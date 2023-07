O inicio do gravado galego confúndese case coa difusión entre nós da imprenta e do libro e xorde como un produto vinculado ao fenómeno xacobeo. Desta maneira, xa no comezo do século XVI hai testemuños da presenza de carimbos e letras capitulares en documentos impresos de institucións compostelás a pesar de non seren galegos os gravados, cunha orixe ligada ás redes culturais e mercantís. A igual modelo responden as “Compostelas”, certificados de peregrinación, como a de Bartomeu Montells de 24 de agosto de 1535, cun Santiago Peregrino.

Xa foron estampados en Galicia os gravados que enfeitan os libros impresos por Vasco Díez Tanco de Fregenal, entre os que destaca a capa do volume Palinodia de la nephanda y fiera nación de los turcos, impreso en Ourense por Agustín Paz en 1547. Trátase de traballos anónimos, tacos que os impresores ambulantes traían consigo, o que nos leva a unha procedencia non galega.

A primeira xilografía probabelmente realizada entre nós é o escudo de armas do Arcebispo Don Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, capa das “Constituciones” que este prelado realizou en 1565. No período final do XVI e durante o XVII o gravado galego é ben modesto ao servizo da ilustración de libros e folletos, exemplos reprsentativos son representación de Santiago como a que ilustra a famosa Descripción del Reyno de Galicia do Licenciado Molina, probabelmente editada en Compostela por Luís de Paz a finais do XVI.

Ben diferente vai ser a situación no barroco, época de eclosión do gravado compostelán, sobre todo xa no século XVIII. En xeral, como é ben coñecido, o mundo da estampa aparece normalmente ligado ao medio pictórico mais no caso galego a pintura barroca non ten un desenvolvemento parello á arquitectura ou escultura. Esta pobreza do medio pictórico é unha das razóns da escasa relación que vai ter o gravado galego do período barroco coa pintura, sendo unha actividade asociada a prateiros e a mestres de arquitectura, o que condiciona temas e referentes visuais, dominando os orlados barrocos e a inspiración en arquitecturas e esculturas. O gravado galego comeza, nos primeiros anos do XVIII, a ter unha presenza e un consumo importante acompañando certificación de peregrinación ou testemuñando devocións ligadas ao culto xacobeo.

Cómpre sinalar que nesta altura moitos gravadores son ao mesmo tempo prateiros e están ligados ás confrarías para as que realizan moitísimas obras devocionais. Un exemplo desta altura é o de Bernardo Fernández Gayo que decora en 1732 cun Santiago Matamouros o Livro para assentar os irmaos e Confrades da Pontificia, e Real Confraria do Apostolo, o Senhor Santiago de Galiza. Entre os nomes sobranceiros destes inicios do XVIII é de salientar a figura de Miguel de Romai, colaborador na autoría de importantes retablos como o da Capela dos Ollos Grandes da Catedral de Lugo e o retablo maior de San Martiño Pinario en Santiago de Compostela; deste importante artista conservamos unha obra gravada ben escasa: un escudo de armas asinado en 1730, porén, a el pode atribuírse a innovación técnica da xilografía á testa, que como xa demostrou Enrique Mayer nun estudo de 1903, foi inventada en Compostela moito antes de que Thomas Bewick, en 1775, ideara a mesma técnica.

O gravado compostelán adquire nesta altura unha entidade de relevo co traballo da familia dos Piedra, castelanización documentada do apelido orixinal Da Pedra. O primeiro da dinastía de estampadores e prateiros é Jacobo de la Piedra (1722-1779), autor de escudos heráldicos e orlados inzados de elementos decorativos: pilastras, grutescos, anxos, putti e imaxes de santos e Virxes de carácter escultórico, ao tempo tamén ilustra, con carácter máis documental, libros como a Arte de reloxes de ruedas para torre, sala, i faltriquera do franciscano Manuel del Río, obra publicada en Santiago de Compostela na imprenta de Ignacio Aguayo y Aldemunde en 1757. Sobriño do anterior, Ángel de la Piedra (1735-1800) tamén se move nestes referentes barrocos destacando máis no acabado dos elementos decorativos que na realización das figuras. Ambos, tío e sobriño foron prolíficos autores e deixaron unha fonda pegada no ambiente ligado á prataría e o gravado do seu tempo en Galicia. A tradición familiar terá continuidade con Luís Fernández Piedra (1769-1818), fillo de Jacobo, se cadra o de maior calidade entre os gravadores da saga dos Piedra, que traballou tamén en Portugal (Luz da Liberal e Nobre Arte de Cavallaria, 1790), con el entramos xa en pleno século XIX en que este tipo de obra gráfica terá continuidade en Compostela en moitas ocasión con parámetros formais simplemente artesanais.