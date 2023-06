Os nomes da cidade

Unha parte da cidadanía viguesa comparte a idea de que Vigo carece de historia; non obstante, trátase dunha crenza que non ten base ningunha, xa que o rexistro arqueolóxico da cidade nos remite a un pasado milenario, como así o demostran as ánforas e outros materiais procedentes do Castro, o santuario púnico de Alcabre, as salinas romanas do Areal ou a vila romana de Toralla. Unha historia que podemos rastrexar varios milenios atrás, cando os poboadores neolíticos construíron os primeiros enterramentos colectivos nos montes que bordean o val do Fragoso, como a “Casa dos Mouros” de Candeán.

Búrbida: a cidade galaico-castrexa: Entre os ano 137 e 60 a.C, a presenza do exército romano –ao mando de Brutus, Craso, Perpenna e o mesmo César, quen chegou a Brigantium– no territorio noroccidental da península Ibérica determinou unha profunda reorganización da sociedade galaico-castrexa que favoreceu o xurdimento de diferentes óppida no territorio, como son os de Briteiros en Guimarães, Santa Tegra na Garda e San Cibrán de Las en Santo Amaro. Esta transformación é a que explica o abandono de pequenos castros situados no val do Fragoso e no litoral da ría así como o abrollar do óppidum situado no monte do Castro que, segundo a proposta do arqueólogo Manuel Santos-Estévez, levaría por nome Búrbida.

Daquela, no século II a.C asistimos ao nacemento da primeira das cidades que existiron sobre o chan urbano do actual concello vigués: Búrbida, da que só coñecemos unha ínfima parte da súa superficie orixinaria –posto que apenas está escavado arredor do 3%–, aínda que era un poboado de aproximadamente 15 hectáreas no que vivían entre 2.500 e 3.000 habitantes, o que a convertía nunha das principais cidades da Gallaecia. De acordo coa evidencia arqueolóxica coñecida, a cidade prerromana de Búrbida posiblemente ocupou unha boa parte do actual monte de Castro, onde se podería distinguir a muralla perimetral – que sobrevivindo ao paso do tempo chegou até os primeiros anos do século XX –e quizais unha croa ou acrópole –un espazo posiblemente dedicado a usos políticos e relixiosos–, situada na curota do monte, onde hoxe se atopa a fortaleza. Nas abas atoparíanse os barrios urbanos, nos que abundaban as vivendas de tipo circular con tellado de colmo e con estruturas anexas que funcionarían como almacéns ou cortellos, aínda que na etapa galaico-romana comezaron edificarse estruturas de planta cuadrangular. Obviamente, como en calquera gran cidade dunha sociedade xerarquizada, nos seus barrios coexistirían –con bastante probabilidade en espazos diferentes, porque a loita de clases tamén se manifesta sobre o territorio–, as elites sociais co pobo traballador, que se dedicaría a actividades principalmente agrícola-gandeiras, polo que sairían traballar os campos próximos ao castro, e artesanais, entre as que salientan as actividades téxtiles, de curtumes e metalúrxicas. Así mesmo, de acordo coa información que nos transmitiron os historiadores clásicos, como Estrabón e Plinio, o pobo que habitou Búrbida era o dos “helenos”.

Turonio: a cidade romana: Unha vez que o Imperio se fixo co control efectivo do territorio dos galaico-castrexos, nalgún momento posterior ao cambio de era –quizais ao longo do século I, pero con total seguridade a partir do século II–, nas terras situadas na ribeira da praia do Areal fundouse unha segunda urbe: a cidade romana de Turonio, da que temos identificada a súa necrópole, unha área de vivendas e as importantes salinas, que evidencian –polo espazo ocupado (arredor de 25 hectáreas) e polos vestixios recuperados- unha intensa actividade económica, sobre todo portuaria, xa que o porto romano abastecía a cidade conventual de Braga, e a existencia dunha importante comunidade de xentes procedentes de diferentes lugares.

As razóns dun topónimo

Todo semella indicar que Turonio perdurou até o século VI, cando a poboación se dispersou polas aldeas do Fragoso e do litoral, e que non rexurdiría até o século XI, cando xa o fai co seu nome actual: Vigo, que sería o nome do burgo medieval, que, como noutros casos (Coruña ou Baiona), non deriva do nome antigo.

A historiografía leva propostos, para o asentamento do Castro, varias opcións: Vicus Spacorum, que se sostén sobre criterios filolóxicos contraditorios coa evolución da toponimia urbana galega; Lambriaca, segundo unha lectura dun texto de Pomponio Mela no século I d.C., que a sitúa de xeito impreciso; Vicus Heleni ou Elanei, un nome hipotético suxerido por un dos principais investigadores do castro, Hidalgo Cuñarro; e, por último, Elaneobriga, un nome que ben podería facer referencia a un briga (castro) elano (dos helenos), do que temos coñecemento grazas a unha estela funeraria de Braga, polo que ben podería ser outro lugar.