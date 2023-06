A primavera ter que ser nosa

O Sonoro Maxín están de volta con toda a enerxía e todo o ánimo para poñernos a bailar e facernos pasar momentos cargados de emoción e boa música. A nova chegou hai uns meses e forma dunha “mini xira” de primavera por algunhas das súas salas fetiche que se encheron de amizades e seguidores dunha da bandas máis singulares e persoais do noso panorama musical. Fano coa lembranza aínda e mais a dor incurable polo pasamento inesperado do seu batería Jaime Mateo no ano 2021, unha xeira infeliz que conmocionou toda a escena do país, con imnumerables mostras de cariño e pesar por un músico tan querido e tan respectado polo seu labor en grupos como o propio Sonoro Maxín ou os Amigos dos músicos, alén doutras propostas nas que participara activamente nos últimos anos.

Mais o caso é que agora o Sonoro está de volta coa lembranza a Jaime Mateo latexando sempre e con toda a forza que sempre se destilou nos seus directos. E están de regreso, tocando un repertorio renovado e con cancions inéditas, na súa discografía, que se veñen sumar aos xa clásicos do grupo e, por suposto, que con aquela magnífica “Likor Café” tan popular, e que algúns deles xa artellaban con Lamatumbá, deixándose ver cara ao final da actuación. Agora, con Yago Jimmy na batería, Lorena do Vinteún nas percusións, Xurxo Brea nos baixos, Abraham “el niño” na guitarra, Héctor Lorenzo na outra guitarra e Ico no acordeón e na voz, o grupo represéntase nunha xira a que titulan A primavera ten que ser nosa, e que nas súas propias palabras recolle todo o adn do Sonoro Maxín nestes quince anos de vida coas raíces na música máis popular e bailable de distintos lugares do mundo.

O cerne que vertebra o espectáculo é a personalidade propia do conxunto, que acolle, baixo as súas pólas, diferentes estilos musicais como a cumbia, o forró, o merengue e mais o rock, inventando as cancións da Galiza tropical e ofrecendo as súas flores e froitos convencidos de que a primavera aínda está por chegar. “O inverno atrapounos por completo. Quedamos totalmente nus, sen follas para abrigar o noso corpo. Mais hoxe, o día amenceu azul e brillante, e unha raiola de luz conseguiu deixar os nosos ollos abertos. O sol quenta, as cantigas andan xa a rebentar na chaira, o vento zoa tras as montañas e unha danza vermella abre a terra baixo os nosos pés. Os días coma hoxe fan que unha idea salte de boca en boca: chegará, de novo, a primavera. Regresarán as cegoñas. Agromará a ameixeira. Os sapos volverán cantar con forza, coma nós. Temos as raíces na terra e o ramo florido. A primavera ten que ser nosa”.

Eles son unha das nosas bandas alfaia e un dos grandes exemplos do que significa o amor polo propio e mais a honestidade musical que sempre vai moito máis aló do que un proxecto musical pode atopar no trenco mundo do negocio puro. O Sonoro Maxín fannos bailar e tamén nos fan pensar e comprender que a música galega navega sempre por mundos tan vizosos como diferentes. Amizade, calidade sobresaínte, boísimas cancións e total ausencia de poses e maquillaxes para conquistarnos en cada directo. Despois haberá quen lle diga cumbia pero nós preferimos dicirlles música galega ou incluso, e case mellor, música ourensá, sanadora e universal. Están de volta para facer bailar ata as estatuas, se fai falta.

Beef de noso

Vivimos na sorte dunha escena musical galega que non para de medrar e de aprender. É un feito constatable á vista desa tormenta anual de novidades discográfícas nesa selva insondable de estilos e diversidade que a contemplan. E non estamos a descubrir nada novo, pois a cousa xa vén de hai uns anos para aquí aínda que semella que agora, por fin, o público galego comeza a gozar desta realidade e a tela presente nas súas escoitas nas novas plataformas de escoita de música ne internet acadando, nalgúns casos, incluso números de moita relevancia e moito mérito.

E dentro, entón, desa marabillosa singradura que a nosa música percorre, hai unhas semanas, tamén soubemos do significado do anglicismo “beef” na nosa propia eira. Un pique entre rapeiros que acadou o interese do noso público, un enfrontamento verbal a golpe de micro, palabra, moita mala uva e tamén moito talento entre os Boyanca Kostova e o Hugo Guezeta, de Son da Rúa, que reclamou a nosa atención coma un feito pouco común entre os nosos músicos aínda que un tanto normalizado noutras escenas, sobre todo entre os rapeiros e as súas rivalidades.

Non imos a entrar, obviamente, a valorar as cuestións do lío, pois é cousa deles e eles saberán, mais o que si valoramos é que a nosa música acade a normalidade, de que, tamén, estas cousas poidan acontecer por moitos que desexemos que o conto acabe en anécdota e apertas. En fin, un “beef” galego, e en galego, que tamén dá boa conta do latexo tremendamente vital e da actualidade doente na que habita a nosa escena.