Tormentas de papel

Andamos estes días primaverais vivindo un carrusel meteorolóxico que nos leva dos rigores precaniculares ás intensas borrascas sen solución de continuidade. Os ballóns, as bategadas, reparten por toda parte xenerosas chuvias que, nalgúns lugares, provocan inundacións e derramamentos sen fin.

Os deuses do trono conviven coa Humanidade dende os tempos dos primeiros homínidos e, polo mesmo, a literatura occidental rexistra descricións de tormentas e tempestades xa dende a primeira hora.E foi entre os clásicos grecolatinos onde alicerzou o tópico literario da tormenta. A figura lendohistórica de Homero marcou o canon coas súas múltiples descricións de tempestades mariñas. Neptuno castigou a Ulises de xeito inmisericorde, partiulle a nave, desatou tifóns que o arrandearon de aquí para acolá por todo o Mediterráneo e que acabaron con moitos dos seus acompañantes.Os grandes poetas latinos tamén marcaron a pauta e aí os están Virxilio (Eneida, 1,82-123), Ovidio (Metamorfoses, 11, 478-569) ou Lucano (Farsalia, 5- 560-677) para demostralo. Mais tamén algúns dos seus continuadores, como Valerio Flaco, Estacio, Silio Itálico e, sobre todo, Séneca (Agamenón, 462 e ss.).

E se de clásicos entre os clásicos falamos cómpre lembrar que William Shakespeare nos deixou un obra referencial neste sentido: A tempestade (1611). Nesta peza teatral Próspero, duque lexítimo de Milán, é expulsado do seu ducado por seu irmán Antonio e atópase nunha illa arredada tras naufragar o seu navío. Pois ben, cando descobre que Antonio, durante unha travesía marítima, vai pasar preto das costas da illa na que se atopa, pídelle a Ariel, un espírito máxico local, que desate unha terrible tempestade coa que se cumpra a vinganza de dar fin a seu traizoeiro irmán. Tan témera tormenta é, xustamente, o comezo da obra.

Tras do xenio inglés moitas outras admirables voces literarias recuncaron na escrita tormentosa. Velaí, poño por caso, as temibles treboadas que Rabelais lle fai vivir a Pantagruel na súa viaxe á India a través do Paso do Noroeste en O cuarto libro (1552), en non pequena medida unha parodia odiseica. Ou tamén o fascinio que polas tormentas eléctricas e polas posibilidades do galvanismo tiña o mozo doutor Víctor Frankenstein, que parece que animaron a creatura da que deu noticia Mary Shelley no seu Frankenstein ou o moderno Prometeo (1818).

A escrita de selo romántico recreou treboadas memorables. É o caso dos Curutos treboentos (1847) de Emily Brontë. Inesquecible o ambiente tebreguento e lostregante que rodea día e noite a casa do amarguriado Heathcliff, espello das maldicións que semellan rodear as vidas dos que frecuentan tal mansión. E, por suposto, unha descomunal tormenta mariña é o escenario no que se produce a fuga do seu presidio de Edmond Dantès en O conde de Montecristo (1844-1845) de Alexandre Dumas pai.

E outro tanto podiamos comentar da mellor novelística de aventuras da segunda metade do XIX e primeiriños anos do XX. Quen non lembra as mil e unha tormentas, vendavais, furacáns e ata nevaradas que atravesan moitas das obras de Jules Verne? Ou o Pequod do capitán Ahab a punto de sucumbir ante as inmensas ondas do Mar de Xapón no Moby Dick (1851) de Herman Melville? Ou mesmo o imparable e definitivo Tifón (1902) de Joseph Conrad?

Son, todas as anteriores, inclementes manifestacións da Natureza que adquiren, por veces, proporcións case bíblicas. Mais tamén hai outros exemplos literarios de diferente xorne, como no caso de O marabilloso mago de Oz (1900) de L. Frank Baum. Nel, unha máxica tormenta, de mítico tornado, desencadea a viaxe iniciática da nena Dorothy Gale e o seu can Toto dende a granxa dos seus tíos en Munchkin Country ata a marabillosa Terra de Oz. O resto é, como se sabe, unha das máis belidas historias que se teñan escrito.

T.S. Eliot, García Márquez, Blanco-Amor

Verdadeiramente icónicos, de máxima concentración simbólica, son os versos de T. S. Eliot no celebérrimo A terra baldía (1922), un dos máis influentes libros de poesía do pasado século. Nesta obra, dividida en cinco cantos, os títulos dos dous últimos aluden xa a tal circunstancia tormenteira: “Morte por auga” e “O que dixo o trono”. Este último principia cuns versos de singular beleza nos que señorea a arroiada: “Despois da arroibada luz dos fachos nos rostros suorentos/ despois do álxido silencio nos xardíns/ despois da agonía nos lugares pétreos/ o bradar e o clamar/ cadea e pazo e ecoar/ do trono de primavera por tras as afastadas montañas”.En fin, os exemplos de imborrables tormentas de papel poderían multiplicarse. Mais, por amentar tan só un par máis delas ben próximas ao noso tempo e tradición, convén non esquecer que en Cen anos de soidade (1967) de Gabriel García Márquez choveu seguido en Macondo catro anos, once meses e dous días, exactamente. E non lle foi atrás a pertinaz chuvieira que Xanciño O Bocas, Aladio O Milhomes e Cibrán O Castizo padeceron na asolagada Auria, maxistralmente evocada por Eduardo Blanco-Amor en A esmorga (1959).