Libros recomendados da semana

Morre a beleza, queda o terrible

Pilar Ponte

Se tivese que comparar a primeira novela da libreira (cofundadora de Cronopios) e columnista Mercedes Corbillón cun obxecto, diría que é o ‘Ovo de inverno’ de Fabergé. Coma el, colocado sobre a rocha de xeo e cuberto de fermosas folerpas de neve, agacha un cesto das delicadas anemones que florecen en abril, símbolo da beleza, do vento e do abandono. E e que así como nunha serie de cadros impresionistas se retrata a mesma paisaxe a diferentes horas, a escritora amósanos os diferentes momentos dunha mesma relación sentimental, decimononicamente imposible, entre unha muller libre e un home casado, a través de 108 pinceladas/capítulos mínimas/os de apenas dúas ou tres páxinas.

Ningunha outra localización, máis que Venecia entre novembro e decembro, lle tería permitido á autora realizar un retrato tan exquisito da beleza e a decadencia e levarnos aos lugares comúns dos seus autores referentes. Dende ese lugar privilexiado onde todo é arte, paséanos pola arquitectura, pintura, literatura e cinematografía da cidade. Fronte a ela, e unidas pola chuvia, unha Santiago de Compostela onde “as sete badaladas da Berenguela soan a océano, a barcos afundidos, a baleas atrapadas lonxe do seu destino”. Un par de localizacións sen transcendencia abondan para unha historia universal e atemporal de dous amantes dedicados que se alongou ata os dous anos. Agora só fica ela precisando deglutir ese amor, paixón, tormenta, barco, furacán, auga, chuvia e lume, enfrontada á dificultade da fin dese ti que non remata de irse.

A protagonista envorca ata a súa última verdade a través do acto íntimo da carta tal e como fixera a protagonista de ‘Carta dunha descoñecida’ de Stefan Zweig e xa nada agarda máis que a fin. Fronte a ela, aquí na desolación aparece tamén a muller que se reivindica na supervivencia e que “nunca debe esquecer que o que é está por riba do que sente”.

Como en calquera historia dunha gran paixón todo o arredor está diluído, a súa filla, o seu ex marido, a parella deste, as amigas... pasan rápido e borrosos como as árbores no coche a través dos cristais embazados. Só a nai, compañeira de viaxe real e vital, está realmente presente como símbolo do amor puro inamovible e seguro, chantado na terra.

Todos os escritores escriben o libro que lles gustaría ler, ou cando menos, iso é ao que aspiran, mais en non todos sentes tan presente esa querencia, por veces transformada en ansia, por reunir nela o que se valora e aplicarse na construción do estilo. Quizais sexa iso o que provoca a abondosa presenza de citas en que nos deleitamos as persoas amantes destas construcións. Mercedes Corbillón nesta obra de múltiples amores, ao romanticismo, á carne, ás palabras... devólvenos o dereito a volver gozar do pracer da lectura da novela de desamor, esa que nace cando morre a beleza e queda o terrible.

A beleza debe morrer Mercedes Corbillón

Galaxia, Vigo, 2023, PVP: 18,90 euros

Con estilo transparente

Comicidade, inxenuidade e tristeza

Estro Montaña

Traducida por Iago Nicolás, publica Faktoría K ‘Aquela praia dos Hamptoms’, novela escrita por Marco Malfatto, de familia de emigrantes arxentinos nacido en Vigo. Trátase dunha narración de humor que critica o mundo dos subprodutos que a través de pésimas series se nos ofrecen aos espectadores na actualidade.

Amor e sexo, problemas psíquicos, situacións absurdas, incoherencia, unha pequena intriga e unha situación final que permite ao lector restaurar unha visión coherente da realidade son elementos desta narración, escrita nun estilo transparente, cargado de reiteracións, e salferida dalgunha nota culturalista, como a presenza dun cadro de Caspar David Friedrich, ao pés do cal se vai desenvolver unha escena de cama inolvidable.

De paseo pola praia dos Hamptons, o narrador atopa un produtor de éxito, que lle encarga o guión dunha bucólica serie familiar ambientada nas montañas. E a partir de aí principia unha serie de acontecementos marcados pola comicidade, o sensentido da vida e o desenfoque da realidade por parte dun protagonista cargado de obsesións.

