Nos lindes da Historia

En Mitos e mentiras da Transición (El Viejo Topo, 2006) André-Bazzana afirma que “a memoria da transición construíuse no imaxinario colectivo tanto a partir das lembranzas como dos esquecementos. Efectivamente, un deses mitos é o que sostén que a Transición foi un proceso pacífico liderado do rei Xoán Carlos que nos levou dende a ditadura franquista á nosa democracia actual.

Os límites cronolóxicos da Transición

Considerando que a Transición é un proceso político que, como titulaba no ano 1977 José Vidal Beneyto, consiste no tránsito dunha ditadura de clase, o franquismo, a unha democracia de clase, resulta evidente que os límites dese período hai que establecelos entre o 20 de novembro de 1975, data na que morre o ditador, e o 6 de decembro de 1978, data na que se aproba en referendo a Constitución da monarquía parlamentaria española. Non obstante, os diferentes autores que investigaron este período propoñen outros lindes. Así, Paniagua (2009) e Preston (1983) fan comezar a Transición no ano 1973, coincidindo co comezo da crise do petróleo e mais o atentado perpetrado por ETA contra Carrero Blanco (20/12/1973); aínda que quizais haxa que retrotraerse a 1972, data do inicio do ciclo de mobilizacións obreiras que marcaron o período. No remate, tanto Maravall -quen no libro A política da transición (1982) fai arrancar esta no ano 1975- como Preston coinciden en propor o ano 1980; non obstante, Paniagua fai coincidir o final da Transición co ingreso de España no Mercado Común Europeo -MCE, hoxe UE- e na OTAN -logo de que nun referendo se aprobase pola mínima a permanencia nesa organización militar-, feitos que tiveron lugar no ano 1986.

Os feitos (non violentos) que marcaron a Transición

O 22 de novembro de 1975, seguindo o plan previsto polo ditador, Xoán Carlos de Borbón -designado sucesor de Franco a título de rei o 22 de xullo de 1969 nunha cerimonia na que xurou os principios do Movemento-, foi proclamado rei.A partir dese momento sucédense os feitos: ratificación do goberno franquista de Arias Navarro que, co apoio de Fraga, aprobou tímidas reformas tales a limitada lei de asociacións e de reunión, así como a lei de Relacións Laborais (8/4/1976). Xa baixo o goberno reformista de Suárez foi decisiva a aprobación da lei para a Reforma Política (4/1/1977), a disolución do Movemento Nacional (1/4/1977), a legalización do PCE (9/4/1977) e a celebración de eleccións a Cortes constituíntes (15/5/1977). A partir dese momento o “goberno do consenso”, encabezado de novo por Suárez, aproba a lei de Amnistía (15/10/977) e subscribe un conxunto de criterios de carácter económico, social e político -os Pactos da Moncloa asinados no mes de outubro de 1977-, que foron a base do texto constitucional aprobado en referendo o 6 de decembro de 1978. Ao longo da primeira lexislatura constitucional (1979-1982), subscribiuse un acordo económico coa Santa Sé (3/1/1979), aprobouse o Estatuto dos Traballadores (10/3/1980), aprobouse o ingreso de España na OTAN (29/10/1981), formalizado no ano 1982, e avanzouse no proceso autonómico coa aprobación dos estatutos de Cataluña e Euskadi (25/10/1979) e Galicia (21/12/1980). O golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981 culminou a estratexia da tensión dos anos anteriores e facilitou a chegada ao poder dun goberno socialista que fixo as reformas necesarias para consolidar a democracia de clase, que xira arredor de tres eixes: o neoliberalismo, o europeísmo dos mercadores e o atlantismo no plano militar.

Así, malia que dende o ano 1972 un potente movemento obreiro e universitario viña pulando por unha ruptura democrática que instaurase un réxime non tutelado polas institucións herdeiras do franquismo, as clases dominantes -con fortes vínculos internacionais-, lograron pilotar un proceso de transición que, logo duns anos dominados pola estratexia da tensión, concluíu no ano 1986, tras da da plena integración na OTAN e no MCE e despois da desmobilización dese vizoso movemento de oposición ao franquismo que no transcurso deses 14 anos deixou polo camiño demasiados compañeiros mortos vítimas de crimes de Estado.