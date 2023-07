Libros recomendados

Brillante xogo das palabras

Santiago: unha enfermidade chea de musgo

Francisco Martínez Bouzas

A coruñesa Blanca Riestra é unha escritora galega, aínda que non se sente de ningún sitio, xa que escribiu e publicou dúas novelas en galego, mais Anatol e dous máis non é una novela galega, senón a tradución, realizada pola mesma autora, da que Anagrama editou en 1996, escrita por certo en Santiago. Confesa que preferiu o máis común: escribir en castelán. Anatol e dous máis é una novela enteiramente santiaguesa estruturada en cinco grandes sección. Na primeira das mesmas achéganos os principais protagonistas: Paula, Gustavo e Anatol. Cada un coas súas cismas, como tal as de Anatol, cuxo nome é Pepe e non quere que lle chamen Anatol, pero é un escritor novel e Gustavo teima que non escriba sobre a tristeza e que diga cousas ousadas e fortes. Porén, viven o seu mundo provinciano, nunha cidade ateigada de musgo, con grande intensidade, e Paula que amalgama autorreverencia e autoodio. Os tres protagonistas decántanse da incerteza inatacable do seu trío. Un trío que un deles define como a historia triangular de dous trastornados e un escritoruco, mais unha relación que está máis alá do ben e do mal. Anatol e dous máis é un peza na que falando con rigor, non existe enredo, unha historia cos elementos canónicos da mesma. Sobre todo, carece de desenlace, como non sexa ese sentirse sós e máis sós cando foden. Na miña estima estamos diante dunha novela de formación, de educación sentimental; e unha ollada impresionista e á vez expresionista da Cidade das Estrelas: un Santiago que non é o das postais, con sol tímido no inverno, apuros de exames, pero só un chisco alegre. Unha cidade vella na que o sol ilumina a decadencia, pero unha urbe que se mete nos ósos e “acaba sendo una enfermidade chea de musgo” (p. 73). Nesta cidade triste e asollada, vexetan ou pululan os tres protagonistas e algúns outros personaxes e vagabundos que case todos foran poetas. Vivir, cinguirse a estudar malamente, soportar una xuventude transitoria, carreiras nocturnas, borracheiras, facerlle as beiras ás rapazas, ás mozas que estudaban Maxisterio, soñar coa democratización do sexo ou pensar en ser escritor. E detrás dese espello que reflicten as súas vidas, agáchase a existencia de seres humanos necesitados de afecto. Desde o punto de vista técnico, a novela está narrada na súa meirande parte en primeira persoa, con alternancia de voces que realizan as funcións de describir espazos, o desenvolvemento no tempo e os principais trazos dos protagonistas e as súas accións. Se ben, por veces un narrador heterodiexético relátanos algúns acontecementos dunha historia lineal, ganduxada cunha prosa ateigada de calidade, cun brillante xogo coas palabras.

O CASTELO RACKRENT (2023) Maria Edgeworth (trad. Alejandro Tobar),

Santiago, Hugin e Munin PVP: 13,5€

Orixinal e satírica

Entre súbditos e propietarios

Estro Montaña

Na colección XVIII publicaron os editores de Hugin e Munin a novela curta O Castelo Rackrent que, se ben nun primeiro intre apareceu como anónima, hoxe sabemos que é da autora Maria Edgeworth (1767-1849), nada en Inglaterra e que logo viviu en Irlanda, o que lle permitiu coñecer o mundo rural deste país e maiso seu sistema económico. O narrador, o honrado e vello Thady Quirk, presenta a historia das últimas xeracións da estirpe dos Rackrent como unhas memorias. Nelas retrata os seus sucesivos amos: sir Patrick, paradigma da hospitalidade irlandesa e home xeneroso ca bebida ata o día do seu pasamento entre aclamacións dos seus convidados; sir Murtagh, sempre metido en preitos; sir Kith, que vive no suroeste de Inglaterra dilapidando os cartos e, na fin do declive, sir Conolly, narcisista que se arruína mentres ascende socialmente Jason Quirck, avogado, fillo do servente narrador, que con divertida prosa nos conta, ao cabo, as prácticas feudais dos propietarios ingleses cos arrendatarios irlandeses do século XVIII. A novela, a través da que o rei Xurxo III dixo coñecer como vivían os súbditos irlandeses que pagaban rendas a propietarios ingleses -non esquezamos que “rackrent” significa renda excesiva- resulta entretida dabondo e lembra as carreiras políticas como a de Berlusconi, emprendidas para acadar inmunidade parlamentaria. Cómpre subliñar, por outra banda, que recrea situacións vividas por una autora que no seu tempo defendeu un feminismo conservador que procuraba alentar o potencial creativo das mulleres. Tal sucede no ensaio Letters for Literary Ladies. Obra orixinal e cun punto de vista que sen pretendelo o narrador aumenta a visión satírica da familia Rackrent.