A novela lembra o enxeño, a inxenuidade, a ironía e a calculada excentricidade de Woody Allen para diseccionar aspectos da nosa cotianeidade. Na contraportada do libro relaciónase a Marco Malfatto con Woody Allen e tamén con Thomas Bernhard. Cómpre sinalar a vea satírica de Bernhard, feroz crítico da sociedade austríaca, ao que lle divertía contar anécdotas macabras, rir das desgrazas das actrices que representaban as súas obras e que consideraba que o mundo era unha broma tétrica. Este humor negro aparece compensado nesta novela pola inxenuidade e a benevolencia; aquí gracza e alegría alíanse con situacións tristes, pero sen alcanzaren extremos buñuelescos.

Aquela praia dos Hamptoms Marco Malfatto

Faktoría K, Pontevedra, 2023, PVP: 16 euros

Carácter esópico

Aprender cos animais

María Navarro

Os animais que falan, que senten e padecen son sempre uns protagonistas de excepción nos contos. Os seus movementos, os seus actos, as súas reflexións achegan valiosas ensinanzas que, superando a ficción, han de valer para que a cativada, que soe emocionarse co mundo animal tanto se os seus membros resultan máis próximos coma se son exóticos e están máis afastados, poida percibilos como compañeros de viaxe, chegue a comprender a realidade e permita empatizar coas súas vivencias.

Limpar as estrelas, cantar para entreterse, soñar, contemplar a paisaxe ou pegar o fociño no vidro para ver as folerpas no inverno son algunhas das actividades que teñen a Ourizo e os seus amigos dun lado para outro, pensando acerca do que os arrodea ou disfrutando da maxia da natureza esplendorosa en calquera momento do día e en calquera estación do ano.

Osiño, coello e esquío poñen de manifesto a importancia de compartir esforzo e bens materiais, da idoneidade de respectar os demais e o medio, do soño como filosofía de vida, en definitiva, da vida como espazo no que os seres vivos desenvolven as súas actividades e que convén preservar.

O indubidable carácter esópico dos contos nos que os animais sempre nos deprenden ou amosan certa sensibilidade coa natureza devén substancioso neste volume de Serguéi Kozlov porque ao propio carácter pedagóxico do texto únese a potencialidade de desenvolver a imaxinación e a creatividade que lle permite ao neno interactuar con outros e internarse nun mundo de fantasía que contribuirá, sen dúbida, á mellora da súa capacidade expresiva e argumentativa.

Por outra parte, as ilustracións realizadas por Zuzanna Celej baseadas no trazo amable e nas cores suaves acompañan ao texto achegando tenrura e unhas pingas de humor que, sen dúbida, enriquecen e melloran a historia.

Os contos do ourizo Serguéi Kozlov e ilustracións de Zuzanna Celej

Kalandraka, Pontevedra, 2023, PVP: 16 euros

Supervivencia e superación

Emocións que enganchan

Xosé Feixó

‘Aprender a falar coas plantas’, a primeira novela de Marta Orriols (Sabadell, 1975) e Premio Òmnium á mellor novela do ano 2018, que agora se publica en galego por Aira edicións en tradución de Isaac Xubín, conta unha historia de supervivencia e superación coa que a autora se confirmou como unha firme candidata a un futuro literario relevante, e coa que con certeza o lector quedará moi satisfeito.

Paula Cid, neonatóloga de mediana idade, atópase nesa altura nunhas circunstancias vitais coas que debe lidar e debater, enfrontándose a situacións difíciles de asimilar e sobrepasar, para sobrevivir a elas impoñendose ás adversidades e sobrevoar novos horizontes. Pásalle algo semellante ao que tantas veces viviu cos neonatos, e Marta Orriols retrata fielmente as situacións, a fugacidade e a imprevisibilidade dos acontecementos, para superar sentimentos profundos e enraizados. E é que, por un lado, mórrelle o home nun accidente de tráfico, despois de quince anos casados, e por se a traxedia non fose abondo dura, sucede tamén que horas antes lle contara, durante unha comida, que a ía deixar por outra. Amor, dor, odio, rancor; lembranzas sentidas desde dous polos opostos, emocións encontradas que enganchan o lector facendo fluír as páxinas de xeito natural, sen tópicos fáciles nin recursos extremos; ao contrario, como falar coas plantas, aprender a facelo para sobrelevar a dureza de situacións tan graves e irremediables, pero cun desexo innato e instintivo de supervivencia.

Mais a lectura vai máis aló desa loita interior ante unha situación sorpresiva e convulsa onde unha vida se perde e outra se afasta dun escenario estable que de súpeto se esvae. Nunca a morte foi fácil de asumir e superar, e ausencia e o baleiro que poden deixar, pero nun contexto en que se converte nunha segunda perda, a dunha vida, posterior nunhas horas á da parella, a dor é aínda maior, e a autora sabe tecer con naturalizada un discurso valente e maduro, e unha paz admirable, camiño da salvación.