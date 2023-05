Lourenzá, Vigo, Galicia

Francisco Fernández del Riego chegou a Vigo en 1939 cunha maleta con poucas pertenzas, algúns libros e mil pesetas. Deixaba atrás un ronsel de vivencias en Compostela como líder estudantil que reclamaba unha universidade en galego ou unha cátedra de Lingua Galega e Literatura. Tamén traía na retina a imaxe da imprenta Nós queimada polos fascistas, alí onde tanto aprendera do seu amigo Ánxel Casal, asasinado; naquel mostrador trabou unha relación fraternal con Luís Seoane, que nin o exilio minguou. Daquel tempo gardaba a fotografía que lle fixeran días antes no Museo Etnográfico do Seminario de Estudos Galegos vestindo unha coroza. Outrora saíra nos xornais como destacado orador do Partido Galeguista ou como secretario das Mocedades, na posguerra como depurado do seu posto de profesor na Facultade de Dereito. Aquela Compostela quedara nas tebras e todo o acusaba, polo que buscou nesta cidade novas oportunidades e aire novo, atlántico, para comezar de cero.

Nun primeiro momento instalouse nunha pensión na rúa Príncipe, pois en Policarpo Sanz estaba o despacho de Valentín Paz Andrade, quen lle tendeu a man para vir a Vigo. Don Paco, como sempre foi coñecido, facía varios traballos cos que obtiña un cativo salario. Estaba á fronte de Industrias Pesqueras, colaboraba nunha revista de reloxos, de deportes e incluso de farmacia. O seu amigo Ramón Ovella cedeulle un piso na rúa Pi i Margall e alí instalouse coa súa muller Evelina, da que namorara en Compostela cando ela asistía con entusiasmo a escoitar os seus mitins e conferencias.

Vigo será a súa xeografía, o seu espazo vital durante máis de setenta anos e aquí, como bo executivo que era, comeza tamén a pensar en como reconstruír o galeguismo. Primeiro na casa de verán que alugaba en Coruxo, onde na clandestinidade reorganizan o Partido Galeguista, pero decátanse axiña do perigo que corrían as súas vidas e nunha maleta enterra no Castro toda a documentación comprometida e tamén a vía política. Despois céntrase no labor cultural, a través das publicacións nos xornais, das colaboracións nas emisións galegas na BBC ou como director, xunto a Xaime Isla, do suplemento sabatino do xornal compostelán La Noche. Xa por aquel entón soñan unha Galaxia de libros en galego, que se materializa o 25 de xullo de 1950. Moito tiveron que bolinar para manter a dorna a flote! E don Paco sempre estivo aí, compaxinando o seu traballo na editora con outros, establecendo unhas normas ortográficas tácitas, creando a Colección Salnés, onde saíu Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro; e teimudo, insístelle a Cunqueiro para que volva escribir en galego e non desiste ata que lle entrega o Merlín e familia.

Nos anos setenta ponse á fronte de Artes Gráficas Galicia, para entón xa levaba unha década dirixindo a Fundación Penzol, que se inaugurara en 1963. Nese mesmo ano propón á Real Academia Galega a celebración do 17 de maio e conseguen o permiso para publicar a revista Grial, da que foi director, a carón de Piñeiro, durante os primeiros cen números. Incansable como era, aínda con oitenta anos asume a presidencia da RAG e faino co propósito de mudala. Así, impulsa o cambio dos estatutos ou a dixitalización dos fondos, sabedor da súa importancia. Naquela época xa se apartara do Partido Socialista Galego, onde militou na clandestinidade e só se mantivo á fronte da Fundación Penzol, tarefa que compaxinaba coa creación literaria, xornalística e, moi especialmente, memorialística. Como ben afirmaba, a súa literatura, boa ou mala, era “por sentimento patriótico”, de aí os numerosos estudos literarios, as traducións e, por suposto, a edición. Nos últimos anos a súa fonda tristeza era estar case cego, por iso cando eu chegaba os venres tiña recortados todos os artigos que desexaba escoitar.

Nacionalista de corazón e de razón dende os dezaoito anos, inquebrantable no seu compromiso, íntegro no seu actuar, cálido no trato, maniático da orde e da puntualidade, segue vivo na Casa Galega da Cultura onde non só está a Fundación Penzol, tamén a súa colección bibliográfica e artística que doou á cidade. Ese é o seu legado, a súa casa, a nosa, a da Galicia que busca un camiño con identidade, propio e que atopa nel a súa estrela polar.