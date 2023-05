Xeometrías naturais

Dende xa hai anos, Carlos Maciá (Lugo, 1977) é un membro activo da comunidade internacional da arte contemporánea, acudindo como creador aos grandes centros expositivos e ás feiras máis célebres. Trátase de seu dun imprescindible en inauguracións, galerías, bienais... Como bo amante das artes, constitúe tamén parte da audiencia que celebra os compañeiros de profesión, participando nos seus vernissages e colaborando en accións colectivas sempre que a circunstancia o permite. Co gallo da visita ao seu estudio, a nosa conversa está inzada, daquela, de referencias a artistas e recordos vencellados á creación: todo un lecer polo labirinto das súas xeometrías esculpidas e pintadas.

Leva expoñendo dende 1998 e ten presentado as súas obras en Cidade de México, na Fundación Marso; n'A Coruña, na Fundación Seoane e tamén no MAC; no MARCO de Vigo; e aínda en Valencia, Nova York, Francia, Portugal e Brasil. Participou, entre outras, en mostras colectivas no Patio Herreriano de Valladolid; CCEMx de Cidade de México; EACC de Castellón da Plana; no CGAC de Santiago de Compostela; no CAAM de Las Palmas de Gran Canaria; no CA2M de Móstoles; no Centro del Carmen de Valencia e Instituto Cervantes de Chicago. E recibiu asemade senlleiros premios e recoñecementos como os de AC/E Acción Cultural Española no 2011; programas PICE en diversas datas; Ministerio de Cultura 2020; Concello de Madrid 2011. A súa obra está en relevantes coleccións públicas e privadas como o CGAC de Santiago de Compostela; CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria; Caja Madrid.

Entre os proxetos nos que anda metido Carlos Maciá, atopamos unha edición dun libro de artista co editor Julián Mesa González. A publicación terá natureza de peza orixinal en cada un dos exemplares, pois todos eles están pintados polo artista cunha técnica que emprega para grandes espazos ou superficies. É un barrido con pintura escura sobre fondo branco co que se crea orfismo ou movemento circular difuso que ocupa a totalidade do plano e asemade a totalidade do libro.

Outra das datas que agardan na axenda de Carlos Maciá é a celebración dunha mostra no espazo SVT, a galería de arte dentro da tenda de mobles de deseño Sirvent, en Vigo. Varias veces ao ano, artistas senlleiros da escena cultural galega e internacional propoñen proxetos específicos para o espazo da Gran Vía. Na volta que se dedique a Maciá, a abstracción será o eixo da mostra, e entre outras ideas que andan de vagar está a das chamadas “mesas”: cadros feitos en lenzo sobre bastidor que son un pouco obxecto atopado e pintura automática. As obras de arte creadas deste xeito deveñen sutiles e líricas.

Hai tamén traballos internacionais no programa dos vindeiros meses de Maciá: así, participa nunha mostra na Dot Fiftyone Gallery, en Miami, onde presentará reflexións arredor do movemento e o espazo coa instalación especifica das súas moi recoñecibles esculturas de paralelepípidos modificados que desta volta procuran ter movemento e converterse en arte cinética.