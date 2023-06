Libros recomendados da semana

Nos últimos tempos fraguou un novo e interesante modelo para a novela histórica e/ou biográfica. Algúns dos seus máximos expoñentes escriben en francés: Patrick Deville, Éric Vuillard, Jean Echenoz, Laurent Binet… Cada un no seu estilo e coas súas propias ferramentas, conseguiron grandes obras nas que a ollada subxectiva, a mestura de técnicas narrativas e a atención á microhistoria se impoñen ao relato clásico.

Nesa corrente podemos inscribir as intencións de Piñeiro, o aviador e o señor Verne, de Xavier Lorenzo Tomé, publicado por Positivas. O cerne do libro é doado de resumir: a narradora, que non se identifica e cuxa función na obra podería confundirse coa do propio autor até parecer simplemente unha simulación del, fascínase coa figura de Xosé Piñeiro (1878-1927), un dos aviadores pioneiros da historia de Galicia, moi famoso no seu tempo, até o punto de considerar a biografía deste case coma unha novela de Jules Verne, un autor que tamén a fascina, evidentemente. A novela, daquela, parte da hipótese dun efémero encontro entre Piñeiro e Verne, pero como biograficamente tal encontro quedaría exótico de máis, opta a narradora por imaxinar que con quen se encontra é con Michel Verne (1861-1925), fillo do escritor, tamén el novelista e testamenteiro do pai. A partir dese encontro, Lorenzo Tomé conta e imaxina as propias vidas dos dous protagonistas (unha gran parte da novela é unha biografía de Piñeiro), sumando a de Jules Verne como autor dunha suposta novela futurista inédita ambientada nun Vigo do 1930 onde reina a prosperidade entre bateas e hidroavións.

Piñeiro, o aviador, e o señor Verne comparte con esas novas novelas históricas europeas moitos dos principios enunciados ao principio, pero fracasa no principal: o resultado. Quen le a novela de Lorenzo Tomé ten a sensación de que está a asistir a un ensaio xeral, que obtén permiso para entrar na gabeta onde o autor foi acumulando ideas e documentación. Pero a redacción final carece de autonomía; aínda non tomou corpo e (por facer un símil acaído co tema do libro) está ben lonxe de engalar do chan. Exemplo perfecto é que o autor coloca entre estas páxinas o esquelete da tal novela futurista viguesa de Verne, capítulo por capítulo, nun feble xogo de matrioshkas que fai aínda máis palpable a sensación de provisionalidade de todo o conxunto.

Os elementos literarios quedan, polo tanto, nas intencións, nesa aposta persoal por converter un intre fantasioso da historia de dous personaxes reais na faísca dunha suposta novela. Cando o autor ten que ofrecernos o resultado, esa literatura non carbura. Ben nos fragmentos máis novelescos, ben na parte máis xornalística/enciclopédica. E en ambos casos polo mesmo: falta de ritmo provocada por un abuso de datos.

Con boa literatura Dous seres perdidos no mundo Francisco Martínez Bouzas

O feito de que con frecuencia nazan novos selos editoriais podémolo interpretar como alicerces para a lingua de noso. Cómpre, porén, que, coa publicación de novos libros, aumenten e igual medida o número de lectores, feito que, na miña estima, non acontece. Un destes novos selos editoriais é a viguesa Belagua que, en edición bilingüe, pretende retratar Galiza na súa riqueza natural, artística, histórica e etnográfica, e darlle visibilidade a novos talentos.

Mais non é ese exactamente o caso do rianxeiro Ramón Torrado Romero, que debuta en Belagua con A petición de Auli: unha novela breve que xa vén precedida pola autoría de novelas e libros de viaxe. Rebeca no val das sombras ardentes (2018) é a súa novela máis coñecida. Na advertencia preliminar, o autor ponnos na pegada da narración: un relato froito dun compendio de xornadas dentro dunha viaxe compartida cun rapaz preadolescente. Escribe o autor coa intención de que entremos na historia. De non ser así, aconséllanos que deixemos o libro.

