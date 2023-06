“Escribo as historias que a min me gustaría ler”

–Esta novela escribíuna en Portugal durante o confinamento do Covid. Pero naqueles días Vde. seguía traballando. De onde sacaba o tempo?

–Si, escribina durante o segundo confinamento, que alí foi o máis duro, e eu traballaba de corresponsal da Televisión de Galicia. A verdade é que non tiña cáseque nin descanso, estaba sen días libres debido a aquela situación de emerxencia que foi moi caótica, pero sacaba o tempo de cando podía. Por exemplo, despois do Telexornal da mañá ou de enviar xa todo o material do día.

–Daquela, escribir servíalle como unha especie de “válvula de escape”?

–A verdade é que eu precisaba desconectar, e de feito ben podo decir que a novela naceu da necesidade de facer algo creativo máis alá da información do Covid. Pero eu non o calificaría de “válvula de escape” porque, dentro do que cabe, leveino todo bastante ben. Mais aínda así, xa digo, necesitaba enerxizar a cabeza, aireala, vaia.

Alberto Mancebo, xornalista da TVG, debuta na literatura con O que me quedaba por dicirche (Xerais): unha novela breve na que tece con axilidade e sutileza unha historia familiar, íntima e sentimental, baseada nas intensas emocións dun estraño protagonista co que calquera persoa se podería identificar.

–Neste “espertar literario” seu, seica tivo moito que ver a súa nai, que sempre o animou a escribir…

-Si, si, totalmente. O libro está dedicado á miña nai, como non podía ser doutra maneira; ela é algo así como unha presenza constante durante toda a miña vida para que eu me animase a escribir algún día un libro, porque seica lle gustaba moito como escribía cando aínda era un rapaz. De feito, sempre mo recordaba, e agora agradézollo moitísimo porque levo xa cáseque tres anos escribido todos os días, ou sexa que isto non foi unha cousa dunha tempada, senón que me metín de cheo no oficio de escribir, no que evidentemente aínda estou aprendendo.

–En que pensaba cando estaba escribindo este libro?

–En realidade, cando o estaba escribindo, non o facía para que se publicase. Ata o punto de que a miña primeira intención era a de imprimir un exemplar, encadernalo e darllo de agasallo á miña nai, porque sabía que lle ía facer ilusión. Pero resultou que, no medio deste proceso, paseilles unha copia a uns amigos, e eles foron os que, para a miña sorpresa, me dixeron que podía ser publicado perfectamente. Así que enviéillelo a Xerais e, ben, aquí está.

–E como se sente un “home famoso” da TVG diante do seu debut literario?

–Pois outra das surpresas que levei, unha vez publicado o libro, é que me estou atopando con moita xente que me ten agarimo. E non só familiares e amigos, tamén de moita xente que só me coñece pola TVG. O de ser, alomenos en Galicia e relativamente, una persoa coñecida tamén engade unha presión para min, xa que me movo nun territorio no que me sinto inseguro, malia que a min sempre me gustou ler pero, vaia, nisto da literatura estou empezando.

–Tiña medo a decepcionar?

–Pois algo así. Ao mellor hai xente que pensaba de min outra cousa, que tiña outras expectativas sobre min…eu que sei!

–Estes días estarán facéndolle entrevistas sobre o libro, pero resulta que parte do seu traballo consiste, precisamente, en preguntar. Como se vive esta situación dende outro lado?

–Con moitísimo pudor! Xa digo, éste non é o meu territorio habitual, estou afeito a facer preguntas, non a respondelas…Pero estou moi agradecido de que me fagan entrevistas, pero confeso que aínda teño medo a responder cousas que igual non son adecuadas (risos).

–Insiste moito en que o personaxe protagonista da novela é pura ficción, que non ten nada que ver con Vde. Pero algo terá de Alberto Mancebo este tal Xoán, non si?

–Eu estouno pasando xenial co traballo de escribir porque me supón un reto e un exercicio de práctica coa miña imaxinación, no senso de que todo o que estou escribindo son cousas moi alonxadas da miña vida. Alomenos, iso é o que prentendín.Así e todo, paradoxalmente, dende o primeiro momento houbo xente que atopou semellanzas. Pero non,non. Se eu tivese que escribir sobre un xornalista de televisión que vive en Santiago, como é o meu caso, sentiría a sensación de que non teño nada que aportar, pareceríame aburrido. Eu non sei o que fan a meirande parte dos escritores pero, polo que a min respecta, eu o que fago é escribir cousas que a min me gustaría ler, historias que me atrapen e apaixoen. Non sei se iso é bo ou malo, pero é o que me gusta.

–Este personaxe protagonista, Xoán, é un mozo de 25 anos de idade. Quixo que se tratase dun rapaz da época actual ou dun rapaz da época na que Vde. tiña 25 anos?

–É un mozo de 25 anos…dos de agora (risos). De feito, un dos exercicios máis difíciles que tiven que facer foi o de poñerme na pel dun xove de hoxe en día que, aínda por riba, é unha persoa un pouco peculiar, e ás veces un tanto absurda, sen caer en modelos ridículos ou “infantís”. Esa parte do estilo custoume bastante porque eu o que quería era falar desde un punto de vista relacionado co onírico, xogando incluso co realismo máxico, pero que se entendese de xeito doado polos lectores.

–O que si confesa que ten que ver con Vde. é a temática da depresión.

-O libro escribino despois de ter superado unha depresión, e iso si que se nota no perfil do protagonista, iso si que é cousa miña. Pero, por outra banda, serviume para tratar de comunicar que é o que se sinte cando tes unha destas crises. As depresións só as entende ben quen, coma min, tivo que pasar por elas nalgunha etapa da súa vida.

–Estamos diante dun futuro escritor que busca consolidarse no panorama literario ou para Vde.a literatura aínda é un “hobby”?

-Teño outra novela rematada e estou con outras dúas máis. Pero, agora mesmo, para min a literatura é un hobby. Tanto é así que o que me resulta incríbel é o ben que mo paso escribindo, montándome eu as miñas historias diante do ordenador. O que non sei é cómo vai ser o meu futuro, se vou seguir publicando ou non. O que si sei é que se ser escritor profesional é tan divertido e satisfactorio, como me ocorre a min, eu asinaría ser escritor xa.

– En todo caso, de poder consolidarse profesionalmente como escritor, e se lle deran a escoller, que escollería: literatura ou xornalismo?

–Eu elixo traballar en galego e en Galicia, sempre apostei por iso. E niso estou. De todos os xeitos, a esa pregunta seguramente che respondería con máis datos, e máis adiante, se é o caso de que chego a publicar a miña cuarta ou quinta novela (risos).