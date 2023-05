Roseiras literarias

Poida que a rosa sexa a flor máis cantada dende tempos inmemoriais. E isto seguramente ten que ver coa alta capacidade simbólica que se lle ten aposto, o que fixo dela unha alegoría ou metáfora de diversas realidades non sempre conexas. A rosa xa é protagonista na literatura helena e latina, pois non en van esta flor asociábase a Afrodita (lémbrese como na Ilíada a deusa protexe a Heitor usando “o óleo inmortal da rosa”) e tamén coa historia do fermoso Adonis, pois xa Pausanias explica mitoloxicamente que do sangue que deste manou ao ser ferido de morte naceran os pétalos da primeira rosa vermella.Esta tradición (que continúa no Asno de ouro de Apuleio e xa estaba en Íbico) explica por que os romanos celebraban entre maio e xuño o festival Rosalía, homenaxe aos espíritos dos que se foron no que as rosas eran a ofrenda que os recordaba.

Logo, o cristianismo adaptou o símbolo para asocialo principalmente á pureza da Virxe María, mais tamén a outras esferas. Recórdese que xa está presente no Cantar dos Cantares (“Eu son a rosa de Sarón e o lirio dos vales”) e que na súa formulación da rosa cándida, de luz inmaculada, vai ser amosada por Dante na Divina Comedia como expresión do amor divino, no que os pétalos son as ánimas dos fieis e o centro da flor a Virxe, toda unha rosa mística que é o espello da contemplación do propio Deus, da súa perfección e beleza.

Malia o dito, coido que foi nas culturas en lingua inglesa e hispana dende Renacemento ao Romanticismo e o Modernismo onde se concentraron moitos dos textos canónicos da literatura rosácea. Aí o está o tópico do “collige virgo rosas”, que recollía o espírito dun poema do latino Ausonio traducido por Garcilaso de la Vega, onde xa asocia a beleza das rosas á das mulleres e á conveniencia de aproveitarmos o tempo da mocidade. Ese é, pois, o sentido do célebre poema de Garcilaso que comeza “En tanto que de rosa e azucena/ se amosa a cor no voso xesto,/ e que o voso mirar ardente, honesto/ acende o corazón e o refrea”.

A fins do XVIII, o gran poeta nacional escocés, Robert Burns, creou o seu hímnico texto “Unha rosa vermella, vermella”, que principia dicindo: “Ouh, o meu amor é como unha rosa vermella, vermella,/ en xuño acabada de abrollar./ Ouh, o meu amor é como unha melodía/ que doce e harmónica vén soar”.Estas rosas súmanse a outras rosas literarias ben famosas, como as do Shakespeare do Romeo e Xulieta, no que se aclaraba que “a rosa non deixaría de ser rosa e de espallar o seu recendo aínda que se chamase doutro xeito”, unha idea que logo condensou a principios do XX Gertrude Stein nun referencial aforismo poético que aseguraba que “Unha rosa é unha rosa é unha rosa”.

E logo están as rosas dos grandes románticos ingleses. Por exemplo, “A rosa enferma” de William Blake, bela pero perecedoira (“Ouh rosa, estás enferma./ O invisible verme/ que voa na noite/ na treboada tronante/ descubriu o teu leito/ de carmesí alegría./ E o seu escuro amor secreto/ a túa vida aniquila?”). E, tempo andado, as rosas que cantou Emily Dickinson no moi citado verso que arrinca “Ninguén coñece esta pequena rosa,/ unha peregrina podería ser,/ senón fose porque a apañei dos camiños/ e cha dei a ver”. Ou A rosa secreta de W. B. Yeats, toda ela transcendencia, tradición e fervor patrio (“Arredada, secretísima e inviolada Rosa,/ abrázame na miña hora das horas, onde se amosan/ cantos te procuraron no Santo Sepulcro”).

Da súa parte, na lírica hispánica cumpriría lembrar obras cimeiras como os versos de “Que o caravel e a rosa” de Tirso de Molina (“Que o caravel e a rosa,/ cal era máis fermosa?/ O caravel, lindo en cor,/ e a rosa todo amor”); os sonetos de Lope de Vega “Cortada nun cristal, en auga pura” e “Por beizos de coral a branca aurora” (“Por beizos de coral a branca aurora/ prognósticos de sol introducía,/ cando a rosa, que á súa luz se abría,/ en follas de rubí perlas colora”); ou mesmo o gongorino verso “Á rosa” (“Onte naciches e morrerás mañá./ Para tan breve ser, quen che deu vida?/ Para vivir tan pouco estás lucida,/ e para non ser nada estás louzá?”).

Nesta mesma liña, pero xa no século XX, non deberían esquecerse a rosa de O principiño de Antoine de Saint-Exupéry, “A oración das rosas” de Lorca, a rosa branca que cultivaba José Martí, a borgeana e enigmática “Unha rosa e Milton”, “A inquedanza do rosal” de Alfonsina Storni, “A única rosa” de Juan Ramón Jiménez” ou “A resurrección da rosa” de Rubén Darío, entre moitas outras.