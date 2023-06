Retornos da Dolce Vita

Estes días, en Italia, esfórzanse por reconstruír o mito da dolce vita; pero están a facelo máis aló daqueles anos da posguerra que retratou Federico Fellini entre a vía Veneto e Cinecittà. Unha exposición reconstrúe a dolce vita que latexa na cultura, integrando esta metáfora da vida e procurando os antecedentes dunha actitude vital nos restos do pasado. Buscan así devolver a monumentalidade á beleza esquecida a través dunha construción de novos sentidos. Será, como din eles, que a beleza merece outro destino que non sexa o esquecemento. Unha parte importante da exhibición son restos nunca antes expostos: herdanza italiana que emerxe da escuridade, presentada cun novo traxe. Pero aínda que os protagonistas de La dolce vita estean fatigados, aquela ansia que resta, transformase nunha exposición evocativa co seu lema: AVE DOLCE VITA.

Coa dolce vita, como acontece con todos os mitos, resulta difícil desentrañar que parte dela foi real e cal un tecido da imaxinación. Xogos da consciencia, ideas e lembranzas mesturadas de desexos, produtos da mente proxectados sobre o escenario da vida. Pode que hoxe os seus personaxes estean xa cansos da persecución da felicidade e tamén desa éxtase que se revela sempre insatisfactoria. Sabemos que nada peor para orientarse na existencia que deixarse atrapar por esperanzas infundadas, algo que Marcello aprendeu moi ben porque a dolce vita deixa un gusto acedo.

Unha panda desinhibida e indolente vive á deriva, escandalizando cos seus atrevementos nunha poboación moi atrapada na tradición puritana. Este ruído de aparente felicidade acontece aínda coa paisaxe física e mental das miserias da posguerra. Gozan da dolce vita entregados a un pensamento disoluto, orientando as vidas nun contexto de riqueza material e dirixindo a conduta cara ao pracer sensual e sexual. Tal vez o protagonista, desencantado da natureza finita de todo, incluso do que percibe como sublime, intúe unha felicidade máis auténtica na realización da súa propia existencia. Percíbeo porque sempre hai algo na vida que se paraliza cando nos entregamos ao pracer; e aínda que non consegue regular a súa conduta, entende que sempre todo remata igual, todo conclúe coa morte.

Todos coñecemos ese escenario no que, fronte á incapacidade de converter o momento da éxtase e a beleza nunha eternidade, se apodera de nós a tentación de recrearlos infinitamente. Se non fose por esta caprichosa resistencia a aceptar que todo ten que acabar, non habería ningún perigo en perseguir o pracer fácil e rápido, e sería un acougo transitar o estrañamento da existencia cando non se fai nada. Claro está que a beleza de non facer nada non ten unha única lectura. Para algunhas persoas, non facer nada é un auténtico desafío, especialmente ante o condicionamento cultural de ser produtivo, un ser do humano orientado ao mercado. Existe unha intención revolucionaria neste non facer, tanto na experiencia subxectiva como na social. Por fóra desta idea de non facer nada, como alternativa a ser produtivo, a nada, que só é nada en tanto non produtiva, inclúe o pracer das experiencias sensuais. Pero tamén por foxa do sensual existe moita máis nada. Esta nada ten moita profundidade porque atopa a introspección, e nesta actitude na vida é posíbel experimentar eternidade de auténtica beleza e felicidade.

Postos no marco de non facer nada produtivo, o pracer ten na fronteira o abismo. Parece que o corpo do animal humano non está preparado para a éxtase permanente, xa o dicía Freud ao colocar o pracer xunto á morte. Será por iso que ningunha éxtase perdura, nin a da beleza nin o da sensualidade. Marcello sospeita a irrealidade do esencial e eterno. Son as traxedias as que proveen o mel que alimenta a dolce vita, sen a sombra da guerra, sen a consciencia da fraxilidade e incontrolabilidade da existencia, non habería persecución nin decepción. E pode que o mais real da Dolce Vita radique na percepción final de que, sexa a felicidade o que sexa, sempre é pura subxectividade, porque non hai ningún sentido universal inmanente, nin no sagrado nin no belo. Sempre somos nós, entre os desexos e as posibilidades, os inventores tanto do sublime como do prosaico. A viaxe da vida e mais a súa beleza ou traxedia é un escenario tan imaxinario como a arte.