A petición de Auli é unha novela breve pero que acubilla un tema non só crucial, senón tamén arreguizante. A acción narrada pode ser lida como unha metáfora da vida. A trama argumental realmente é unha viaxe de dous personaxes: un home adulto e Auli, un neno de once anos pero que semella ter corenta porque é maduro coma un adulto. Unha viaxe aparentemente sen destino, malia que o desenlace que, por consideración co lector, no revelarei, demóstranos que sí que hai un destino: un desenlace inesperado, despois dunha petición de Auli arrepiante. Unha viaxe con horas tristes e de angustia, ateigadas de malleiras e violencia, con feridas de amor, e certos agasallos e engados que nos demostran que A petición de Auli, aparentemente unha sinxela e modesta peza narrativa, pode encerrar boa literatura para aqueles lectores que conecten coa escrita de Ramón Torrado Romero.

Algo máis que un club De fútbol e de identidades Lucía Seoane

“Més que un club”, velaí o coñecido e representativo lema do F.C. Barcelona: sen dúbida, unha proclama que vén expresar o devezo do club “blaugrana” por transcender a súa propia condición de simple entidade deportiva para conformar, en consecuencia, unha institución representativa da nacionalidade catalá ao tempo que unha das súas mellores embaixadoras por todo o mundo.

E é que, en efecto, e como ben sinala a contra-lapela do volume -Máis que unhas cores, de Ramón Usall e en tradución para o galego da man de Ângelo Pineda-, acontece que “as nacións sen estado da Europa Occidental (...) encontran no fútbol unha excelente plataforma de proxectarse no mundo (...) un atallo para contornaren o silenciamento oficial.” Partindo, pois, desta base, o doutor en Historia pola Universidade de Lleida, Ramón Usall (1977) -autor de títulos sobre esta mesma temática como Fútbol pola liberdade (2011) ou Futbolítica. Unha volta ao mundo a través de clubs politicamente senlleiros (2021)- leva a cabo unha viaxe que nos conduce desde Irlanda até Córsega, pasando por Euskal Herria, os Países Cataláns, Escocia, Gales, Bretaña e, certamente, Galicia. Trátase, entón, dun percorrido pola historia, a idiosincrasia, as realidades e lendas de cada un deses territorios pero asemade, dos clubs máis representativos de cada un deles: Derry City, Athletic Club, a Real Sociedade, F.C. Barcelona, as seleccións nacionais escocesa e galesa... en fin, o Deportivo e mais o Celta.

Estamos, en consecuencia, diante dun volume para os afeccionados ao balompé, pero sobre todo dun texto que establece as relacións, evidentes e/ou sutís, entre os equipos e a recuperación, posta ao día... dos sinais identitarios: en suma, unha moi interesante e moi amena lectura.

Equívoco e sorpresa Con tempo, modo e voz precisos María Navarro

A rima do título Un gato de campionato suxire un texto divertido onde un acontecemento da vida cotiá como poden ser os preparativos para a celebración dun aniversario se coan nas tarefas que adoitan facer os membros da familia. O obxectivo é darlle unha sorpresa a Maia e cumprir co seu desexo de ter outra mascota. E, en efecto, o equívoco que se mantén ao longo do volume constitúe a nivel temático o atractivo fundamental da historia e o que atrapará, sen dúbida, a atención do lector mozo. Se a isto engadimos o formato de banda deseñada escollido por Mercè Canals, aumenta a capacidade de seducción. Da súa parte, o factor sorpresa tamén xoga un papel importante no decurso da historia e, como na vida mesma, prender no maxín de quen nos arrodea convértese nun estalido de emocións para todos.

Todo comeza cando Maia, considerando que este ano o seu comportamento foi bo, escribe o que desexa para o día do seu aniversario, continúa cunha serie de actuacións que ten os membros da familia atarefados na consecución do obxectivo e remata coa descuberta dun marabilloso ser que supera as expectativas da crianza e pon de manifesto o enredo toda vez que tiraron dun fío dunha dubidosa fiabilidade.

Ao lectorado interésalle coñecer o desenvolvemento dos acontecementos que lles suceden aos personaxes e ver como se enfrontan a ditas situacións, de modo que o equilibrio entre a causalidade e a sorpresa convértese na medida xusta que mantén o discurso narrativo no tempo, modo e voz precisos: o contexto familiar funciona como marco de referencia ideal, a información acerca dos detalles que coñecemos enriquécese coas imaxes e as perspectivas que nos achegan os diferentes personaxes deseñan curiosas esceas que desembocan nunha traca final que quizais agarde continuación.