MORTO DE FAME (2023) El hematocrito

Xerais, PVP. 12,30€

Un cóctel perfecto

Conmover, sorprender e divertir

María Navarro

Unha nova entrega da colección “Bosque dos contos”, iniciada hai xa un tempo por El Hematocrítico en Edicións Xerais, vén de saír do prelo para que o lectorado mozo disfrute coas aventuras, ocorrencias e trasnadas dos personaxes de contos clásicos aos que o autor nos ten afeitos nos volumes da devandita colección. Aquí, en Morto de fame, é o sobriño do conde Drácula o que causa, segundo a súa nai, o desaguisado e Lobiño, Riciños e Garavanciño os personaxes que interveñen na historia para acompañar o protagonista no seu proceso de crecemento porque á fin a e ao cabo toda etapa ten o seu principio e o seu remate e o bo é que se vaian vivindo e asumindo como corresponde. O tema do medo incluído neste texto, combinado coa capacidade de converterse noutro ser, o traballo na pastelaría de Feroz e as andanzas do Rato Pérez fan do volume un cóctel perfecto para que a cativada saboree, aprehenda, pense dunha forma divertida anécdotas da vida cotiá coas que pode identificarse doadamente nun exercicio de reflexión moi interesante e no que dalgunha maneira ha de poñer en relación o tándem fantasía-ficción-realidade que propiciará unha serie de asociacións nas que significante e significado se alían para obrar a maxia da comunicación, xa que a ficción encárgase de facer posible o imposible, de crear mundos paralelos no que o irracional e sobrenatural parece real e é capaz de emocionar, conmover, sorprender e divertir. Mesmo na ficción hai algo de realidade, aí tamén atopamos ingredientes fundamentais das nosas vidas, das nosas preocupacións, dos nosos desexos: a amizade, a emoción do inesperado, o sufrimento pola inxustiza, o choque entre o que está ben e o que está mal, a liberdade… fan que a literatura sexa máxica porque é unha forma de mentira que agocha sempre algo de verdade.

MIÑO. ANTOLOXÍA DO RELATO GALEGO ACTUAL (2023) .: VV. AA.

Xerais, PVP. 23,70€

Máis de tres ducias de amigos

Relatos galegos de hoxe

César Lorenzo Gil

Xerais publica Miño. Antoloxía do relato galego actual, que reúne 38 relatos dos seguintes escritores: Marilar Aleixandre, An Alfaya, Alfonso Álvarez Cáccamo, Xosé Ballesteros, Concha Blanco, Esther F. Carrodeguas, Fina Casalderrey, Luísa Castro, Xesús Constela, Celia Díaz Núñez, Lois Diéguez, Lara Dopazo Ruibal, Manuel Forcadela, Susana Fortes, Camilo Franco, Luís G.ª Mañá, Antonio G.ª Teijeiro, Lupe Gómez, Bieito Iglesias, Margarita Ledo Andión, Mercedes Leobalde, Xabier López López, Ramón Nicolás, Rochi Nóvoa, Mariña Pérez Rei, Alfonso Pexegueiro, Xavier Queipo, M.ª Xosé Queizán, Xesús Rábade Paredes, Román Raña, Antón Reixa, Manuel Rivas, Chelo Suárez, Nacho Taibo, Diana Varela Puñal, Eva Veiga, Helena Villar e Domingo Villar. O libro é unha iniciativa da asociación Amigos do Libro Galego/Artes e Letras e foi coordinado polo tamén escritor e xornalista Xosé Manuel del Caño. Miño vén ser a continuación de Fisterra. Relato curto en Galicia (Linteo, 2022), que compilou outros corenta relatos doutros corenta autores. A vontade de Del Caño e a asociación que el promove é utilizar o formato de libro para ofrecer máis ben unha revista anual que radiografe o estado actual do relato curto en galego. Con eses vimbios é doado definir o proxecto. O valor non está no propio libro nin na súa proposta narrativa, senón na selección de autores. O coordinador convocou os autores para pedirlles “material”. De feito, algúns relatos xa se publicaran. Loxicamente, como en calquera antoloxía deste estilo, o tema, a técnica e por suposto a calidade son diversas. A escolma tena que facer o lector segundo os seus gustos e intereses. Pode ser curioso atender aqueles autores que máis tempo levaban sen publicar ou que habitualmente escriben poesía. Cando Del Caño remate a iniciativa será interesante comprobar que voces se inclúen e se exclúen e, coma en calquera mostra tan ampla da narrativa curta dun país, poderanse peneirar algúns puñados de bos relatos.