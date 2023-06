Amor a distancia

Nos tempos que vivimos a correspondencia postal persoal desapareceu practicamente, substituída polas mensaxes breves por teléfono móbil ou, aínda sorte, polos correos electrónicos. E se tal panorama é así nas relacións en xeral, máis en crise está o xénero epistolar sentimental cando non hai relacións estables a distancia e se as hai, unha videochamada deixa en anacronismo un escrito en papel. Porque ademais xa case ninguén escribe a man.

Toda carta persoal -e as sentimentais máis aínda- tiñan unha secuencia: escribir con calma, coidando letra e contidos, pechar a carta no sobre e enviala ao destino. E a partir desde intre, abríase un tempo de espera pola resposta. Nas cartas de amor, deixar a carta no correo producía un efecto ansiolítico pero ese tempo que lle seguía, moitas veces era de desacougo. A chegada dunha carta de amor esixía tamén un tempo e un espazo de illamento, de calma, para ler amodo o contido e relelo para imaxinar -coa cor do papel, coa forma das letras, coas frases, o cheiro- como foi o anaco de dedicación que esoutra persoa nos concedeu.

O epistolar é, dentro da chamada literatura da memoria, un xénero construído sempre a posteriori xa que nunca hai a vontade de publicar esas cartas íntimas. Menos aínda se trata dunha correspondencia sentimental, onde as persoas adoitaban abandonar calquera pudor á hora de dirixirse aos eventuais correspondentes. A publicación de cartas supón dalgún xeito quedar espidos ante a opinión pública, con grande e obvia satisfacción de críticos e estudosos.

Agora temos a oportunidade de ler en castelán moitas das cartas que Albert Camus (1913-1960) e María Casares (1922-1996) cruzaron ao longo de quince anos, publicadas por Debate. As consecuencias do exilio no caso da actriz de orixe galega e a miseria da vida de colonos en Alxeria onde nacera o escritor e premio Nobel, marcaron unha relación pública pero que non sempre pasou por bos momentos. As fillas de Camus gardaban as cartas de Casares e antes que esta morrese, mercáronlle as que gardaba do pai delas. Decidiron publicalas cando coñeceron no enterro dela que alguén conseguira unha copia non autorizada. Ordenadas polas fillas, foron publicadas en 2017 por Gallimard, a editora que publica as obras de Camus.

Se hai un título inaugural para o xénero -esta vez pensado previamente- é Cartas portuguesas de sor Mariana Alcoforado. Esta monxa clarisa nacida en Beja en 1640 sería a presunta autora de cinco misivas dirixidas a un nobre francés de visita en Portugal. Foron publicadas en París en 1669 e tiveron un considerable éxito editorial tanto pola súa calidade literaria -circunstancia que queda fóra de calquera dúbida- como polo feito de ser a suposta autora unha relixiosa de clausura. Tal autoría foi posta en dúbida especialmente porque nunca se atopou rastro do orixinal, “perdido para sempre”. En calquera caso, exerceu unha notable influencia no xénero epistolar sentimental posterior.

Nas letras castelás contamos, coma mostra de cartas de amor literarias, coas que Antonio Machado dirixiu a Pilar de Valderrama, a Guiomar que aparece nos seus poemas. Esta muller da alta sociedade madrileña estaba casada e viaxou a Segovia, onde residía o poeta sevillano, para coñecelo. El quedou impresionado e cando baixaba a Madrid nas fins de semana, quedaba con ela nun café. Enviáballe cartas de amor platónico a través dunha amiga dela, Hortensia, ou deixáballas na caixa de correos do café Continental.

En catalán, tal vez o epistolario sentimental máis importante de que dispoñemos sexa o que mantiveron Mercè Rodoreda e Armand Obiols a partir do común exilio en 1939. Foi unha relación non legalizada (el deixara muller e fillos) e irregular en canto a tempo en común pero moi proveitosa para a escritora pola habelencia de el á hora de corrixirlle as súas novelas. E malia que Rodoreda confesara ao seu editor Joan Sales que queimara moitas das cartas, aínda se salvaron unhas trescentas, que ilustran non só a súa relación senón tamén diversos aspectos do mundo literario catalán nos anos de exilio.

Tempos de guerra

Nos diversos conflitos que houbo no século pasado, a capacidade de ler e escribir por parte das mulleres fixo aparecer a figura das madriñas de guerra. Iniciada na I Guerra Mundial, entre nós foi na Guerra Civil cando apareceu esta práctica de enviar cartas aos soldados que loitaban na fronte. As animadoras eran, fundamentalmente, as organizacións femininas presentes nun e noutro bando. Estas madriñas empregaban un alcume e podían ter diversos afillados. Pero en ocasións a relación epistolar -teño testemuña familiar- pasou a relación persoal e de aí, ao altar un tempo despois. Na tarefa de rescatar a historia destas protagonistas anónimas, nas librarías temos algunhas desas testemuñas como as cartas editadas por Manuel de Ramón e Carmen Ortiz (recibidas pola súa nai Carmen Sánchez F. de Tejada) ou a crónica do estremeño Juan Carlos López Duque. Con todo, o papel de madriñas de guerra non era senón un reflexo da condición secundaria que ambos bandos (especialmente no sublevado a SF de FE e as “margaritas”) concedían ás mulleres, limitadas neste caso a exercer un papel de animadoras a distancia e de receptoras das angustias e devezos que os soldados sentían nas trincheiras. Non eran cartas de amor estritamente e pasaban a censura militar pero ao cabo reconfortaban.