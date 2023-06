Nos 100 anos deAlfar

En 1923, hai agora cen anos, nacía na Coruña a revista Alfar, que continuaba o labor -e mesmo a numeración- da Revista de Casa América-Galicia, dirixida polo poeta uruguaio e consul do seu país Julio J. Casal desde 1920.

A revista Alfar foi unha publicación da vangarda plástica e literaria que se editou en Galicia até 1927, ano en que o director regresou ao Uruguai. Contou con variadas e brillantes colaboracións, con importante presenza da literatura e da arte da modernidade internacional. Nela poden encontrarse colaboracións de artistas como Rafael Barradas, Picasso, Juan Gris, Norah Borges, o escultor Alberto, Ángel Ferrant, Francisco Bores, Antonio Tenreiro, Álvaro Cebreiro, Cándido Fernández Mazas ou Manuel Méndez. Alfar será fundamental para a divulgación da plástica renovadora en Galicia e tamén no contexto español, non só polas obras reproducidas, senón pola irradiación do pensamento artístico modernizador no noso país, sen eludir a polémica co rexionalismo e o nacionalismo.

Neste ambiente vai desenvolverse unha cultura permeábel á modernidade estética internacional de carácter cosmopolita. Da variedade de nomes e tendencias presentes na publicación xorde unha rica rede de conexións e influencias, típica da modernización da cultura plástica europea desta altura. Cómpre lembramos que os vieiros da renovación da arte das primeiras décadas do pasado século non foron nada lineais como se adoita encontrar frecuentemente en manuais de historia da arte, en realidade a modernidade é variábel e pouco precisa. Daquela, como demostra Alfar, achamos a artistas ben diferentes mais cun espírito afín que nos falan dun mundo en plena efervescencia, nun ambiente como o noso onde se produciron importantes transformacións e un proceso de renovación artística que desde mediados dos anos vinte é xa ben evidente, algo que tamén se pode percibir na arquitectura co racionalismo.

Dúas figuras fundamentais no contexto plástico da revista, ambos asasinados polos fascistas en 1936, son os pintores Luís Huici e Francisco Miguel.

Luís Huici, instalado na Coruña en 1920 como alfaiate e totalmente inserido no contexto cultural da cidade, e en concreto no ámbito en que nace Alfar, grava e debuxa cun linealismo acusado, moi achegado ao debuxo de moitos ilustradores do ambiente da xeración do 27, como Manuel Ángeles Ortiz, Moreno Villa, Bores ou Benjamín Palencia e de artistas galegos da súa xeración como Cándido Fernández Mazas ou Francisco Miguel.Especial interese teñen os seus gravados, en que se percibe un esquematismo moi do gusto da vangarda do momento, algúns cun acusado interese pola plasmación do ritmo e do dinamismo, ben expresionistas. Outras obras son dun marcado planimetrismo case contrutivista ou fan uso maxistralmente da técnica de colaxe. Este tipo de gravados e deseños non só aparecen en Alfar senón que mesmo teñen presenza en publicacións dun perfil cultural -e ideolóxico- diferente como é o caso da revista Nós onde tamén colabora cun linóleo do mesmo estilo dos que presenta en Alfar.

Nome sobranceiro neste contexto é Francisco Miguel, un pintor de que colaborou nos anos vinte en importantes proxectos vangardistas como a xa citada revista Alfar ou a revista luguesa Ronsel (1924). Na primeira metade dos vinte o seu ámbito referencial é A Coruña, con estadías en París en 1920 e 1923. En 1926, Francisco Miguel, coa súa esposa Syra Alonso, marcha a América, primeiro a Cuba e axiña a México. O período mexicano vai ser decisivo na súa vida e na súa obra e abrangue desde 1926 até 1933. Nestes anos desenvolve unha grande actividade ligada á obra de artistas como David Alfaro Siqueiros e ao grupo de escritores denominados os Contemporáneos, vive nun ambiente de compromiso da arte coa causa revolucionaria, mais sen o cultivo dunha temática social. A comezos dos anos trinta Syra e Francisco Miguel comparten morada -un convento abandonado- coa poeta uruguaia Blanca Luz Blum e con Siqueiros en Taxco. O ambiente que os rodea é de enxalzamento dos valores indixenistas e de intensas preocupacións sociais, ideas que pairan no ar e comparten cun cenáculo artístico ao que tamén están ligados pintores como María Izquierdo ou Rufino Tamayo.