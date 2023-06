A xeira dos modestos

Hai uns corenta anos, e coa súa habitual retranca, Queda publicaba neste mesmo xornal unha viñeta na que un home, cun xornal posto do revés, lle comentaba a un amigo: “Outra vez o Celtiña en cabeza”. E se habería unha confirmación daquel tópico a soster que nunca se sabe se os galegos suben ou baixan, tal serían as traxectorias do Celta e mais do Deportivo: carreiras semellantes durante décadas ás doutros equipos da cornixa norte peninsular (Sporting de Xixón, Real Oviedo, Racing de Santander, Deportivo Alavés, Real Sociedade, CA Osasuna).

Foi nos anos grises da ditadura, cando a asistencia aos campos de fútbol os domingos cada quince días se combinaba co cinema e co baile coma únicas diversións colectivas. Unha asistencia que para os máis estaba limitada por razóns económicas ou de distancia, unha eiva suplida pola radio. Tempos de nomes de equipos e de campos que, cando aínda non viaxabamos, soaban exóticos no “Carrusel Deportivo”: Constancia de Inca, Unión Popular de Langreo, Indautxu...

Frases míticas como aquela “¡Gol en Las Gaunas!”, cando Donato marcou de falta directa o primeiro tanto contra o CD Logroñés que permitise ter esperanzas de gañar ao Valencia a Liga 1993-1994. Nomes de estadios cos que de nenos competíamos en memoria cos amigos e que co ascenso dun equipo, tiñamos que aprender decontado, como cando Pasarón e, xa anos despois o San Lázaro compostelán, se engadiron a Balaídos e Riazor.

Desde a fundación da Liga, moitos foron os equipos, tanto en Primeira como en Segunda, que coñeceron unha certa gloria pero que co paso de tempo deviron incapaces de mantela máis alá da épica condición de históricos, algúns incluso con algunha Copa de España nas súas vitrinas: Real Unión de Irún, Arenas de Getxo, CE Europa. Non houbo combinados galegos en Primeira ata despois da Guerra Civil, cando en 1939 o Celta ascendeu -e en 1942 o Deportivo-, pero tamén as houbo despois sen ningún deles.

Anos nos que se rexistra a presenza de equipos do Protectorado como o Club Atlético Tetuán en Primeira ou o a UD Tánxer en Segunda. Ou aparicións puntuais na categoría raíña e nunca consolidadas nin en Segunda: Alcoiano, Nàstic de Tarragona, CE Sabadell, Cultural Leonesa, Real Xaén ou Pontevedra CF, presente seis tempadas en Primeira desde 1963. Ou xa recentemente, os Mérida, Extremadura, Albacete, Leganés, Eibar ou Huesca.

Cando os tempos eran pobres, os equipos debían manterse na austeridade. Mais cando chegaron os anos das vacas aparentemente gordas, grazas aos dereitos de televisión, houbo máis brazos estirados que mangas para cubrilos. E despois de tempadas en Primeira, foron uns cantos aqueles que, despois de gorentar o mel, caeron no pozo das categorías inferiores cunha mochila de débedas imposible de enxugar e que os levaron á desaparición ou, con sorte, á refundación. Sería o caso, por citar algúns, de UD Salamanca, Burgos CF, SD Compostela ou Almería.

Con todo, cómpre sinalar o mérito dalgúns equipos de chegaren a cotas moi altas malia as súas limitacións. Sería o caso do Deportivo da Coruña, vencedor da Liga en 2000 e da Copa en 1995 e 2002, con vitorias en competicións europeas incluso contra rivais de máis sona, como en 2001 o mítico 4-0 ao Milan, daquela o campión da Champions. Ou non por máis modesta menos valiosa, a conquista da Intertoto polo RC Celta en 2000. E entre este grupo de ascensoristas, a impagable final da Copa da UEFA do Deportivo Alavés contra o Liverpool en 2001, que gañou o equipo inglés por 5-4 e gol de ouro. Ou a proeza do RCD Mallorca en 1998, vencedor da Supercopa ao FC Barcelona e finalista o ano seguinte da Recopa contra o Lazio. Sen esquecer o Real Zaragoza, gañador de seis Copas de España, unha Copa de Feiras e unha Recopa ao vencer o Arsenal cun incrible gol de Nayim (1995).

Aos equipos galegos que militaron en Primeira –Celta, Deportivo, Pontevedra e Compostela- conviría engadir aqueloutros que o fixeron en Segunda: Racing Club de Ferrol, con trinta e catro tempadas; CD Ourense, con trece; e mais CD Lugo con doce, á que se engade a do seu antecesor, a SG Lucense.