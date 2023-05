Castelos de noso

No cume de O Galiñeiro hai un castelo, ou polo menos así foi algunha vez. Era entón unha base militar estratexicamente situada para vixiar a área metropolitana de Vigo, ata Val Miñor e os seus arredores, como parecen demostrar as recentes escavacións promovidas pola Universidade de Santiago. Un equipo de arqueólogos, baixo o proxecto de investigación Castelos no aire, sacou á luz os restos da fortaleza, xunto con tres das, polo menos oito, edificacións que serviron de residencia para os soldados entre os séculos IX e X. O achado supón un testemuño máis daquela Galicia medieval, latente nas arquitecturas xa durmidas.

De cando en vez, rumorean na lonxevidade do seu letargo, mentres a vida pasa polos seus muros como un salaio. Desprovistos xa do seu sentido orixinal, que o tempo levou, os castelos encadean historia, enigmas e fotografías de turistas. Tamén incluso os que xa non están. Cómpre lembrar que Galicia foi o escenario dunha das maiores revoltas europeas do século XV e, talvez, unha das primeiras revolucións do mundo moderno: a Revolta Irmandiña (1467-1469). Naquel tempo, as clases máis desfavorecidas da poboación reclamaban un mellor trato social e arremeteron contra máis de 130 castelos, propiedade dos señores galegos. Algúns deles foron destruídos ata os seus cimentos, como o Castelo de Rocha Forte (ca. 1240), situado ás aforas de Santiago de Compostela, e que na actualidade constitúe un importante xacemento arqueolóxico en proceso de escavación. É dicir, a fantasma do castelo posiblemente máis grande do seu momento.

O asalto ao castelo é hoxe en día unha das celebracións máis emblemáticas de Galicia. Ten lugar no castelo de Vimianzo, fortaleza dende a que unha vez se controlaron as rutas comerciais do Mar do Norte. Ao igual que o castelo de Moeche, foi reconstruíndose cos anos, solapando épocas e limpando as feridas das súas ruínas. En 1994, foi declarado ben de interese cultural; mesmo ano en que recibiu esta valoración o castelo de Maceda (Ourense), datado do século XI e onde, segundo a tradición, o rei Afonso X O Sabio aprendeu a falar a lingua galega. Na provincia de Pontevedra, o castelo de Soutomaior, convertido en museo no 2018, artella un dos puntos do seu discurso expositivo arredor da destrución ocasionada polos irmandiños, e tamén das fortalezas como centros de poder. Lugares como tamén o era o Castelo de Monterreal (Baiona), no que romanos, suevos e visigodos deixaron a súa pegada indeleble.

Estas memorias alumeadas pola ausencia seguen a suscitar o noso fervente interese. Ao mellor é cousa dos contos que liamos de pequenos antes de irmos co vento do sono; ou das lendas que escribiron todo un imaxinario colectivo, hoxe ancorado na nosa historia. Mais estas construcións fortificadas foron auténticos campos de batalla que, nalgunhas ocasións, rozaron a literatura. Así, a novela de Antonio López Ferreiro, O castelo de Pambre (1895), ambiéntase na fortaleza do mesmo nome, exemplo de arquitectura medieval, para narrar os sucesos das terras da Ulloa no século XIV. Pola contra, as revoltas e máis o desgaste continuado co paso do tempo fixeron que moitas destas edificacións chegasen ata os nosos días con graves problemas para a súa conservación. É o caso da Torre de Sande (Ourense), único vestixio do seu castelo que en 2020 entrou a formar parte da Lista Vermella de Patrimonio Nacional.

Máis adiante, nos albores da Idade Moderna, as cidades tenderon á súa fortificación. Levantáronse así, entre os séculos XVI e XVII, a fortaleza de O Castro e mais o castelo de San Sebastián en Vigo, con motivo da Guerra de Restauración Portuguesa. Así como tamén na Coruña se teceu unha rede estratéxica de defensa formada polas murallas acoirazadas do castelo de Santo Antón, reconvertido en museo arqueolóxico; o de Santa Cruz, que chegou a ser residencia vacacional de Emilia Pardo Bazán; e o de San Diego, sendo este o único do conxunto que xa non existe. Non por unha revolta nin polo desgaste do tempo, senón pola súa demolición para levar a cabo as ampliacións dun porto comercial nos anos 60.