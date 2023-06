Teatro popular e necesario

Son tres pequenas obras dramáticas que nos chegan nun volume editado por Toxosoutos, que leva por título A cabana das valquirias e outras pezas, das que é autor Xavier Frías Conde, unha de tantas persoas que, texto a texto, contribúe na difícil loita de manter o pulo da escrita en lingua galega, e por tanto da lectura. Unha tarefa que tamén desenvolve desde a bitácora “O reino dos contos”, onde vai presentando pequenos relatos para a xente miúda, labor de promoción que tamén realiza desde editoriais como Lastura. O volume tamén nos fai lembrar o valor do traballo que realizan Toxosoutos e outras editoriais, a veces situadas na periferia do sistema editorial, pero que non paran de publicar todo tipo de textos para ben das nosas letras.

A cabana das valquirias é un divertimento arredor dunha persoa de nome Xoán, quen, transitando pola sala dunha mesma cabana que se multiplica en universos paralelos, encontra outras persoas que son una variante certa de si mesmo, polo que se nos presentan as diversas variantes que podería xerar unha mesma persoa, a veces contrapostas. Ese xogo cos mundos e as identidades paralelas, permite mostrar contrastes entre diferentes formas de ser e de entender a existencia, de establecer relacións cos outros, ou de enfrontar os cambios e as transformacións que vivimos cada día. Pois ocorre que nun mundo que muda de forma constante, hai quen prefire vivir ancorado nos inicios do século dezanove, e aínda peor é que pretenda impoñer á maioría os seus desexos e delirios. A referencia ás valquirias ten que ver co ton do teléfono móbil de Xoán, líder político conservador, hipócrita, e patriótico, que reproduce unha melodía moi coñecida da ópera de Richard Wagner, A valquiria, que constrúe un mundo de poder e dominio que tan ben soubo aproveitar Francis Ford Coppola nunha escena memorable da súa magnífica película, Apocalypse Now.

O segundo texto, A desvendedora, podería entenderse como unha sorte de complemento do anterior, pois mostra a natureza posible das máscaras coas que moitas persoas se presentan ante os demais, en ocasións para mostrar unha superioridade que dá conta de complexos diversos e traumas varios, sempre agochados e sempre a piques de estourar, por veces fatalmente descontrolados. E serve de complemento na medida en que se mostran formas posibles de derruír tales máscaras e poder atopármonos co que realmente somos, e lograr unha paz interior moi necesaria. Un texto no que se presenta unha figura poderosa e suxestiva, a da muller que desvende, desvela e revela, polo que vén sendo unha feiticeira máxica que abre portas aos mundos interiores.

A peza que pecha o volume, A lingua das vacas, recrea o momento no que a xunta de goberno dun país chamado Noviberia, mentres analiza asuntos diversos nunha reunión ordinaria, recibe unha mensaxe gravada do espazo exterior, nunha lingua que semella humana pero que nin os servizos de intelixencia son quen de recoñecer. Na mensaxe, a voz extraterrestre explica que decidiron recuperar e utilizar, como medio de comunicación coa raza humana, unha lingua vella e xa extinguida, e que mesmo fora prohibida. A tal lingua é o galego, pero podería ser calquera das moitas linguas que xa non se falan ou están en perigo de desaparición en todo o planeta. Unha chamada de atención en relación ao valor do diverso, e a importancia de promovelo e potencialo, pois a diversidade é símbolo de riqueza e pluralidade, tamén nas maneiras de ver e dicir o mundo. Un patrimonio lingüístico que se traduce en moitas fermosas pezas literarias na actualidade descoñecidas e invisibles para a humanidade enteira. Pensemos, por exemplo, na épica gaélica irlandesa, comparable en riqueza e fondura ás mellores epopeas gregas, e da que tan pouco se sabe, e coa que tanto se podería gozar. Tres textos que dan moito que pensar, e que, como espectáculos, darían moito do que falar. Tres propostas para un teatro tan popular como necesario, lonxe dos labirintos improbables doutras ideacións, concibidas para as elites máis exquisitas e reducidas.

Unha traxectoria a destacar

Francisco Xavier Frías Conde, naceu en Béjar, Salamanca, en 1965, mais con raíces maternas nas Terras do Eo-Navia, na raia da costeira galego-asturiana, e ten dedicado parte do seu labor investigador e divulgador ao estudo das falas galegas en diferentes puntos da península Ibérica onde aínda se mantén o seu uso, moi especialmente en Asturias, aínda que tamén se ten ocupado de estudos doutras linguas minoritarias e minorizadas, como poidan ser o sardo ou o aragonés. Ten publicado varios volumes de poesía ou narrativa, así como unha manchea de contos e historias dirixidas ao público infantil e xuvenil, galego, asturiano ou castelán, e ao tempo ten publicado traducións doutras autorías desde diferentes linguas.

Na actualidade imparte docencia na área da lingua galego-portuguesa na UNED. Como diciamos antes, vén desenvolvendo, sen paraxe, un labor permanente en defensa das linguas, das súas literaturas e da promoción editorial. Estas que presentamos, ata onde sabemos, son as tres primeiras pezas dirixidas a público adulto que publica, pois outras, anteriores, están orientadas aos públicos novos. Unha traxectoria que cómpre destacar.