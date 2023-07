Navíos literarios

Dende os albores da Humanidade a fronteira marítima supuxo un espazo incógnito e cheo de desafíos, que moveu as persoas a proxectar nel calidades divinas arredor das que tecer relatos mitolóxicos.Como non podía ser doutra maneira, unha parte esencial destes relatos míticos, das lendas, cantos ou narracións de peripecia mareira tiveron como elemento principal os barcos, que se converteron así en peza nuclear do que denominamos ficción náutica.

Practicamente todas as culturas antigas teñen ese seu barco de viaxe transcendente, dende o Caleuche indíxena americano, que leva os meigos de Chiloé e que ten o poder de ser un buque fantasma, ata a arca do dioivo na epopea de Gilgamesh, pasando pola barca Mandyet na que cada día o deus solar Ra viaxa de Oriente a Occidente ou o Takarabune nipón, barco do tesouro no que os sete deuses da sorte, ao modo de Santa Klaus, viaxan no seu aninovo traendo galanos e boa sorte a todos.

Mais na cultura do Mare Nostrum, da que somos debedores, a grande embarcación mítica foi sen dúbida o Argo, a nave intrépida na que viaxaron Xasón e moitos outros heroes na expedición que os levou tras do vélaro de ouro ata a Cólquide, á beira do Mar Negro, reino de Eetes e da súa filla Medea. Esta fabulosa nave aparece xa amentada na Odisea de Homero, mais quen lle deu carta de autoridade foi Apolonio de Rodas (s. III a C.) no seu longo poema As argonáuticas, onde se explica que recibiu o nome de Argos, un carpinteiro de Tesalia que a construíu coa axuda da propia Atenea, o que explica que tivese poderes tan abraiantes e que a súa proa falase e fose quen de predicir o futuro, pois fora fabricada con madeira das árbores do bosque sagro de Dodona, onde vivía o oráculo máis antigo da Hélade.

Agora ben, a ficción náutica (tamén chamada ficción naval ou mariña) non agromou como xénero literario, tal e como hoxe a entendemos, ata os comezos do XIX e fíxoo con figuras precursoras como as do estadounidense James Fenimor Cooper (velaí o seu O piloto de 1824) ou o británico Frederick Marryat (autor de Frank Mildmay, 1829 ou O gardamariña Easy, 1836). Mais o primeiro gran relato deste xorne foi Moby Dick (1851) de Herman Melville, coa icónica caza da balea branca que capitanea Ahab no seu non menos célebre buque baleeiro Pequod, que recibía o nome dunha tribo dos indios de Massachussets. Este arpoeiro mimetízase co propio Ahab e coma el amosa as cicatrices de mil aventuras, que ao capitán lle fixeron perder unha perna e ao barco seccións do casco que, curiosamente, en ambos os casos foron repostas con osamenta de baleas.

Fascinante é tamén o extraordinario Nautilus, submarino que comanda o igualmente afamado Capitán Nemo en Vinte mil leguas baixo dos mares (1869), a novela de Jules Verne que inmortaliza este somerxible de setenta metros de eslora e oito de manga, forma de cigarro alongado e extremos cónicos con casco dobre, impulsado, amais, electricamente, un prodixio que tamén aparecería noutra memorable obra de Verne xunto ao propio Capitán Nemo: A illa misteriosa (1874).

Clásico da narrativa de aventuras, A illa do tesouro (1883) de Robert Louis Stevenson non se entende tampouco sen a goleta Hispaniola, barco pirata que leva aos ídem por todos os mares na busca do devecido tesouro do Capitán Flint.

Xa no gume de entreséculos o admirado Joseph Conrad publicou Lord Jim (1900), novela na que o mariñeiro homónimo sofre un tráxico episodio no vello vapor Patna, do que é o primeiro oficial. Mais non é este o único barco relevante na escrita do autor, que tamén fixo protagónicos o mercante Narcissus de O negro do Narcissus (1897) e, sobre todo, o inesquecible bergantín Nellie, no que o mariño Marlow se enrola nunha expedición que, remontando un río do Trópico, vai á procura do temible Kurtz, misterioso e alucinado xefe dunha explotación de marfil nas entrañas da selva, n´O orazón da escuridade (1899).

Moitos outros barcos poderían engadirse aínda a esta lista, onde cabería sumar, poño por caso, o HMS Bounty que xa literaturizou Verne no relato curto Os amotinados da Bounty (1879), pero que fixo famosa a triloxía de Charles Nordhoff e James Normal Hall composta polas novelas O motín da Bounty (1932), Homes contra o mar (1932) e mais As Illas de Pitcairn (1934). E non conviría esquecer tampouco o Surprise das aventuras de Jack Aubrey nas vinte entregas da serie narrativa Mestre e Comandante do irlandés Patrick O’Brian, escrita entre os anos setenta e noventa do pasado século, unha épica que con rotundo éxito protagonizou no cinema Russell Crowe en Master and Commander (2003).

O barco e mais nós

Na literatura galega houbo e hai, xaora, un feixe de barcos memorables. Mais é seguro que a embarcación real que está na cerna da máis alta literatura de noso é o pailebote Constantino Candeira, capitaneado por Augusto Lustres, a quen van dedicados os versos de De catro a catro (1928) de Manuel Antonio.

Hoxe sabemos (polo manuscrito deste poemario que recuperou o profesor Anxo Tarrío en 2016) que “Manuel Antonio, navegante, compuxo este libro a bordo do pailebote Constantino Candeira. Atlántico-Mediterráneo. 1926-1927” e que nel agromaron as “Follas sen data dun diario de a bordo” das que nos fala o subtítulo deste impresionante poemario do xenial rianxeiro, mariño de profesión que aínda sucou outros mares e outros versos no buque holandés Gelria e no pesqueiro Arosa permitindo que a dureza da vida nos océanos lle acabase cos pulmóns e o levase con tan só vinte e nove anos, deixándonos sós ao mar, o barco e mais nós.