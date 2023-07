No ronsel de Lord of War

Para comprender o futuro que se nos aveciña, nada hai mellor que recapacitar cinco minutos sobre o sucedido en Irak vinte anos atrás. Aquel xoves, 20 de marzo de 2003, unha coalición de países encabezados por EEUU invadían Irak, xustificados pola falsa evidencia de que o seu dirixente, Saddam Hussein, posuía armas de destrución masiva. Occidente puña a traballar rapidamente toda a súa maquinaria mediática para transformar a realidade nun relato, máis ou menos verosímil, que probase a perversidade e ignominia daquel feito. En absoluto se trataba de algo novo. O certo é que a estratexia de manter “un ambiente informativo controlado” xa dera marabillosos resultados -en termos de audiencias- durante a Guerra do Golfo. Nada impedía pensar que estoutra contenda non rematara sendo igual de lucrativa. De novo o cinema e os medios de comunicación aliábanse para producir filmes, series e programas televisivos que proporcionasen á poboación un elenco recoñecíbel de personaxes para amar ou odiar de acordo cos seus criterios.

En consecuencia, a decisión de facer unha secuela de Lord of War (2005, Andrew Niccol), actualmente en preprodución, non semella algo inocente nin espontáneo a estas alturas. Curiosamente, chega nun momento de especial intensidade en que a liña divisoria entre bos e malos comeza lentamente a difuminarse nas mentes dos telespectadores. As palabras do seu director: “Fica aínda moito que explorar na personaxe de Yuri Orlov (Nicolas Cage) antes de que se cumpra aquilo que predixo Platón, de que unicamente os mortos serán capaces de ver o final da guerra”, non deixan de ser unha advertencia cínica de que cada vez hai máis e máis magnates que cren que do outro lado da pantalla hai sempre un grupo de imbéciles dispostos a tragalo todo.

A pesar do dito anteriormente o filme do que parte esta nova entrega ben podería ser clasificado como unha obra antibelicista se non fose por un pequeno detalle: o par de contradicións en que o seu director caeu durante a filmaxe. Por unha banda, resolveu empregrar (dito doutro modo, adquirir no mercado negro) máis de 3000 armas reais que, segundo as súas proprias palabras, “resultaban bastante máis baratas que as réplicas”. Pola outra, nunca semellou molesto polo feito de ter que alugar 50 tanques que estaban á espera de seren entregados ao ditador libio, Muamar el Gadafi. E que finalmente remataron nas mans do “Can rabioso de Oriente Medio”.

O realizador Andrew Niccol pretendía naquel momento vertebrar o seu filme arredor dunha mensaxe manifestamente pacifista que expuña e resumía, a modo de videoclip, no inicio. Durante os títulos de crédito o espectador contemplaba a traxectoria dunha bala a través dos seus procesos de montaxe, empaquetado e distribución até chegar a un país de África, onde un mozo a introducía con presteza no cargador dun fusil e a descargaba na fronte dun neno, que morría instantaneamente.A continuación, un travelling vertixinoso a rentes do chan transportaba o público até o verdadeiro protagonista da historia, Yuri Orlov (Nicolas Cage), un ucraíno que na década dos noventa, aproveitando o desmoronamento da Unión Soviética, conseguira trasladarse a Nova York para facerse pasar primeiramente por xudeu e, máis tarde, por amante esposo e pai, cun oficio un tanto singular: traficante de armas.E a personaxe principal teno claro: unha de cada doce persoas na Terra ten unha arma, el tan só pretende expandir o mercado para que as outras once inermes as poidan comprar tamén. Considérase ante todo un home sen cortapisas, dotado do cinismo suficiente para asegurar que el non lle vende armas a Bin Laden, non por cuestións morais, senón porque sempre paga con cheques sen fondos.

Viktor But e as 10.000 imaxes

Aínda que soe paradoxal, hai noticias que emocionan tanto como unha coitelada. O pasado 7 de marzo, as galerias dos lendarios estudios da Mosfilm moscovita abrían as portas a unha inusual exposición de pinturas. Os retratados eran gatos, directores de música, aeroplanos e artistas do mundo do cinema. O retratista, un home de mirada lánguida capaz de falar seis idiomas, de negociar con flores e polos, de posuír varias aeroliñas, de contar con “amigos importantes” en numerosos países e de dirixir unha das redes máis importantes de tráfico de armas do mundo. Viktor But, Bout ou Butt quixo sempre parecerse a Pessoa, pero, polo camiño, esqueceu que, para crear personalidades, un necesita dotalas dunha voz poética.

A Hunter Biden, polo contrario, nunca se lle deron ben nin os idiomas nin a pintura, nin inventar outras personaxes que non fosen el mesmo. Acaso sexa por iso que preferiu escoller a fotografía como forma de expresión artística para comunicar as súas ideas e sentimentos. Chegou a xuntar até 10.000 imaxes nun computador portátil que levou a reparar a unha tenda de Wilmington, Delaware, e que esqueceu recoller. Nelas atopámolo en actitudes diferentes: durmindo pracidamente cunha pipa de crack na boca, con prostitutas a catro patas ou espido cunha expresión ida. En 2021, Hunter quixo ser tamén escritor, así que publicou un libro de memorias que titulou Beautiful Things.