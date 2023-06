Libros recomendados

Crónica de dous rebeldes

Na xeira de Prisciliano e Ramón Chao

Lucía Seoane

Non se coñece con exactitude o lugar de nacemento de Prisciliano, o relixioso heterodoxo que viviu no século IV -algúns sinalan que exactamente no ano 340- e que foi axustizado -o primeiro, por causa de ser declarado herexe, na historia do cristianismo- na cidade alemá de Tréveris no ano 385. Non obstante, o éxito das súas prédicas en terras da Gallecia, a persistencia de adeptos nese ámbito, determinan que veña sendo considerado como galaico-romano.

Si coñecemos, desde logo, o lugar de nacemento e mais a data do mesmo referidos a Ramón Chao (Vilalba, 1935), xornalista, escritor, músico.... infatigable activista cultural e político que coordinou durante décadas, entre outros numerosos labores, a sección hispana e lusófona de Radio France Internationale así como participou decote nas páxinas de Le Monde e Le Monde diplomatique.

Pois ben; Prisciliano -e tamén o movemento altermundista- conforman os dous espazos aos que Chao prestou especial atención nos seus derradeiros anos. Deste xeito, ambos -o que fora bispo de Ávila (380) e mais o intelectual vilalbés- aparecen agora unidos no proxecto, da man de Arraianos Producións, que leva por título O camiño de Ramón Chao. Tralas pegadas de Prisciliano, dirixido polo cineasta Aser Álvarez (Bande, 1976).

En consecuencia, o caderno que hoxe traemos ás páxinas de FARO DA CULTURA actúa, ao tempo, como presentación e resumo do que vén constituír unha verdadeira homenaxe a Chao -o seu fillo Manu é o autor da banda sonora do documental- e mais ao seu legado na xeira priscilianista. Sen dúbida, unha fermosa entrega que conta, ademais, cunha estupenda aportación gráfica nas súas páxinas.

O NENO PERDIDO (2023): Thomas Wolfe

Santiago, Hugin e Munin, PVP. 14€

Emotiva narración

A mestria de Thomas Wolfe

Xosé Feixó

Comentamos hoxe O neno perdido, de Thomas Wolfe (Asheville, Carolina do Norte, 1900 – Baltimore, Maryland, 1938) publicado por Hugin e Munin, nun excelente traballo de tradución e edición de Ignacio Chao, no que inclúo as atinadas e precisas anotacións, salientando ademais tanto na presentación do autor norteamericano como do relato, o seu bo facer, pois léndoas -cousa que recomendamos- pode o lector mergullarse perfectamente no ambiente en que se desenvolve a obra.

Malia a súa prematura morte, antes de cumprir os trinta e oito anos, deixou novelas de gran calidade, con moita carga autobiográfica e realismo expreso, o que non sempre foi ben entendido e acollido; con todo, foi considerado un dos mellores escritores da época, e moi digno de ler.

Esta novela breve, ambientada no San Luis de 1904, canda a Exposición Universal que tivo lugar na cidade, e onde os pais de Grover Wolfe (o irmán do autor) alugaban cuartos aos visitantes. Nese ambiente axitado, festivo, de cambio e intercambio, de mestura entre tradición e progreso, desenvólvese a trama en que o neno inquedo e sensible aprecia e sente a beleza que o rodea, mais tamén as crueldades e inxustizas das que é testemuña. Nese escenario reflexiona sobre como afrontar a ausencia dos seres queridos, e como se asimila ou intenta recuperar o que se perde a través das imaxes das lembranzas, profundas e conmovedoras. Cada unha das catro partes da novela evoca, con autoridade e mestría desde diferentes puntos de vista (narrador en terceira persoa, monólogo da nai, lembranzas da irmá, relato de Thomas), e co obxectivo de recuperar o neno perdido, o pasado esvaído, a soidade, o desexo de converter en real aquilo que xa non o é. Moi emotiva.

XERACIÓN (2023) Javier Rodríguez González

Vigo, Galaxia, PVP. 9,45€

Viaxe sen misticismos

O século respira ás nosas costas

Oriana Méndez

Xeración (breve tratado de males inespecífico), de Javier Rodríguez González, é a inusual obra, se atendemos aos consensos da época, que gañou a última edición do Premio Victoriano Taibo de poesía. O título, de marcado valor catafórico, anúncianos o que se vai desenvolver: dunha banda, un documento que recolle o reparto desigual das forzas no social e no persoal; doutra, un tratado poético que pretende ordenar, de xeito non oficinesco, a materia cultural dunha xeración concreta: Compostela, Universidade, circa 2000. É, pois, un repertorio de paixóns, decepcións, desacougos e é, ao tempo, un axuste de contas cos outros e cun mesmo, confirma a cita de Gil de Biedma que abre o libro: Ahora que de casi todo haceya veinte años.

