Forxa, xunto a outras como as de Celme, A Pena e Sandiás forma parte do conxunto de fortalezas levantadas na Idade Media para a defensa da comarca nos tempos de contenda entre Portugal e Castela. Declarada Ben de Interese Cultural (BIC), sufriu numerosas vicisitudes na súa dilatada historia, desde as guerras hispano lusas ás revoltas irmandiñas ou os ataques das tropas francesas durante a invasión napoleónica.

Conta a tradición -aínda que pode ser incerto- que na construción puido residir algún monarca como García I, fillo de Afonso O Magno. Cara a 1157 foi doada por Afonso VII ao bispado de Ourense e habilitouse como mosteiro da orde de San Xerónimo. Despois foi ocupada polo duque de Lancaster durante un breve período e posteriormente pola Casa de Benavente ata que se viu involucrada nas revoltas irmandiñas, das que saíu máis ou menos airosa.Hoxe segue en pé e en bo estado, aínda que sen almeas pero igual de impoñente cos seus máis de vinte e tres metros de altura ao longo de catro plantas. De feito, é unha das torres mellor conservadas de Galicia, con pequenas xanelas de vixilancia e troneiras nos seus muros onde outrora se apostarían seteiros.

Os pisos do interior están conectados por escaleiras cuxos banzos van dando paso a un interesante espazo da historia galega. Na planta baixa hai información turística do rico patrimonio da zona. O acceso á atalaia realízase a través dunha escada de pedra feita no século XIX. En tempos a fortaleza controlaba todo o val no seu camiño pola antiga Vía Nova romana. Preto atópase un castiñeiro centenario, probablemente testemuña de múltiples avatares do pasado. A pesar da súa lonxevidade tivo a suficiente vitalidade para que do seu tronco partan pólas o suficientemente grandes que parecen novas árbores. Outro exemplar senlleiro é o carballo de Reboreda co seu porte de 26 metros de alto que lle permitiron exceder os 150 anos de vida.

A fortaleza é o símbolo dun concello que garda outros conxuntos singulares como a Aira do Pozo, unha praza onde se sitúa unha agrupación de hórreos de construción tradicional, con pés de granito e estrutura de madeira e inconfundibles coa súa cor vermella. Trátase dun espazo restaurado hai dúas décadas e é outro dos grandes recursos turísticos de Porqueira. Tamén na Forxa atópase Santa María a Real, un templo barroco de airosa espadana e grandes molduras. No interior destacan tanto o retablo maior como os laterais, todas obras do rococó, así como as pinturas murais da cabeceira. As tallas, do período barroco son igualmente de notable interese, entre as que hai representacións da Asunción, a Virxe do Rosario ou Santo Antonio.

A natureza e mais a historia conviven en harmonía en Porqueira, tanto para ofreceren monumentos como paraxes sorprendentes. A poucos metros da torre discorre o río Fírbeda, onde é posible seguir o roteiro ascendente que conduce á fervenza do mesmo nome. A corrente fluvial debe atravesar un curto canón polo que baixa encaixada formando espectaculares saltos de auga. No traxecto aparecen vellos muíños hidráulicos, varias veces centenarios. O bosque atlántico que rodea o río e o val é outro dos atractivos destas terras raianas.