Sempre Hamlet

A coñecida traxedia de William Shakespeare, que vén de editar Laiovento, con tradución de Miguel Pérez Romero, admite moitas lecturas, e pode ser obxecto de indagacións moi variadas, e desde disciplinas moi diversas, como poidan ser a psicoloxía ou a filosofía política. Pero se hai unha para a que o texto ten especial interese e actualidade esa é a Teoría da Interpretación, mesmo na súa Historia, malia que non sempre se acerte a comprender o seu alcance.

Sabido é que Hamlet, para asegurarse de que seu tío é o asasino de seu pai, argalla, cunha compañía de actores que chegan a Elsinor, a representación dunha peza titulada “O asasinato de Gonzago”, que o Príncipe modifica para convertela na recreación do asasinato do rei Hamlet, e poder así observar as reaccións de Clodio e Xertrude, e ver de atopar neles indicios de culpabilidade. Trátase do vello recurso do teatro dentro do teatro, que Shakespeare, como despois Calderón de la Barca, usa en varias pezas, ben que nalgunhas derive nun xogo de roles que os personaxes deben asumir por motivos diferentes. Por aí aparecen outros ámbitos de estudo aínda máis interesantes, en relación co concepto de actuación social, co que entra en xogo a Socioloxía (do Teatro).

Antes de que a compañía de actores, agora ambulantes e antes estables na cidade, entre no castelo, Rosencrantz comenta co Príncipe algunhas novas relativas ás modas cambiantes na escena, e dando conta do impacto que tiñan naquela altura as compañías de actores novos, vinculadas a capelas de canto, e que presentaban os seus traballos en mosteiros reconvertidos en espazos teatrais, como os de Blackfriars (frades dominicos) ou Whitefriars (carmelitas), en dura competencia coas compañías profesionais. Cabe pensar que nas palabras de Rosencrantz, Shakespeare, amais de mostrar a diversidade da escena isabelina, toma partido nas polémicas da época en relación ao exercicio profesional na escena.

Asemade, antes de que Hamlet explique o seu plan aos actores hai dúas escenas moi relevantes. Na primeira, o Príncipe declama parte dun monólogo no que dá conta do momento en que Pirro, ou Neoptólemo, fillo de Aquiles, vai na procura de Príamo. Remata o monólogo o primeiro actor da compañía, dando conta da morte de Príamo e da dor e desesperación de Hécuba. E cando o Príncipe queda só, chega a segunda escena na que Hamlet se marabilla da capacidade daquel actor para “forzar a súa alma ao seu antollo”, “adaptando todo o corpo ás formas da súa imaxinación”. E todo “por Hécuba”, comenta abraiado Hamlet, pois ela nada significa para o actor, mais a traxedia daquela muller é o estímulo para que este despregue a súa arte.

Logo, xa na escena dúas do acto terceiro, chega o famoso discurso aos actores, no que Hamlet lles explica, como se fose un director de escena, a maneira en que quere que interpreten cada papel. En pouco máis de trinta liñas, Shakespeare pon na boca do Príncipe aspectos fundamentais da maneira en que entendía a interpretación. No texto, e no espectáculo, o autor, tamén actor, mostraba a súa visión da creación escénica, tamén como alternativa a outras formas de facer, como a das compañías de rapaces. Unhas compañías por certo, sobre as que segue habendo polémica na actualidade en relación aos seus modos de actuar na escena. Nas palabras de Hamlet tamén hai unha declaración substantiva en relación a unha estética teatral precisa, en tanto explica cal pode ser a relación entre o mundo escénico construído e a realidade.

Non estamos en condicións de afirmar que Shakespeare actuase como “conselleiro” de actores na compañía da que foi socio, primeiro en Lord Chamberlain’s Men e despois en King’s Men, nas que xogaron un rol fundamental James Burbage e seu fillo Richard, a quen se lle recoñece un legado importante no teatro inglés como actor. Pero si podemos afirmar que eses fragmentos da peza poder ser materia de estudo e reflexión cun valor enorme aínda hoxe. Parabéns aos responsables deste agasallo.

Traducións

Esta é a segunda versión que nos propón Miguel Pérez Romero, pois en 1993 Galaxia publicou a primeira, dentro da colección “Clásicos en Galego”, iniciativa que as administración culturais todas, da Xunta ás Deputacións, deberían ter apoiado máis e con maior coraxe. Ao mellor deberían ter mirado un pouco máis para a Deputación de Barcelona, pois un país non se fai tan só con estradas e estadios de fútbol. Hai máis cousas, e a cultura é unha delas, polo moito que aporta ao PIB, algo que adoito se esquece, ao mellor porque se pensa que é un adorno ou luxo prescindible.

En Galicia aínda non contamos coa versión galega das obras completas de William Shakespeare, algo sobre o que alertaba xa nos anos vinte do século pasado Leandro Carré Alvarellos, dramaturgo que non cabe considerar nacionalista radical. Hai quen defende que ter a obra completa do autor inglés en castelán é unha maneira de prestixiar a lingua de Cervantes. E a de Rosalía non tería o mesmo dereito? Ou é que a temos por cousa menor? Haberá que aclararse, e actuar en consecuencia, aínda que ao mellor xa se está actuando xusto nese sentido. Magoa que así sexa, se é que así é. As you like it, como diría o gran William.