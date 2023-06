Memoria de Sarita

Nas anteriores colaboracións, Curros Enríquez invadiu o espazo do texto. E velaquí aparece entre estas letras que escribo, pois non hai dúas sen tres. Eu déixolle un oco, porque aos poetas non se lles pode negar a palabra. “A poesía é o gran milagre do mundo”, linlle ao esquecido Luís Pimentel, tan admirado por Dámaso Alonso. E se o celanovés volve a nós iso é porque son uns versos seus o símbolo do progreso oitocentista. Refírome, como poden sospeitar, ao poema dedicado á chegada da primeira locomotora, “Nosa Señora de ferro”, a Ourense. Que versos tan fantasiosos nos cales espreito un vangardismo, tipo futurista ou cousa parella, para situar Curros nesa dianteira das letras galegas pregoando “que a máquena é o Cristo dos tempos modernos.”

O tren chegou a Auria en 1881. Dous anos despois chifraría á entrada de Monforte de Lemos, centro da rede nerviosa do ferrocarril en unión á meseta. A anterga cidade dos Castro, noutrora capela da intelixencia (léase El búho gallego ou El arte de canto llano que Montanos dedicou á VI Condesa de Lemos), reconverteuse na capital das reservas indíxenas para gusto do cliente, que non do habitante da Ribeira Sacra. Alá quedou o Monforte ferroviario, de acción político-sindical de signo socialista, e os mineiros de Freixo que envorcaban as vagonetas de wólframo nun tren dende Canaval a Rande onde os nazis agardaban cos dentes afiados.

Pero non, non foi Auria quen na nosa terra ouviu o primeiro asubío carboeiro. Por iso xiramos a vista cara ao noroeste para nos situar no berce de Rosalía: Conxo. Nos libros disque Rosalía naceu en Compostela. Máis, menos: Rosalía nacer, naceu en Conxo. Hoxe é arrabalde anexado á capital pero concello soberano cando saíu do claustro da nai en 1837.

E foi tamén alí, en Cornes sito en Conxo, onde situamos o bautismal renxer do ferro encorvado sobre a horizontalidade das vías. Velaí o vai (“quen fora galgo, quen fora paxaro, quen fora vento!”) destino Carril, saltaricando por entre as veigas de Padrón e mais as brañas do Ulla. Carril como peirao desa sorte de área metropolitana da Compostela de Santiago (e digo ben o topónimo). Sobre aquel suceso, acontecido sob a música republicana do 15 de setembro do 1873 (beizón ao destino que pon a República en nós como sinal de progreso), vén de saír un libro de Tomás Cavanna, publicado por Alvarellos e Consorcio de Santiago: Historia del primer ferrocarril gallego. Unha crónica ben documentada onde a familia Trulock (ascendencia de Cela) inunda moitas páxinas. Normal, porque tiveron unha intervención decisiva. E de aí que exista en Iria Flavia o Museo do Ferrocarril John Trulock, que os paisanos simplificaron co alcume do Turuló.

Na posta a punto do tren foron cruciais os capitalistas foráneos, tanto de Inglaterra coma de Francia. Ben, os Borbóns tamén tiveron man no asunto, pero no senso contrario. pois a corrupción, especulación e roubo causou o exilio de María Cristina (me quiere gobernar) e Isabel II (protagonista do álbum pornográfico dos Bécquer). The West Galicia Railway substituíu o nome de El Compostelano, anterior compañía encargada da xestión, e velaquí un exemplo do inglés como lingua viva denantes da invención do trilingüismo harmónico.

O volume tráenos un gorentoso compango gráfico: fotos de antigas dilixencias, retratos de ostentosos rostros, planos da rede ferroviaria, cartelaría, lenzos… Esta colección de imaxes son un verdadeiro galano para o libro. Coma as iluminacións dos cartularios monásticos. Citemos a foto da estación orixinaria de Cornes ou esoutras dos obreiros traballando a eito sobre travesas e ferro.

Ao reparar na cartografía ferroviaria un queda pampo. Non por descoñecemento, pois a chegada do tren a Galiza foi moi tardía. Senón pola marxinación evidente que padecemos (si, detectan ben o xogo de conxugación verbal). Dicía un deputado da CEDA que eramos un país “xeograficamente separatista”. E dálle corda ao discurso que aínda escoitamos o mesmo argumento mediante paráfrases máis repipis pero de igual intención. Prro ademais da tardanza do tren neste antigo Reino, cómpre dicir que a conexión directa entre A Coruña e Vigo non se produciu até 1943. Manda chover na Habana! E xusto da Habana a Güines andou o primeiro ferrocarril de España en 1837, porque a illa entón aínda era colonia. Coma nós.

O corredor Atlántico

Eduardo Chao, quen tanto fixo pola cidade, situose entre as primeiras voces en solicitar o tren para Vigo. Aló polo Bienio Liberal (1854-56) La Oliva de Juan Compañel publica estes artigos reivindicativos. Unha demanda que axiña entraría en competencia coa da Coruña, sementando unha longa discordia que co tempo tomaría forma de tráfico aéreo.

Mais existe unha causa común: o desenvolvemento do país grazas ás novas conexións ferroviarias. A necesidade do corredor Atlántico, dende as beiras do Texo até as ourelas do Bidasoa camiño Europa arriba, supón un obxectivo para o futuro desenvolvemento económico mais tamén sociocultural. A antiga Gallaecia, agora chamada Eixo Atlántico por non sei cal razón de veto ao nome orixinario deste territorio, prosegue a derrubar valados e cancelas. O día que algún Goberno impoña a razón sobre os atrancos cacarexados dende as extremas e centros peninsulares, entón alguén escribirá outro poema cantando “a luz i-o progreso”, como Curros fixo.

Por agora, seica nos debemos contentar con chegar dende Ourense ao Levante en case 5 horas para disque bañarnos no Mediterráneo por razón aínda non comprendida. E así nos vai e así nos irá, que mexan por nós e diremos que chove. Até cando?