Románicono castro

Terra de ríos, montes e vales, o concello ourensán de Boborás suma á súa natureza un amplo patrimonio histórico-artístico que ratifica a súa importancia ao longo dos séculos. Entre o abundante pasado brillan os templos románicos, que contan a súa historia escrita en pedras. Un dos tesouros máis recensionables vén ser a igrexa de San Mamede de Moldes, unha obra do século XII asentada no cume dun antigo castro.

Declarado monumento histórico desde 1946, o edificio relixioso atópase en bo estado de conservación grazas ás obras de restauración levadas a cabo nos anos cincuenta por iniciativa do escritor, historiador e arqueólogo Manuel Chamoso Lamas, quen viviu varios anos nesta parroquia. Trátase dunha igrexa de planta rectangular e unha soa nave cuberta con bóveda de canón, cuxa orixe se relaciona cos templarios pola cruz que figura no centro do tímpano e no Vía Crucis ao redor do templo. O propio Chamoso Lamas dío nun dos seus traballos, (en castelán no orixinal): “É esta unha cruz latina con ensanches triangulares nos catro extremos e pintada de vermello (…)”. E continúa falando da “caprichosa forma” da cruz de pedra que remata a espadana: “Chama inmediatamente a atención, non só pola súa orixinalidade senón tamén polo esmero con que foi traballada. O que nun comezo fai supoñer obedece a unha mostra de habilidade e gusto do canteiro encargado da súa construción, motiva ao observala con detemento suxerencias interesantes sobre a súa forma e presenza en tal sitio”.

Explica Chamoso Lamas que a cruz –de fermosa factura– adopta unha forma octogonal nos seus remates, “polo que non sería moi arbitrario dubidar se responderá tal elemento a un fin puramente decorativo ou a un fixo símbolo de propiedade. Cremos non ser moi atrevido o considerar esta cruz como un emblema de propiedade da Orde”. (La iglesia de los templarios de San Mamed de Moldes. Publicado no Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1934). O templo, situado nunha magnífica contorna con castiñeiros e carballos, forma parte do roteiro PR-G 79, desde O Carballiño ata Pazos de Arenteiro. San Mamede de Moldes é un dos atractivos deste traxecto.

A escasa decoración de San Mamede, como templo románico que é, concéntrase na fachada principal e nos beirados da nave e a ábsida. Encostada ao muro sur da igrexa aparece unha capela cuxa estrutura exterior indica que a súa construción foi posterior. No templo celébrase cada ano, no mes de xuño, unha misa en recordo do profesor Antonio Losada coincidindo coa entrega dos premios literarios Losada Diéguez.Na contorna tamén se localiza un cruceiro. Na cruz de remate aparece un Cristo crucificado e unha virxe. Na parte inferior do fuste aparece a figura dun peregrino ou santo.

En Moldes tamén se atopan as ruínas do castelo de Castro Cavadoso e mais a ponte do mesmo nome sobre o río Arenteiro, o pazo de Antón Losada Diéguez e a casa familiar de Manuel Chamoso Lambas, ambos enterrados en San Mamede. Moi preto están outros elementos patrimoniais de interese como a propia igrexa parroquial de San Mamede, do século XVIII, baixo a advocación de San Bieito, a que foi antiga escola promovida polos indianos ou os pendellos onde antigamente se celebraba unha importante feira, documentada desde o século XV. O despoboamento do rural acabou co mercado, que se celebraba o mesmo día que o do Carballiño.

Tamén chamada Feira do Castro, no lugar alugábanse locais para a venda de viño, de produtos ou exposición de mercadorías, realizábanse transaccións de animais como porcos, vacas e produtos de campo e non faltaban os postos de pulpeiras.

Templos milenarios

Hai máis templos milenarios no concello de Boborás, insignes representantes do románico rural galego. Segundo reza unha inscrición, a igrexa de San Xulián de Astureses foi fundada pola Orde do Temple a comezos do século XII. Unha centuria despois foi cedida á Orde de San Xoán de Xerusalén, xa instaurada en Pazos de Arenteiro. Destaca pola súa planta rectangular de grande altura, completada por unha fermosa ábsida semicircular. Declarada Monumento Nacional en 1946, os canzorros presentan formas animais, menos un que representa a figura dun músico. Os capiteis decóranse a base de motivos zoomorfos e vexetais, moi característico do románico deste territorio. Os contrafortes da fachada enmarcan unha fermosa portada con tres columnas a cada lado.

Xuvencos é outra das paradas nesta viaxe polo románico deste concello. A igrexa de Santa María conserva o seu estilo orixinal especialmente na fachada, á que se accede por unha escalinata xunto á que hai un cruceiro, formando un harmónico conxunto. Do interior destaca o retablo maior, de concepción barroca, con follas de vide, acios de uva, columnas salomónicas e unha policromía a base de pan de ouro.

O espírito románico segue presente en San Martiño de Cameixa, visible na portada principal e na ábsida semicircular, entre outros elementos. Sen esquecer a igrexa de San Salvador de Pazos de Arenteiro.