Libros recomendados da semana

O maior dos tesouros

Fantasía, realidade, metaliteratura

O verán, unha casa na praia, un grupo de rapaces e rapazas e ganas de pasalo ben, velaí os ingredientes do volume que Félix Caballero vén de publicar na colección Árbore da editorial Galaxia para que o lectorado mozo disfrute das historias que teñen a aventura como eixo central dos seus movementos e que abren un mundo de posibilidades que exercitan a actividade do cerebro, elaborando razoamentos orixinais e aprendendo conceptos básicos sobre as claves que rexen as relacións humanas aínda que estas sexan do máis cotiá porque, á miúdo, é na sinxeleza do que nos sucede no día a día onde radican os momentos de felicidade. Rasul pasa as vacacións estivais coa súa nai en Palmeira, aquí reúnese cos seus amigos e xuntos disfrutan da praia, dos paseos, da paisaxe e, nesta ocasión, das fabulacións de Brais quen tras ler O Ciprianillo convence os membros do grupo para que procuren as chaves que os levarían a descubrir o tesouro que noutrora os mouros agocharan en varios espazos da contorna. Así, entre fantasía, realidade, ficción e metaliteratura seguimos as andanzas dos mozos que non desaproveitan a oportunidade de gozar da compaña e da amizade, probablemente, o maior dos tesouros. A lectura de O tesouro do Casqueiriño evoca coleccións de libros como a de Os Cinco publicada a mediados do século XX pola escritora inglesa Enid Blyton e que vén a reafirmar a actualidade de textos nos que se combina misterio, aventura e unha boa dose de empatía entre os personaxes ficcionados e o lector mozo, destinatario deste tipo de volumes no que prima a cotiandade dos feitos, a cercanía e os centros de interese duns cativos que se verán rapidamente identificados cos protagonistas.

COA MAN ESQUERDA (2023) Xabier Quiroga

Vigo, Xerais, 15,05€

Habelencia e mestría

Unha historia en tempos ruíns

Xabier Quiroga, o autor de Coa man esquerda, retorna á narrativa galega tras a súa última achega: O baile dos estorniños (2021) e con varias pezas traducidas ao castelán. Para quen isto escribe, ler, comentar e valorar unha obra de Xabier Quiroga resulta a priori pracenteiro, baseándome na experiencia da lectura doutras obras do autor que puiden gorentar como Atuado na braña, Izan o da saca, O cabo do mundo e a xa amentada, O baile dos estorniños. Xa no Prefacio o autor ponnos na pista da trama: na Foz do Texo, un escritor -máis adiante saberemos que é un escritor retirado- recibe un sobre que contén unha nota e unha manchea de follas manuscritas dun xeito zarrapalleiro. Remíteas unha muller para cumprir con derradeiro encargo dun ancián: un legado dirixido ao protagonista relator e contarlle algo que acontecera antes do seu nacemento. Logo da descrición de ambientes e de algúns personaxes, encontramos a palabra escapao e a referencia aos paxaros azuis. O protagonista relator, un cativo analfabeto devece por achegarse á burata, e ver no que na mesma se agocha. Ata que un día o fai, e o que ve é unha figura anicada con cara de moucho. Pero o pai vello non quere que os paxaros azuis descubran o o que se esconde na burata, xa que era a namorada dun escapao. O cativo faise amigo da moza da burata que está preñada, e os lectores somos téstemechas das súas pexas por ser analfabeto que atura na escola. Á vez que é vítima dos abusos pedófilos do señor da casa grande. Un enredo que remata dun xeito tráxico e estragado, que non desvelarei e que acontece sen indicios previos ao longo do texto. A novela é unha sorte de confesión coa que un vello se libera do lastre dun pesadelo, e permite asemade descubrir un segredo que o narrador descoñecía verbo da súa propia existencia. Baseada nun feito real que aconteceu hai unha manchea de anos no Concello de Saviñao, o mérito de Xabier Quiroga foi convertelo en ficción. Non tivo a intención de ser o espello que reflicte con exactitude a realidade, que queda condicionada por marcador semántico que é a ficción. Relatada en primeira persoa e cunha estrutura lineal e capítulos curtos, Coa man esquerda é unha obra comprometida, coma outras do autor, coa realidade e cos humildes. Virtudes da novela son ademais a habelencia e mestría cos que Xabier Quiroga nos achega os costumes do mundo rural, cunha linguaxe mi galega, tirada dese mundo do campo.