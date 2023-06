Censurar o humor

Se tivésemos que elixir unha escena que defina con máis precisión en qué consistía o concepto de humor para a grupo cómico británico Monty Python, esta atopámola na súa célebre A vida de Brian ('Life of Brian', Terry Jones, 1979). Poncio Pilatos diríxese á multitude para pronunciar un discurso antes de instar a que lle propoñan o nome dun preso que será liberado, pero este padece un problema de fala: o rotacismo; é dicir, a incapacidade de pronunciar correctamente o fonema “r”, o que provoca a gargallada entre os asistentes. En inglés o rotacismo crea un son parecido a unha “u”, conformando así un efecto humorístico que se intensifica pola posición de poder do personaxe e porque, ademais, este non é consciente da súa anomalía. Na dobraxe en español decidiron manter o elemento do rotacismo, pero adaptado ao fonema “g” ou “r francés”. Para prolongar a burla, as persoas congregadas solicitan nomes que conteñan o fonema “r”, de tal xeito que as risas se van contaxiando entre o xentío, como un acto subversivo e revolucionario que apunta directamente á liña de flotación do poder, e que pasa do pobo aos soldados rasos que apenas poden afogar a risada. En definitiva, o humor como elemento combativo contra o poder represor. A estas alturas resulta innecesario reflectir o cariz escarnecedor de A vida de Brian en referencia ao cristianismo, estamento moi pouco receptivo á hora de encaixar a crítica por vía do humor. Porén, os Monty Python diversifican os destinatarios da súa mirada satírica, colocando diante dun espello cóncavo outro tipo de situacións non directamente relacionadas coa relixión.

Nos últimos días, arredor da película xurdiu o reincidente debate verbo dos límites do humor e da relectura de obras analizadas desde épocas e contextos distantes. Desta vez, a polémica provén dunha escena na que un personaxe masculino anuncia aos compañeiros da Fronte Xudía Popular que quere ser muller porque desexa ter un bebé. Tras unha discusión, o grupo acaba por concederlle ese dereito como símbolo de loita fronte a realidade, aínda que un deles acaba apuntando “máis ben como símbolo de loita fronte á realidade”. John Cleese, un dos membros dos Monty Python viuse obrigado a desmentir publicamente a intención de eliminar esta escena da adaptación teatral que se pretende estrear nos Estados Unidos, posibilidade que semella foi suxerida polos propios actores de teatro durante a lectura do texto por non encaixar nos tempos actuais e por resultar susceptible de ferir novas sensibilidades. Non é unha polémica nova. Desde hai tempos asistimos ao xurdimento continuo de discusións en torno á relectura de obras de arte (cine, literatura, música...) que non cadran coas determinadas miradas e sensibilidades actuais. Efecto que, ademais, se acrecenta cando o humor entre en escena. En Gravidade e importancia do humorismo, o guionista e dramaturgo José López Rubio avogaba polo humor como un exercicio subversivo que, como o entroido, inverte xerarquías e introduce o paradoxo, a mestura, a aspereza e mais o imperfecto e que, ademais, precede a unha mirada multifocal que, como afirmaba Miguel Mihura, nos obrigan a contemplarnos por diante e por detrás, como ante os tres espellos dun xastre. Este definición explica a aversión que desde sempre sentiu o poder ante o humor insubordinado e irreverente. É lexítimo, entón, esixirlle ao humor que se desprenda da súa irreverencia aínda que o dardo vaia dirixido a estamentos que historicamente nunca ostentaron poder? É lexítimo impor transformacións en obras sen o consentimento do propio autor? É lexítimo obrigar a un humorista a reflectir a realidade no espello da Bruxa de Brancaneves en vez dos tres espellos do xastre? Cannes, 2023 A semana pasada concluiu a última edición do Festival de Cannes, na que a Palma de Ouro lle foi concedida á longametraxe francesa Anatomía dunha caída ('Anatomie d´une chute', thriller xudicial -que aínda non ten data de estrea en España- dirixido por Justine Triet. Na sección da Quincena de Realizadores, a directora catalá Elena Martín obtivo o recoñecemento á mellor película europea con Creature, o que confirma o excelente momento que vive o cinema español, en parte grazas á aparición de novas miradas femininas. Porén, este ano o Festival estivo marcado pola polémica suscitada arredor do último filme de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que non foi incluído na sección oficial e tivo que conformarse con ser exhibido fóra de competición. Este feito motivou a reacción do cineasta en forma de inasistencia á presentación da súa película e de carta publicada en varios medios. Dirixida ao presidente do festival, Thierry Frémaux, Erice acusaba ao certame de excluír a súa longametraxe baseándose nun suposto falso: a película non estaba rematada en prazo, o que imposibilitou o visionado polo comité de selección oficial. O director vasco desminte esta información e acusa a Frémaux de practicar o silencio administrativo que, ademais, impediu buscar outras alternativas de exhibición para Cerrar los ojos.