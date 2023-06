Historia dunha burbulla

Sabido é de todos que a auga constitúe un dos bens que máis abunda en Galicia, por iso somos coñecidos como ”o país dos mil ríos”. A fartura da auga explica o nacemento de diferentes burgas, caldas e vilas termais que, nalgúns casos, deron lugar tamén á creación de empresas dedicadas ao embotellado de augas mineiro medicinais. A Toxa, cuxa declaración de utilidade pública data de 1868, conseguiu un éxito incuestionable co seu gran hotel balneario, e Cabreiroá intentou desenvolver o mesmo modelo de negocio que Mondariz a partir de 1906, pero unicamente conseguiu consolidar no tempo a vertente do embotellado de augas.

Mondariz foi a única vila termal e asemade a única empresa de Galicia que alcanzou o éxito nos dous campos: o turismo de saúde e a comercialización de auga mineral embotellada. Estas dúas vertentes do negocio deron emprego a multitude de homes e mulleres, que traballaron por vez primeira por conta allea como arrolladoras, carpinteiros, camareiras, mozos ou cociñeiros dunha empresa dedicada á comercialización de auga mineral que tamén era titular do meirande hotel de Galicia.

Todo comezou o 18 de xuño de 1873, sendo presidente da I República o barcelonés Francesc Pi i Margall. Ese día, La Gaceta de Madrid publicaba este acordo do Goberno de España: “Atendiendo a la necesidad, conveniencia y utilidad de que las mencionadas aguas se propinen al público con arreglo a las prescripciones legales y científicas (…); considerando que dichas aguas han producido excelentes resultados y curaciones maravillosas en diferentes enfermos nacionales y extranjeros (…) con un resultado exactamente igual al que producen las renombradas de Vichy en Francia; en atención a que de los estudios e informes facultativos de reputados Profesores Médicos se deduce los bienes inapreciables que la humanidad puede utilizar administrándose y propinándose las aguas de Mondariz”.

Mondariz ten a honra de estar entre as dez empresas en activo máis antigas de Galicia. Así, arredor do ano 1810, nace a Papeleira de Brandia, fundada en Noia por Peregrino Riva en Lousame. Logo, en 1853, ve a luz FARO DE VIGO, fundado por don Angel de Lema y Marina. Seis anos despois, en 1859, as Augas de Sousas de Verín deveiron as primeiras de Galicia en seren declaradas de utilidade pública. Máis tarde iniciarase a explotación das de Fontenova, Caldeliñas, Vilaza e Cabreiroá. Un ano despois, en 1860, fúndase Indalecio Moda, unha tenda de moda familiar oriúnda de Cangas que xa vai pola quinta xeración, vestindo con elegancia a toda a península do Morrazo. A seguir, en 1868, nace en Ourense o Grupo Cuevas, un monllo de supermercados que hoxe é famoso por comercializar marrón glacé, o froito do souto convertido en lambonada de sobremesa. Xa, por fin, en 1873 declárase de utilidade pública a Auga de Mondariz; fundada polos irmáns naturais de Pontevedra, Ramón e Enrique Peinador Vela, o seu balneario foi o símbolo da Belle Époque de Galicia e tamén o lugar de encontro preferido da intelectualidade, a política e mais os negocios de boa parte da península Ibérica. Nese mesmo fúndase Conservas Antonio Alonso (hoxe Palacio de Oriente), a empresa constituída en Vigo polo promotor do mesmo nome -ao igual de Peinador Vela, morreu no ano 1917-, a máis antiga de todas as conserveiras de Galicia.

Xa por volta de 1882 sae do prelo por vez primeira La Voz de Galicia, o xornal creado na cidade da Coruña por Juan Fernández Latorre, e dous anos máis tarde, en 1884, abre as súas portas a Fábrica de Conservas Cerdeimar de Camariñas, que aínda segue en activo. En fin, en 1892 inicia a explotación dunha canteira de lousa a empresa CUPA (hoxe Grupo Cupa, formado por 75 empresas).

Un século e medio despois da súa fundación, o negocio promovido polos Peinador é propiedade de dúas empresas: Vichy Catalán, que centra a súa actividade na explotación das augas minerais, e Balneario de Mondariz S.A, titular do hotel, do campo de golf e do Palacio da Auga. Moitos son os retos que ambas empresas teñen por diante: reducir o uso do plástico nos seus envases, mellorar a súa colaboración coa sociedade que os acolle ou acompañar as administracións na tarefa de rehabilitar e recuperar o seu patrimonio cultural.