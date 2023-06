Xiao Berlai é un dos músicos máis persoais e singulares da escena galega. “Indie rururbano” acaso veña ser a etiqueta que, dalgún xeito, pode sintetizar o que musicalmente fai, mais quédalle tan curta como de xenerosamente amplo devén o abano que as súas cancións propoñen: pingas de rock, de pop, de elementos electrónicos e tamén, e por suposto, de sons da tradición galega que arrastra xa dende os seus tempos naqueles inesquecibles Fía na Roca. Se cadra, post-bravú ou “nova canción galega de autor” poden tamén ofrecer abeiro a unha traxectoria discográfica que comezaba con Desconhecido no 2016 e continuaba con Cas-Berlai no 2020. Agora vén de publicar Estampas galegas, outra vez nunha aposta persoal por camiñar polas marxes e por agasallarnos co seu xeito tan diferente, tranversal e xeneroso de entender os discos. Trátase, daquela, de cancións, contos ou reflexións, poesía do cotián, existencialismo puro e toda a experiencia de sentirse vivo nun mundo que sempre te carga de estímulos, para ben e para mal, aínda que nesta colección o faga con moita colorida luminosidade e cunha esperanza latexante, que todo o contaxia segundo debullamos peza a peza.

Xiao mira o mundo, o seu e mais o noso, e conta o que nel ve. Dende ese seu curruncho no que se fai forte, íntimo e altamente gozable. Faino cunha voz tan persoal, de augardente e mel, recitando, cantando e, dende logo, que repartindo alentos, apertas e folgos. Homenaxeando as Cousas de Castelao e cun socio de luxo nunhas ilustracións sobresaíntes e fermosas que nos acompañan en cada escoita e que vén asinar o mesmísimo Leandro Lamas.

A nosa Galiza actual respira en cada alxube do traballo nun diálogo fiado entre as tres artes que aquí camiñan da man. Ilustracións, músicas e a historia que as conecta, que as explica ou que directamente as fixo xermolar, sendo cousa nosa buscarlle a orde lóxica nun proceso de escoita sen ningunha xerarquía evidente. Dez estampas que propoñen unha colaxe de mil ideas que nacen de algo que o autor observou nas redes sociais, nalgún xornal, nunha canción que un día escoitou ou niso que aconteceu nalgún deses días vividos nos seus últimos meses. Pezas que parten da idea fotográfica da creación artística como unha especie de selfie cara con cara e sen maquillaxes nin peiteados para a ocasión.

Aquí a poética non busca nada máis que contar e reflexionar e, quen sabe, se exorcizar, sobre lingua, sobre cultura, sobre política, sobre ecoloxía, sociedade ou música. “Arde. Todo o mundo arde. Cinzas que ainda caem dum céu que esqueceu como se chove”; “E assí somos nós. É o que tem ter un país com dous nomes”; “Arale, ameite tanto, tanto, Arale”; “Sei que habito num país tão pequechinho que nos cabe nun instante”. Así escoitamos, lemos e miramos o último de Berlai coas ilustracións de Leandro Lamas e un universo musical no que Xiao contou con xente como Iago Mourinho nos teclados e piano, Pablo Samamed no baixo eléctrico, Bruno Couceiro na batería e coas colaboracións de Belén Tajes, Pauliña e Narci Rodriguez nalgúns coros e voces, Amanda Pinos no trombón e Pablo Añón e Gueorgui Oganesian nos saxos. Todo gravado, mesturado e masterizado no estudios Disquesi en Callobre por Rubén Montes.

Dioivo: cara os ceos

Dioivo son un dúo formado en Vigo en 2016. Contan eles mesmos que naceron poñendo música ao poema de Rosalía de Castro “Sempre pola morte esperas”, mesturando estilos coma o black metal melódico e o thrash metal. A partir de aí, continuaron coa idea de facer a súa música en galego e cunha formación baseada integramente na batería de Daniel Valladares Otero e a voz e a guitarra eléctrica de Jacobo Mouriño. Agora veñen de estrear en todas as plataformas de música en internet o seu novo traballo discográfico da man da disqueira grega Sleaszy Rider Records e baixo o título de Cara os ceios incrementes. Nel o dúo proponnos de vez un disco que se move entre os marcos do black metal e tamén con claros e aparentes reflexos do heavy rock de ton xa máis clásico. Todo en galego e incluíndo adaptacións de textos de autores como Méndez Ferrín, Florencio Delgado Gurriarán ou Darío Xohán Cabana, contando tamén con cancións con letras orixinais nunha mestura de poesía e metal que acada momentos de auténtica furia sónica e pasaxes do máis evocadores e intensos. O disco foi gravado por Dany Soengas en Vigo e é o cuarto lanzado polo dúo facendo medrar a súa coleción de entregas despois de Dioivo I, Dioivo II e Dioivo III. Agora prometen xira galega, e estatal, de presentación despois do verán e cun concerto especial cargado de sorpresas e colaboracións que se celebrará en Vigo cara finais, ou principios, de ano e no que farán soar os once trallazos que compoñen unha obra cargada de calidade, enerxía e moita honestidade.

Moi recomendable para os máis metaleiros e tamén para os que queiran comprobar que a música é ben gozable en calquera estilo cando se executa con talento e personalidade.