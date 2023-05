Valer por mil

Sen dúbida, o título Un home que valía por mil dá idea do carácter polifacético do persoeiro homenaxeado no Día das Letras Galegas 2023 e tamén da calidade de persoa digna de estima e consideración como era Francisco Fernández del Riego.

O formato elixido por escritor e ilustrador para presentar a vida, o espazo e o tempo no que o lourenzán desenvolveu a súa actividade cultural e vital non pode ser máis acaído para un público que olla na banda deseñada un soporte dinámico onde a palabra, a imaxe e o texto posúen un marcado carácter pedagóxico de doada e amena recepción. Pois ben, a contextualización do momento do nacemento de Don Paco alá pola Belle Époque e cando se sentía o renacer da cultura galega e unhas pinceladas acerca da súa familia e do que lle gustaba facer de cativo dan paso á súa afección pola lectura que satisfixo cando chegou a Madrid e puido pensar dende a distancia no seu País. Entra en contacto cos intelectuais do momento aos que reforza co seu discurso actividade que encobre nos diferentes pseudónimos ata que atopa a fórmula da visibilización traballando sen descanso e, a miúdo, de balde. Entre realidade, mundo ensoñado e ficción literaria constrúe Fernández del Riego a súa vida e que Antón Mascato e Pepe Carreiro presentan nun volume lixeiro e profundo a un tempo, de apariencia atractiva e cun contido escollido que dá idea da merecida transcendencia que tivo a súa personalidade e a súa obra no panorama cultural galego. Pola súa parte, o equilibrio entre imaxes e a mensaxe global dos textos proporciona un interesante valor comunicativo que permite aproximarse á figura do homenaxeado concedéndolle á narrativa visual o poder de enxalzar, se cabe aínda máis, o esforzo depositado en todas e cada unha das súas actividades. O home que valía por mil Antón Mascato / Pepe Carreiro

Galaxia, Vigo, 2023, PVP. 16,90 €