Nas páxinas escuras da historia

Unha eterna condena: a Historia. Algo así parecía pensar o escritor dominicano Juan Bosch cando, en 1955, publicou o seu ensaio Xudas Iscariote, o calumniado. Considerado un clásico da literatura historiográfica, e eloxiada a súa prosa por autores como Gabriel García Márquez ou Pablo Neruda, expuña a moralidade do personaxe desde a triste sombra que sempre o acompañaría. O seu nome, encadeado á idea de traizón, escribiríase como un estigma indeleble no papel dos acontecementos; un arquetipo do mal, como tamén o sedicioso Barrabás ou figuras históricas como a de Atila, o rei dos hunos e terror de Roma.

O misterio que bordea a cada un destes personaxes converteuse nunha fonte de inspiración, espertando a fascinación e repulsa de artistas como Caravaggio. No Prendemento de Cristo (1602-03), orgullo de Dublín ao conservarse na súa Galería Nacional, o pintor barroco representa o momento no que Xesús é apresado, mentres Xudas lle dá o seu famoso bico. Esta escena do ciclo da Paixón de Cristo fíxose co seu propio espazo iconográfico na historia da arte e mesmo chegou a ser de grande interese para notables escritores como Jorge Luis Borges.

Agora ben, a denigrada figura do apóstolo baixou ata o máis fondo do Inferno de Dante. Era o discípulo que traizoou a Xesús, condenándoo a unha morte certa a cambio de trinta moedas de prata; as mesmas que hoxe lle dan título á serie de HBO. Porén, a verdade en torno a este personaxe decisivo para o Novo Testamento resulta ambigua, se consideramos as continuas relecturas e, en especial, o descubrimento do Evanxeo de Xudas nos 70 do pasado século. A investigación promovida por National Geographic sacou á luz o texto agnóstico restaurado no 2006, segundo o cal trataríase dun fiel discípulo de Cristo, quen lle pediría que o delatase coa finalidade de cumprir cun plan divino. Na mesma liña, o escritor hebreo Amos Oz, pregúntase na súa novela Xudas (2014): “e se nunca o traizoase?”

Esta traizón desencadeou, a fin de contas, o xuízo de Xesús que levou a cabo Poncio Pilatos e onde apareceu Barrabás. Bandoleiro, homicida, sedicioso e mesmo “famoso”, segundo o apóstolo Mateo, é o personaxe que o pobo decidiu indultar en lugar de Cristo. Nun artigo publicado no xornal italiano La Repubblica, Stefano Massini achega ata os nosos días a súa carismática presenza, comparando o preso cun influencer e incitador de masas que “lanzaría tuits contra Xesús”. O interese por encher os baleiros da historia e completar unha figura apenas perfilada, aínda que importante, xerou multitude de versións que, na maioría dos casos, procuran ir máis alá dos seus pecados. Deste xeito, en 1950, o escritor escandinavo e gañador do Premio Nobel, Pär Lagerkvist, publicou Barrabás, novela inspirada na lenda bíblica que imaxina a vida do subversivo logo da súa liberación, na procura da fe. O libro foi levado ao cinema ata en dous ocasións, a segunda en 1961, e protagonizada por Anthony Quinn.

Dixo Russell Crowe na oscarizada Gladiator: “O que facemos en vida ten o seu eco na eternidade”; e, certamente, algunhas das páxinas máis escuras da historia antiga aínda tremen ao pensaren en Almanzor, temido gobernador da Córdoba califal; ou en Atila, “O-que-non-debe-ser-nomeado” do Imperio romano. Coñecido en occidente como “O azoute de Deus”, o rei dos hunos conseguiu unificar multitude de pobos bárbaros, lanzar audaces empresas de conquista e foi o único caudillo capaz de poñer en xaque a Roma. Ilustrada a súa figura xa na Edda Poética (s.III), colección de poemas escritos en nórdico antigo, foi representado nos lenzos de artistas como Rafael ou Eugène Delacroix; e interpretado por Gerard Butler na película de 2001. De actitude cruel e desapiadada, a el comparáronse posteriores señores esteparios da guerra como Gensis Kan, primeiro Gran Kan do Imperio Mongol.

Moi próximo a Atila estivo o historiador bizantino heleno do século V Prisco de Panio, que foi convidado a un banquete co rei dos hunos. Así o amosa A festa de Atila (s.XIX), pintura do artista húngaro Mör Than. A partir do evento, Panio deixou un relato e unha pormenorizada visión dos hunos, sen que mediase o seu punto de vista relixioso. Da obra só quedan xa fragmentos, mais o interese que a súa figura suscita segue vivo, nunha mestura de fascinación e repulsa, condenado a vivir entre as sombras da historia.