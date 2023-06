A semana que vén terá lugar a estrea da nova película de Wes Anderson, Asteroid City, rodada nas localidades madrileñas de Chinchón e Colmenar de Oreja, e que contará, unha vez máis, cun lustroso e amplo reparto para dar talante a unha historia coral: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Matt Dillon e Willem Dafoe entre outros.

Autor dun estilo persoal e inequivocamente identificable, o cineasta estadounidense axenciouse a prerrogativa de converter as súas estreas nun acontecemento ansiado por unha ampla masa de fieis seguidores esparexidos. Todo comezou en 1993, cando escribiu xunto a Owen Wilson o guión dunha curtametraxe titulada Bottle Rock, que foi presentada no Festival de Sundance, e que logrou chamar a atención de James L. Brooks, produtor executivo de The Simpsons, que lles ofreceu a posibilidade de converter a curta en longametraxe. Posteriormente, e tamén en colaboración con Wilson na escritura do guión, chegarían Academia Rushmore (1998) e, sobre todo, The Royal Tenenbaums (2001), a película que, poderíamos dicir, instaura o “estilo Anderson”: paletas coloristas con tons pasteis, simetría dos planos, profundidade de campo, e arquitecturización dos espazos. Deste xeito, as súas historias van ser postas en forma a través de algo máis que un simple envoltorio. Nunha entrevista concedida hai uns anos, o propio Wes Anderson confesou a influencia que o cine de Pedro Almodóvar exercera na configuración desa película, concretamente no uso da cor. A tonalidade cromática vaise transformar nunha sinatura persoal que fai recoñecible a súa autoría cunha fugaz ollada, particularidade en parte tamén atribuíble a Robert D. Yeoman, director de fotografía de todos os seus filmes. Por outra banda, os elementos arquitectónicos semellan manter un diálogo con outros directores como Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Buster Keaton, Jacques Tati ou Yasujiro Ozu. A simetría e frontalidade das súas composicións, onde abundan os planos de conxunto que recolle en proporcións equitativas espazo e personaxes, ademais de desmarcarse da corrente maioritaria actual que somerxe o espectador na trama (steadycam), remítenos a unha fisionomía teatral emparentada coas orixes da primeira etapa de Hollywood, na que se engade a nitidez onírica que proporciona a profundidade de campo. Así, o espectador vese obrigado a concibir unha trama que el sabe artificial, e que esixe un distanciamento e, en consecuencia, un acto reflexivo sobre o feito representado. As súas comedias navegan a bordo do paradoxo, compaxinando o humor coa exhibición das penalidades das relacións humanas no ámbito familiar, amigable e laboral. Cada risada vén acompañada dunha leve aflición, como esa faciana que sorrí mentres os seus ollos están húmidos.

Como arte da narración, o cine sempre reclamou a paternidade da literatura; como arte da representación, a do teatro; e como arte da imaxe (captación), estivo sempre orgulloso de ser herdeiro da fotografía e da pintura. Da conxugación de todos estes elementos, Anderson logra nos seus filmes harmonizar historia e contido. Os aspectos formais adquiren relevancia narrativa: a cor, a arquitectura, a frontalidade, a profundidade de campo crean un espazo visual semiotizador, que non se limita a dar simplemente coherencia ou cohesión á historia, senón que engade significados dramáticos ás relacións psicolóxicas ou sociais que se producen entre os personaxes, e que nós, como observadores externos, estamos na obriga de interpretar e analizar sempre cun ollar comprensivo cara os personaxes, pero moito máis severo cara as circunstancias que forza o seu comportamento.

Para maiores de idade

Asteroid City dá nome a unha cidade situada no medio do deserto estadounidense que recibe familias de todo o país en torno a unhas xornadas dedicadas á observación astronómica. Porén, un acontecemento inesperado quebranta a tranquilidade prevista e desencadea unha trama coral composta por incontables subtramas. Como xa acontecera en Viaxe a Darjeeling (2007) e Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson escribe esta historia en colaboración con Roman Coppola, fillo de Francis Ford Coppola. Presentada no último Festival de Cannes, a película foi rodada en varias localidades do sur da Comunidade de Madrid no verán do 2001, inmersos aínda na pandemia.

A produtora tivo que litigar fronte a decisión da MPAA que clasificou a longametraxe como “película restrinxida a maiores de idade (R)” por mor dun espido integral de Scarlett Johansson. Alegando que a imaxe apenas duraba un abrir e pechar de ollos, finalmente a cualificación foi modificada a un PG-13, que permite a entrada a todo o público, aínda que baixo a advertencia de que non é apropiada para menores de trece anos. Non se trata da primeira película de Wes Anderson con problemas de cualificación por parte dos estamentos norteamericanos. Tanto Gran Hotel Budapest como A crónica francesa contaron cunha clasificación R motivada, como case sempre, por imaxes do corpo humano espido.