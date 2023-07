Viva Villa!

Na memoria colectivo quedou a visión de que un grupo desorganizado e sen obxectivos semellaba o exército de Pancho Villa. Tal percepción respondeu á condición irregular das forzas que seguían a este líder revolucionario mexicano como da heteroxeneidade das súas propostas políticas. Pero para entender o que sucedeu en México na segunda década do século pasado cómpre que situemos os antecedentes. Cómpre non esquecer que a metade do seu territorio ao norte do río Grande (California, Novo México e Texas) foi cedido en 1848 aos Estados Unidos de América.

A posterior intervención francesa para, coa complicidade dos conservadores, instaurar como emperador a Maximiliano de Habsburgo rematou en sonado fracaso. En México continuou a presidencia de Benito Juárez e a vixencia da constitución que proclamaba a laicidade do Estado. Morto Juárez, o militar Porfirio Díaz chegou en 1876 nunhas eleccións á presidencia. O impulso que deu á modernización do país non tivo un paralelo social e favoreceu ás oligarquías dominantes. Un dominio en forma ditatorial que chegou ata 1910. Neste proceso, mentres os terratenentes posuían considerables extensións territoriais, moitos campesiños resultaron estafados cando lles foron cedidas terras comunais.

Naquel ano Madero foi elixido presidente malia estar na cadea. Puido escapar e encabezou un levantamento armado contra o vello “porfiriato”, con importantes éxitos no norte e xa coa participación de Francisco Pancho Villa, un fóra da lei incorporado á redención dos pobres, indíxenas na súa maioría. Asasinado Madero por un golpe de estado, os revolucionarios alzados en armas non conseguiron unificar obxectivos e forzas. Unha disensión que levou -con participación externa ou non- aos asasinatos de Emiliano Zapata (o líder revolucionario do sur, 1919), Carranza (1920) e Villa (1923), cando a Revolución xa se dera por rematada.

Indo á figura de Pancho Villa, malia a súa falla de formación escolar, tiña unha intuición innata para a acción militar e un obxectivo claro: a terra tiña que ser para quen a traballaba e formación para os campesiños. E para dar publicidade ás súas actuacións soubo gañar a complicidade da prensa estadounidense, moi especialmente do coñecido xornalista de esquerdas John Reed (o cronista da Revolución bolchevique en 1917) e dos noticiarios da industria de Hollywood. Un líder sen ambicións de poder político que sempre resultou incómodo para os que si que as tiñan.

O perpiaño da súa capacidade militar estaba no dominio que tiña de Chihuahua, o extenso e rico estado que comparte unha longa fronteira co poderoso veciño do norte. Era por este límite por onde entraba o armamento, pagado con diñeiro fiduciario emitido polo estado federado. Outro recurso que Villa mobilizou e axudou aos seus éxitos militares foi a incautación de ferrocarrís, que usou para o transporte de tropas.

Detido en 1913, conseguiu fugarse da cadea de Cidade de México e fuxir aos Estados Unidos. Reingresado en México, retomou a rebelión e conseguiu controlar Chihuahua de novo ao mando da División do Norte do Exército Constitucionalista. Abriu outra fronte de guerra cando atacou territorio estadounidense polo apoio loxístico que o presidente Wilson prestara ás tropas do tamén revolucionario Álvaro Obregón, oposto a Villa. Despois de diversas escaramuzas, en 1920 aceptou depoñer as armas e retirarse a unha finca en Durango que o goberno puxo á súa disposición. Alí fundou unha escola aberta aos rapaces da zona e nas noites, aos adultos.

Chegado Obregón á presidencia, conspirou ou deixou facer para que Pancho Villa fose eliminado. O 20 de xullo de 1923, cando ía a unha celebración familiar no seu coche, foi atacado por diversos tiradores que o esperaban apostados. Tres anos despois, o seu cadáver foi decapitado por orde do magnate de prensa William R. Hearst, que non dubidou en mostrar a cabeza do revolucionario mexicano como trofeo de guerra. A súa memoria foi restituída en 1966 e en 1976 os seus restos foron trasladados ao Monumento á Revolución, onde repousaban os de Francisco I. Madero e Venustiano Carranza.