Xeración sitúase na corrente de produción poética característica do século XX que, con Benjamin, entende todo produto cultural, en tanto que superestrutura, como elemento suxeito ás relacións de dominio e de subordinación que rexen a orde económica e social nun momento determinado. A voz poética érguese como axente nas cuestións comúns.

Non obstante, este non é o tempo en que J. P. Sartre escribiu Que é a literatura? Por iso, por conciencia dos tempos, porque se escribe dende a contemporaneidade, a perspectiva que se sostén ao longo desta crónica non deixa de ser postirónica e así nolo confirma, por exemplo, o título da terceira parte: “Notas para unha poética despois da LOGSE” ou estes versos que non falan de nostalxia, senón de hoxe: “Eu procuraba La cité des Dames / e acordei engaiolada nunha web pornográfica”.

Nuns tempos nos que acontece que o simulacro tornou verdade, velaquí unha viaxe sen misticismo aos últimos instantes do s.XX e alí “Están todos presentes: os sindicalistas prófugos, os futuristas veganos, guedelludos operarios con fieiras, rixosos catedráticos de Historia Contemporánea, economistas, sociólogos, mercenarios, louras parellas inglesas, activistas, falsos discípulos de Samir Amin, alquimistas estrábicos”.

LEMBRANZAS DUN MESTRE SUBVERSIVO (2023): Xacobe Medina

Vigo, Xerais, PVP. 13,77€

Batallas mal contadas

Intrascendencia e reiteración

César Lorenzo Gil

Lembranzas dun mestre subversivo, publicado por Xerais fóra de colección, é a primeira novela de Xacobe Medina (Pontevedra, 2000). O argumento é doado de resumir. Manuel, un profesor de Filosofía retirado é diagnosticado de cancro de estómago. A partir de aí, a filla, Natalia, empezará a coñecer o pasado dos seus pais, do que até momento non tiña moita idea.

O título e o deseño da tapa poden ser enganosos porque aquí hai pouco de subversión ou de experiencia docente. Lembranzas, si, estradas ao chou en case duascentas páxinas moi mal escritas, posuídas por diálogos as máis das veces intranscendentes, noutros casos reiterativos, tamén wikipédicos, aínda que case sempre fóra de lugar.

A novela podería resumirse nun relato curto e non se perdería apenas nada do universo que propón, baseado en clixés, en certa nostalxia de cartón-pedra e nun uso de “conceptos filosóficos” que intentan achegar este libro se cadra a O mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, pero que en realidade converten moitas páxinas do libro nun meme do Facebook. Hai determinados libros que erran algún cálculo, que quedan a medias no seu obxectivo, pero que gardan detrás unha boa idea, un esquelete interesante, o esforzo técnico dun autor literario. Infelizmente, no caso de Memorias dun mestre subversivo non hai nada disto. O único salvable é a vontade creadora, a necesidade de poñerse a encher follas con eses diálogos inservibles, pero o destino destas páxinas debera ser a gabeta, un exercicio de adestramento narrativo ao servizo de proxectos futuros maiores.

O grao de estimulación de ler este libro é semellante ao que produce ver pasar coches e máis coches por unha autoestrada desde un balcón: repetición, ruido, irritación. As personaxes falan todas igual. Cando contan as cousas, nárranas tan mal coma a narradora principal, non teñen en conta o contexto no que din as cousas e cambian de tema ou recordan algún dato no peor momento, descolocando a quen le, evitando calquera tipo de identificación coa historia.

É habitual na literatura galega actual usar o diálogo como mecanismo narrativo principal e nesta novela vense os seus peores resultados. Por exemplo, cando os personaxes se poñen a recordar “batallas”, literalmente da Guerra do 36 ou do exilio, desaparece a naturalidade e a cambio recibimos unha miniconferencia de macrohistoria, co nome dos xenerais a cargo e unha multitude de datos tan concretos e fóra de lugar que o lector acaba por perder o interese. Acáballe a esperanza estéril de que debaixo de tanta foupa haxa algo de narrativa con algo de proteína que nos axude a singularizar este relato e estes personaxes máis alá do tópico, o evidente e o irrelevante.